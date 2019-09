MR.SUB ajoute des sous-marins sans viande et des petits pains céto à son menu

La chaîne canadienne bien aimée ajoute de nouvelles options « sans viande » ainsi que des petits pains céto pour les végétariens, les flexitariens et les amateurs de céto

RICHMOND HILL, ON, le 11 sept. 2019 /CNW/ - Ce lundi, le restaurant canadien bien réputé de restauration rapide MR.SUB, a lancé son nouveau menu élaboré, conçu pour tous les types de clients. Misant sur la popularité croissante des substituts de viande à base végétale et sur l'évolution des goûts alimentaires des consommateurs, MR.SUB est fier de proposer désormais deux délicieuses nouveautés « sans viande » qui ne sacrifient ni le goût, ni la texture, ni la valeur nutritive - 0 % viande et 100 % délicieuse.

Les végétariens, les flexitariens et même les mangeurs de viande qui souhaitent ajouter de la variété à leur régime alimentaire sont invités à essayer le nouveau sous-marin à la boulette* sans viande gardeinMC et le sous-marin Tex-Mex aux haricots noirs* dans ses restaurants MR.SUB à travers le Canada. Ces nouveaux sous-marins à base végétale sont riches en nutriments, en protéines et en gras sains. En outre, MR.SUB a lancé son nouveau petit pain céto*, un choix à faible teneur en glucides à son pain traditionnel. Ces nouveaux produits ont été mis à l'essai dans 12 restaurants en Ontario et ont suscité des commentaires extrêmement positifs.*

« Un partenariat avec MR.SUB était un choix évident pour gardein MC. Nos sociétés ont toutes deux étés fondés par des Canadiens et nous partageons la même philosophie. », a déclaré Ian Roberts, vice-président et directeur général de Conagra. « gardein MC a été créé par un chef canadien qui souhaitait utiliser les légumes pour créer de délicieux aliments à base de plantes. Vingt-cinq ans plus tard, gardein MC offre une vaste gamme d'options pour tous les goûts. Le nouveau Sous-marin à la boulette sans viande gardein MC offre une délicieuse option à base de plantes qui peut être apprécié par qui que ce soit. Ensemble avec MR.SUB, nous visons à satisfaire l'appétit croissant des consommateurs pour de savoureuses protéines à base de plantes pour toute occasion. »

La chaîne de restauration rapide a également lancé un petit pain céto afin de répondre aux demandes des consommateurs qui veulent profiter d'un sous-marin MR.SUB tout en respectant le style de vie céto. Le petit pain céto est absolument délicieux et offre une excellente solution à faible teneur en glucides, sans grain et/ou sans gluten.

« Unbun fait preuve d'innovation avant toute chose, afin de proposer à nos clients un choix de pain plus sain sans compromettre la qualité. Non seulement nos produits sont bons au goût, mais ils sont bons pour vous » a déclaré Gus Klemos, fondateur de Unbun Foods, l'entreprise de petits pains céto offerts dans tous les restaurants au Canada et aux États-Unis. « Nous sommes fiers de ce partenariat avec MR.SUB, afin d'être les premiers à offrir des petits pains céto à travers le pays dès cette semaine. Tous les Canadiens ont maintenant la possibilité de savourer pleinement un sous-marin MR.SUB ».

Pour plus d'informations, visitez https://mrsub.ca/

* Notes aux éditeurs

Sous-marin à la boulette sans viande gardeinMC

Résultat d'un partenariat avec gardein MC , fournisseur de protéines végétales haut de gamme, ce sous-marin comprend les boulettes sans viande gardein MC , garni de notre fromage et de notre sauce marinara emblématiques MR.SUB

, fournisseur de protéines végétales haut de gamme, ce sous-marin comprend les boulettes sans viande gardein , garni de notre fromage et de notre sauce marinara emblématiques MR.SUB Petit 6,69 $ Grand 9,59 $

