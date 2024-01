MSC CROISIÈRES RENFORCE SA PRÉSENCE AUX ÉTATS-UNIS AVEC UN NOUVEAU PORT D'ATTACHE À GALVESTON, TEXAS

MSC Croisières ajoute un quatrième port d'attache aux États-Unis - Galveston au Texas , élargissant ainsi son choix d'itinéraires et de navires depuis les ports américains.

Des croisières de 7 nuits à bord de MSC Seascape dès le mois de novembre 2025 sont désormais disponibles à la réservation.

Parmi les destinations phares figurent Costa Maya et Cozumel (Mexique) ainsi que l'Isla de Roatan ( Honduras ).

GENÈVE, le 11 janv. 2024 /CNW/ - MSC Croisières, la troisième plus grande marque de croisière au monde, annonce une nouvelle étape importante dans son expansion continue aux États-Unis avec l'ouverture d'un tout nouveau port d'attache pour la compagnie. Galveston, au Texas, situé sur la côte sud des États-Unis, deviendra le port d'attache de MSC Seascape à partir de novembre 2025, devenant ainsi le quatrième port d'attache de MSC Croisières aux États-Unis.

La compagnie a ouvert aujourd'hui les ventes pour des croisières toute l'année depuis ce port, sur des itinéraires de sept nuits avec embarquement le dimanche. Les hôtes pourront profiter d'un itinéraire unique vers des destinations exceptionnelles dans les Caraïbes, y compris Costa Maya et Cozumel (Mexique) et Isla de Roatan (Honduras). Le premier départ est prévu le 09 novembre 2025.

Marquant une étape importante dans son expansion continue aux États-Unis, le Directeur Général de MSC Croisières, Gianni Onorato, a commenté : « Cette annonce met en lumière l'étape la plus récente de notre stratégie de développement aux États-Unis. Plus tôt cette année, nous avons commencé les opérations depuis notre troisième port d'attache dans le pays, New York, où nous naviguons désormais toute l'année. Nous sommes fiers d'ajouter Galveston à cette liste croissante aux côtés de PortMiami et Port Canaveral.

Nous nous engageons à positionner nos navires les plus récents, les plus grands et les plus innovants aux États-Unis, et nous sommes ravis que MSC Seascape soit plus facilement accessible à nos hôtes dans les parties centrales et occidentales des États-Unis via Galveston, ainsi qu'à nos hôtes internationaux via le hub aéroportuaire international bien connecté de Houston. »

MSC Seascape, un navire innovant, offre aux familles une expérience enrichie à bord avec un espace de 700 m2 dédié aux enfants de tous les âges et des options ultramodernes de divertissement. Les hôtes peuvent vivre des sensations fortes avec un tout nouveau manège - ROBOTRON, et profiter de deux salles LEGO® pour les 3-6 ans et les 7-11 ans, de trois espaces à thème différents pour les adolescents, d'un simulateur de vol VR 360°, de motos VR et du MSC Formula Racer immersif, qui fera le bonheur des passionnés de course automobile.

MSC Croisières propose une gamme d'excursions pour vivre pleinement l'expérience offerte par ces destinations balnéaires culturellement riches et animées, des visites des anciennes ruines mayas et de la plongée avec masque et tuba pour découvrir des épaves englouties, à des virées en bateau à fond de verre et des visites de musées.

Pour plus d'informations sur MSC Seascape et les croisières au départ de Galveston, rendez-vous ICI.

Temps forts de l'itinéraire de MSC Seascape :

Costa Maya, Mexique - Abritant les anciennes ruines mayas de Chacchoben et Kohunlich, les visiteurs peuvent y découvrir l'histoire millénaire de Costa Maya, l'histoire de la population maya et la faune locale florissante avec des visites guidées de l'océan à la jungle. À bord du Jaguar Truck, les hôtes pénètrent au cœur de la nature en traversant des forêts tropicales pour explorer un cenote mexicain à ciel ouvert.

- Abritant les anciennes ruines mayas de Chacchoben et Kohunlich, les visiteurs peuvent y découvrir l'histoire millénaire de Costa Maya, l'histoire de la population maya et la faune locale florissante avec des visites guidées de l'océan à la jungle. À bord du Jaguar Truck, les hôtes pénètrent au cœur de la nature en traversant des forêts tropicales pour explorer un cenote mexicain à ciel ouvert. Isla de Roatan - l'Isla de Roatan se trouve au large des côtes du Honduras . Cette île préservée est connue pour son incroyable barrière de corail. Les visiteurs y trouveront des plages de sable blanc, des excursions de plongée avec masque et tuba pour découvrir des épaves englouties et des balades en bateau à fond de verre. Pour les plus téméraires, des guides proposent de belles randonnées pour explorer les vestiges du monde maya et la capitale de l'île, Coxen Hole.

