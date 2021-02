Movember lance le premier programme au monde de soutien à la parentalité en ligne adressé aux pères

UNE NOUVELLE ENQUÊTE MONTRE que 89% des pères canadiens se sentent plus engagés avec leurs enfants pendant la pandémie de la COVID-19, mais près de 50% estiment qu'il y a un manque de ressources en ligne pour les pères

TORONTO, le 16 févr. 2021 /CNW/ - L'organisme philanthropique pour la santé masculine Movember a lancé le premier programme au monde de soutien à la parentalité en ligne conçu pour les pères, afin de les aider à naviguer dans des situations parentales délicates, en particulier avec des enfants âgés de 2 à 8 ans. Le programme Homme de Famille est un cours en ligne gratuit conçu pour équiper les parents, en particulier les pères, de compétences pratiques nécessaires pour les aider à faire face à des situations frustrantes dans le but ultime d'améliorer leur bien-être mental en leur donnant des moyens pour se sentir plus confiants et engagés dans le processus parental. Le cours en ligne gratuit fondé sur des preuves concrètes est actuellement composé de trois modules et conçu pour les pères qui manquent de temps, ne prenant qu'une heure à compléter. Le programme est disponible en français et en anglais.

Homme de Famille est lancé en pleine pandémie de la COVID-19, où de nombreux parents ont dû ajuster leurs styles de parentalité pour s'adapter à la situation en constante évolution et à l'augmentation du temps qu'ils passent à la maison. Alors que les parents peuvent être davantage à la maison, les pères réalisent vite qu'il n'y a pas beaucoup de ressources à leur disposition. En fait, une enquête Movember récemment lancée auprès de plus de 1600 pères en Amérique du Nord, comprenant 800 pères canadiens de partout au pays, a montré que si 89% des pères canadiens se sentent plus engagés avec leurs enfants en raison de la pandémie, près d'un père sur deux (46%) estiment qu'il y a un manque de ressources parentales en ligne destinées aux pères.

L'enquête Movember, réalisée en partenariat avec la société de recherche torontoise Maru / Blue a également révélé que^:

Près d'un père sur trois (29%) avait un niveau de confiance faible à modéré dans sa capacité à gérer le comportement de ses enfants

41% des pères canadiens estimaient que les conseils pour parents fournis par les sites Web et les médias sociaux ne leur étaient pas destinés

par les sites Web et les médias sociaux ne leur étaient pas destinés 80% des pères canadiens ne connaissaient aucune ressource parentale en ligne destinée aux pères

1 père canadien sur 3 (32%) serait de très à extrêmement susceptible de chercher conseil sur un site Web parental dédié aux papas

Soixante-dix à quatre-vingts pour cent * des hommes dans le monde deviendront pères à un moment donné de leur vie, mais s'adapter à la paternité peut être bouleversant et les pères demeure une population mal desservie et à risque d'une mauvaise santé mentale. Des recherches antérieures de Movember ont montré que 50% I des pères canadiens disent ressentir plus de pression pour être un «bon père», alors que les recherches mondiales montrent que seulement un cinquième (20%) des parents qui ont suivi un cours de parentalité sont des hommes ii. Les experts estiment que les coûts financiers, les engagements professionnels, le manque de temps et la réticence à demander de l'aide peuvent être des obstacles pour de nombreux pères.

«Être parent peut être une expérience très enrichissante, mais ce n'est certainement pas toujours facile. Faire face à des crises au centre d'achat ou à un enfant qui ignore à plusieurs reprises les consignes peut être extrêmement stressant. Cela provoque des frictions à la maison et qui au fil du temps peuvent avoir un impact sur le bien-être mental de toute la famille », déclare Jane Endacott, Directrice de la Santé numérique - Santé mentale et prévention du suicide chez Movember. «Il y a énormément de recherches qui montrent que la parentalité est plus efficace lorsqu'elle est réalisée en équipe. Nous savons que lorsque les pères sont pleinement engagés dans les décisions parentales, c'est toute la famille qui en bénéficie.

Bien que le programme interactif - qui comprend trois épisodes animés de 20 minutes - puisse être utilisé par l'un ou l'autre des parents, Homme de Famille est le premier du genre à s'adresser principalement aux pères. Chaque épisode met en scène un père comme personnage principal, confronté à une situation difficile telle une querelle à table ou une crise de colère en public. Les utilisateurs disposent d'un certain nombre de façons possibles de réagir à la situation, les avantages et les inconvénients ainsi que les résultats probables de chaque option sont clairement expliqués, en utilisant des instructions claires et précises.

Adapté de l'efficace programme Australien ParentWorksiii conçu par le professeur Mark Dadds de l'Université de Sydney, Homme de Famille a été approuvé par un panel mondial de psychologues et d'experts sur l'éducation parentale.

«Les programmes de soutien à la parentalité fondés sur des données probantes sont efficaces pour réduire les problèmes de comportement, mais rares sont ceux qui impliquent la participation des pères», déclare le professeur Dadds. «Homme de Famille a été conçu pour être accessible à toutes les familles et peut être particulièrement utile dans les régions rurales et éloignées, où les ressources sont parfois difficiles d'accès. Il peut être entièrement diffusé en ligne, sans l'aide de praticiens qualifiés, ce qui est un obstacle majeur pour de nombreux parents. »

Pour plus d'informations, visitez www.familyman.movember.com.

Pour télécharger des photos, logos et autres éléments, voir ICI.

À propos de Movember

Movember est le principal organisation dédié à changer la face de la santé masculine à l'échelle mondiale, se concentrant sur la santé mentale et la prévention du suicide, le cancer de la prostate et le cancer testiculaire. L'organisme de bienfaisance recueille des fonds pour offrir des programmes de recherche et de soutien novateurs et révolutionnaires qui permettent aux hommes de vivre plus heureux, en meilleure santé et plus longtemps. Engagées à rompre le statu quo, des millions de personnes se sont jointes au mouvement, aidant à financer plus de 1 250 projets dans le monde. En plus de cibler aux principaux problèmes de santé rencontrés par les hommes, Movember s'efforce d'encourager les hommes à rester en bonne santé dans tous les domaines de leur vie, en mettant l'accent sur eux de demeurer socialement connectés et d'être plus ouverts à discuter de leur santé et des moments marquants dans leur vie. La vision de l'organisme de bienfaisance est d'exercer une influence durable sur la santé masculine. Pour faire un don ou en savoir plus, veuillez visiter ca.movember.com/fr.

À propos de Maru/Blue et Movember:

^Voici quelques-unes des conclusions publiées par Maru/Blue Public Opinion à partir d'un sondage réalisé entre le 22 et le 28 janvier 2021 par Maru/Blue auprès de 807 pères adultes canadiens sélectionnés au hazard qui sont des panélistes en ligne de Maru Voice Canada. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille a une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité d'échantillonnage) de +/- 3,5%, 19 fois sur 20. Les résultats fournissent une representation à travers les provinces canadiennes. Les écarts dans ou entre les totaux par rapport aux tableaux de données sont dus à l'arrondissement.