Sous-marin Tex-Mex aux haricots noirs

Ce sous-marin est fait avec des bouchées d'haricots noirs, le fromage MR.SUB, des poivrons verts, des oignons rouges, de la laitue, des tomates, et des piments bananes forts garnis d'une sauce Chipotle du sud-ouest

Petit 6,69 $ Grand 9,59 $

Petit-pain céto

Résultat d'un partenariat avec Unbun Foods, il est fait de farines d'amandes, d'œufs et d'ingrédients traditionnels faibles en glucides et à teneur plus élevée en gras

plus élevée en gras Petit 2,29 $

Commentaires sur les réseaux sociaux concernant les nouveautés :

Tricia M .: « Absolument savoureux et j'en raffole! Vous êtes le premier restaurant à offrir plus de choix et j'y vais au moins une ou deux fois par semaine. Je les ai presque tous essayés. Mon préféré est celui sans viande. C'est le meilleur! »

Giselle S.: « Délicieux et à garder au menu! »

À propos de MR.SUB

Fondé à l'origine à Toronto en 1968, MR.SUB est maintenant le restaurant-sandwich le plus emblématique du Canada et compte plus de 260 restaurants au Canada et à l'étranger. Les clients choisissent MR.SUB pour ses ingrédients de qualité supérieure, le choix de garnitures et de sauces fraîches et la possibilité de préparer leurs sous-marins en fonction de leurs goûts. Grâce à son large éventail de choix allant des sous-marins classiques aux nouveaux choix alimentaires, le menu MR.SUB ainsi que son service agréable qui fait toujours plaisir aux clients en font le restaurant incontournable pour un repas délicieux à emporter. Beaucoup de choses ont changé depuis 1968, mais une chose reste la même : l'engagement de MR.SUB envers son concept original de vendre des sous-marins de qualité supérieure et de toujours les servir frais. Pour plus d'informations, visitez www.mrsub.ca.

À propos des marques Conagra

Conagra Brands, Inc. (NYSE: CAG), dont le siège social est situé à Chicago, est l'une des principales entreprises de marques de produits alimentaires en Amérique du Nord. Guidée par son esprit d'entreprise, Conagra Brands associe un riche héritage, celui de la préparation d'excellents aliments, à un accent mis sur l'innovation. Le portefeuille de la société évolue pour satisfaire les préférences alimentaires changeantes des consommateurs. Les marques emblématiques de Conagra, telles que Birds EyeMD , Marie Callender'sMD, BanquetMD, Healthy ChoiceMD, Slim JimMD, Reddi-wipMD et VlasicMD, ainsi que des marques émergentes, notamment Angie'sMD BOOMCHICKAPOPMD, Duke'sMD, Earth BalanceMD, GardeinMD et FronteraMD offrent des choix pour toutes les occasions. Pour plus d'information, visitez le site www.conagrabrands.com

À propos des aliments Unbun

Unbun Foods est une entreprise alimentaire certifiée céto, paléo, sans céréales et sans gluten basée à Toronto. Fondée à la fin de 2017, l'entreprise compte aujourd'hui plus de 1 500 emplacements, notamment Loblaws, Métro, Whole Foods, MR.SUB, The Burger's Priest, Erewhon Market et plus encore.

Leur mission est simple : offrir aux personnes qui suivent un régime paléo à faible teneur en matières grasses, sans gluten, sans grains et à base végétale, la possibilité de profiter de leurs restaurants, chaînes et aliments de restauration rapide ainsi que de leurs repas préférés à la maison sans compromettre le goût, la qualité et l'expérience. D'abord et avant tout, nos produits ont un goût incroyable et en plus, ils sont céto, paléo et ne contiennent aucun grain ni gluten. Nous adorons ce que nous faisons et nous espérons que vous en profiterez vous aussi!

Suivez-nous à unbunfoods.com et sur Instagram @unbunfoods.

SOURCE MR.SUB

Renseignements: Pour les relations avec les médias, veuillez contacter Alyssa Wadey à Jive PR + Digital : alyssa@jiveprdigital.com