MovingWaldo acquiert MoveMate.ca et Gvota.ca et consolide sa position de leader du déménagement numérique au Canada

Les acquisitions ajoutent les marques, le trafic et la présence numérique de MoveMate et de Gvota au réseau national de MovingWaldo, étendant la couverture à 14 marchés canadiens.

MONTRÉAL, le 10 juin 2026 /CNW/ - MovingWaldo, la plateforme de référence au Canada pour la planification et la réservation de déménagements en ligne, a annoncé aujourd'hui les acquisitions de MoveMate, une plateforme de déménagement fondée à Montréal, et de Gvota.ca, une plateforme québécoise spécialisée dans la mise en relation des clients avec des entreprises de déménagement locales. Ces transactions réunissent trois joueurs établis de l'écosystème canadien du déménagement numérique et renforcent la position de MovingWaldo comme plateforme de référence pour les déménagements résidentiels et longue distance.

MovingWaldo est désormais présente dans 14 marchés canadiens, dont Montréal, Toronto, Vancouver, Calgary et Ottawa, et offre aussi des déménagements à l'échelle nationale ainsi que des déménagements transfrontaliers entre le Canada et les États-Unis. La plateforme collabore avec plus de 100 compagnies de déménagement vérifiées et dessert la clientèle de plusieurs grandes entreprises canadiennes des secteurs de l'immobilier, des services financiers et de la gestion de propriétés.

« Ces acquisitions représentent une étape stratégique pour nous positionner clairement comme le leader national », a déclaré Guillaume Lahoud, président-directeur général et cofondateur de MovingWaldo. « L'intégration de MoveMate et de Gvota à notre plateforme renforce notre présence, particulièrement au Québec, et consolide la demande pour que chaque Canadien ait accès à une meilleure expérience de déménagement. »

MoveMate a été fondée à Montréal et est devenue une plateforme de mise en relation pour le déménagement reconnue à l'échelle nationale, étendant ses activités aux États-Unis et établissant des partenariats avec d'importants détaillants canadiens. L'entreprise a développé un système de réservation technologique axé sur la transparence et l'expérience client.

Gvota.ca s'est imposée comme une plateforme de confiance au Québec, aidant des milliers de clients à trouver et comparer efficacement des services de déménagement locaux. Sa forte présence régionale et son modèle d'acquisition de clients axé sur le référencement naturel complètent la stratégie de croissance nationale de MovingWaldo.

« Dès le départ, notre objectif a été de simplifier l'expérience de déménagement pour les Canadiens », a affirmé Lucas Francioli, président-directeur général et fondateur de MoveMate. « Ce résultat reflète le dévouement de notre équipe et la solidité de la plateforme que nous avons bâtie. La voir se poursuivre au sein de MovingWaldo signifie que cette vision continue à l'échelle nationale. »

Les acquisitions ajoutent une technologie, un trafic et des actifs de marque complémentaires à l'infrastructure existante de MovingWaldo. La clientèle bénéficie d'une couverture géographique élargie, d'un réseau accru de compagnies de déménagement vérifiées et d'une expérience de réservation plus fluide et transparente.

À propos de MovingWaldo

MovingWaldo est la plateforme de référence au Canada pour comparer des soumissions de déménagement et réserver des déménageurs vérifiés en ligne. L'entreprise simplifie le processus de déménagement en permettant à la clientèle d'obtenir des prix transparents, de comparer plusieurs devis côte à côte et de réserver son déménagement grâce à une expérience fluide et technologique.

MovingWaldo permet aussi aux plateformes immobilières, hypothécaires et de location d'intégrer facilement des services de déménagement dans le parcours client. Parmi ses partenaires notables figurent Desjardins (duProprio), Centris, la CORPIQ, nesto, Pillar To Post, PropertyGuys et Rentsync.

SOURCE MovingWaldo

Personne-ressource pour les médias : MovingWaldo, Guillaume Lahoud, Président-directeur général et cofondateur, [email protected]