- l'Isla de Roatan se trouve au large des côtes du . Cette île préservée est connue pour son incroyable barrière de corail. Les visiteurs y trouveront des plages de sable blanc, des excursions de plongée avec masque et tuba pour découvrir des épaves englouties et des balades en bateau à fond de verre. Pour les plus téméraires, des guides proposent de belles randonnées pour explorer les vestiges du monde maya et la capitale de l'île, Coxen Hole. Cozumel, Mexique - Mondialement connue pour ses incroyables fonds marins, Cozumel offre de belles opportunités de plongée avec masque et tuba, notamment dans une ancienne grotte maya, du kayak à fond de verre, ainsi qu'une rencontre avec des dauphins, des lamantins et d'autres animaux sauvages. Les hôtes qui souhaitent approfondir leurs connaissances historiques peuvent opter pour une visite de la ville ou des ruines mayas à proximité.

À propos de MSC Seascape

MSC Seascape offre une expérience immersive au plus près de la mer grâce à son superbe design et à ses impressionnants espaces extérieurs dédiés à la détente, au divertissement et aux terrasses des restaurants.

Certaines caractéristiques incontournables sont :

Divertissements ultramodernes à bord, comme ROBOTRON - un manège palpitant qui offre le grand frisson des montagnes russes en mer, au rythme d'un set DJ personnalisé.

Divertissements à couper le souffle, avec six spectacles grandioses et 98 heures de divertissement exclusif comportant aussi des éléments interactifs.

700 m 2 d'espace dédié aux enfants avec des options de divertissement ultramoderne et des salles de jeu réparties par tranches d'âge, de 0 à 17 ans.

d'espace dédié aux enfants avec des options de divertissement ultramoderne et des salles de jeu réparties par tranches d'âge, de 0 à 17 ans. 2 270 cabines, offrant 12 types différents de suites et de cabines avec balcons (y compris les suites arrière emblématiques présentes sur tous les navires de la classe Seaside).

11 restaurants et 19 bars et lounges, avec de nombreuses terrasses.

Six piscines, dont une impressionnante piscine à débordement à l'arrière offrant une vue imprenable sur la mer.

L'un des MSC Yacht Club les plus grands et les plus luxueux de la flotte MSC Croisières, avec environ 3000 m 2 d'espaces privatifs offrant une vue panoramique sur la mer depuis l'avant du navire.

d'espaces privatifs offrant une vue panoramique sur la mer depuis l'avant du navire. Une vaste promenade en front de mer de 540 mètres de long.

Un spectaculaire Pont des Soupirs avec un sol en verre au pont 16 offrant une vue unique sur l'horizon.

À propos de MSC Croisières

Troisième compagnie de croisières en importance à l'échelle mondiale, MSC Croisières constitue le chef de file en ce qui a trait aux parts de marché et au nombre de navires en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique australe. Elle connaît la croissance la plus rapide de l'industrie des croisières internationales et jouit d'une forte présence dans les marchés des Antilles, de l'Amérique du Nord et de l'Extrême-Orient.

Ayant son siège social à Genève, MSC Croisières représente l'une des deux marques au sein de la division Croisières du MSC Group, le plus important conglomérat privé suisse de transport et de logistique qui possède plus de 300 ans d'expérience dans le secteur du transport maritime. MSC Croisières est une marque contemporaine qui compte sur une flotte moderne de 22 navires et sur un portefeuille considérable d'investissements mondiaux dans de nouveaux navires. La flotte devrait ainsi compter 23 bateaux de croisière d'ici 2025, avec la possibilité de commander 6 navires additionnels d'ici 2030.

MSC Croisières demeure le seul croisiériste international possédant un bureau permanent au Canada. Les employés bilingues de Toronto proposent des services de vente et de marketing spécialement adaptés au marché canadien.

Vous pouvez tout découvrir sur les itinéraires et l'expérience à bord des navires de MSC Croisières, sur l'engagement à l'égard de la santé et de la sécurité des voyageurs, de l'équipage et des collectivités des destinations desservies par le croisiériste, sur son engagement concernant l'intendance environnementale et sur la MSC Foundation, qui favorise la réalisation des engagements de l'entreprise en matière de conservation, d'aide humanitaire et de culture.

Pour en savoir plus sur MSC Croisières, rendez-vous au www.msccruises.ca.

SOURCE MSC Cruises (Canada) Ltd.

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Georgia Sourtzis, [email protected], 647 716-9877