Movember investira plus de 1,6 million de dollars dans quatre programmes canadiens qui soutiennent la résilience en santé mentale au sein des communautés d'anciens combattants et de premiers intervenants

TORONTO, Oct. 19, 2021 /CNW/ - Movember financera quatre projets canadiens dans le cadre du Programme de subventions pour la Santé Mentale des Anciens Combattants et des Premiers Intervenants, une initiative visant à identifier et à évaluer les programmes qui ont un impact positif sur la santé mentale et qui visent à prévenir le suicide chez les anciens combattants et les premiers intervenants. Les quatre initiatives canadiennes font partie d'une initiative à plus grande échelle visant à soutenir des communautés d'Anciens Combattants et de Premiers Intervenants ainsi que leurs familles, à travers le monde. Au total, le Programme de Subventions pour la Santé Mentale des Anciens Combattants et des Premiers Intervenants soutiendra 14 initiatives dans le monde entier, avec un investissement global de plus de 7,5 millions de dollars (CAD), ce qui représente le plus gros investissement jamais réalisé par l'organisation dans la communauté des premiers intervenants.

" Chaque année, les premiers intervenants à travers tout le pays se mobilisent pour soutenir Movember. Il est important pour nous d'identifier, de soutenir et de recueillir des preuves sur les programmes qui font vraiment une différence dans la vie de ces hommes et de leurs familles ", déclare Todd Minerson, Directeur National de Movember Canada. "Grâce à l'Initiative de Subventions pour la Santé Mentale des Anciens Combattants et des Premiers Intervenants, nous sommes en mesure de redonner à une communauté qui s'est vraiment mobilisée pour Movember, en soutenant des programmes qui ont prouvé leur efficacité à avoir un impact positif sur la santé mentale dans leur domaine."

Il est de plus en plus évident que les premiers intervenants [pompiers, ambulanciers paramédicaux, et policiers] et les anciens combattants sont plus à risque pour les problèmes en santé mentale et le suicide. Bien que de nombreux programmes visant à soutenir ces groupes existent déjà, un rapport de 2019 commandé par Movember et réalisé par le chercheur en santé masculine, le Dr Don McCreary, a révélé un manque de preuves accessibles au public démontrant l'efficacité de tels programmes. Sur la base de ce rapport, Movember a lancé le programme de Subventions pour la Santé Mentale des Vétérans et des Premiers Intervenants en septembre 2020, dans le but d'identifier des programmes prometteurs en santé mentale ou en prévention du suicide et de collaborer à ces projets visant à démontrer leur efficacité par une évaluation rigoureuse de ces programmes. Au cours des deux prochaines années, Movember soutiendra les programmes canadiens suivants :

Application OnCall, Ontario - National - Université McMaster

Développé par une équipe de recherche de l'Université McMaster en collaboration avec Recherche et Développement pour la Défense Canada, l'Institut Canadien de Recherche et de Traitement en Sécurité Publique (ICRTSP) et Sécurité Publique Canada, OnCall est un outil de soutien numérique pair- à -pair conçu par et pour le personnel de la sécurité publique, y compris, mais sans s'y limiter, aux travailleurs des services frontaliers, agents des services correctionnels, pompiers, ambulanciers paramédicaux, agents de police et communicateurs de la sécurité publique. L'outil offre aux utilisateurs un accès 24/7 à un soutien par des pairs, ainsi qu'à des outils d'auto-dépistage, une boîte à outils de bien-être et des conseils sur comment faire face. Les tests pilotes sont maintenant terminés et OnCall devrait être disponible pour les premiers intervenants et autres organisations de personnel en sécurité publique au début de 2022. Le financement Movember sera utilisé pour explorer comment OnCall peut être mis en œuvre dans les organisations, pour élargir l'accès au soutien par les pairs et pour mieux comprendre l'efficacité de l'utilisation d'OnCall. Movember fournira un financement de 448 890 $ au cours des deux prochaines années pour soutenir ces prochaines étapes essentielles pour OnCall et le soutien par les pairs.

Retraite de Résilience pour Premiers Intervenants - Colombie-Britannique - Plan directeur

Développé par Blueprint une université Canadienne sans but lucratif et conçu pour les premiers intervenants par des premiers intervenants, le First Responder Resiliency Program (FRRP) est un programme de retraite en personne conçu pour améliorer la résilience psychologique des policiers et des pompiers de la Colombie-Britannique. Le programme, qui se déroule sur quatre jours, fournit des outils et de l'acquisition de compétences visant à renforcer la gestion du stress des participants à n'importe quel stade de leur carrière. Le financement de Movember servira à augmenter le nombre de responsables cliniques qui animent les sessions, pour permettre au programme de soutenir un plus grand nombre de premiers intervenants et d'être rigoureusement évalué afin de mieux valider que le programme améliore efficacement le bien-être mental des participants. Le Programme de Résilience des Premiers Intervenants recevra 426 580 $ en financement Movember au cours des deux prochaines années. Blueprint est un organisme universitaire à but non lucratif voué au bien-être des hommes et à l'amélioration de leur contribution positive aux communautés.

Meaning-Centered Men's Groups (MCMG) - Ontario - Université Western

Conçu pour aider les hommes pendant les périodes de transition dans leur vie, une équipe de l'Université Western évaluera le programme Meaning-Centered Men's Groups avec des anciens combattants et des premiers intervenants qui quittent le service ou prennent leur retraite. MCMG est une intervention psychosociale "en amont" en groupe qui a été développée par cette équipe avec un précédent financement de Movember, dans le but de promouvoir la résilience psychologique et le bien-être et de prévenir l'apparition ou l'aggravation du risque de suicide chez les hommes d'âge moyen et plus âgés face à leur transition vers la retraite, une population à risque élevé et croissant de suicide. Ce projet vise à faciliter la transition de carrière, à promouvoir la santé mentale et le bien-être et à réduire le risque de suicide chez les Vétérans et les Premiers Intervenants. Compte tenu du succès antérieur de MCMG, ce programme sera testé et adapté au besoin pour les Vétérans et les Premiers Intervenants. Cette intervention de soutien de groupe sera initialement fournie en ligne, dans le but d'offrir aussi des groupes en personne une fois que les protocoles de distanciation sociale le permettront. MCMG recevra un financement Movember de 428 400 $ au cours des deux prochaines années.

Resilient MindsTM - Ontario/National

- L'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM)

Resilient Minds TM est un programme de formation entre pairs fondé sur des données probantes et tenant compte des traumatismes, conçu par et pour les pompiers. La formation de renforcement des compétences soutient la prévention et le rétablissement des traumatismes et de la détresse psychologique, explore le bien-être personnel, la résilience et la croissance post-traumatique. Le financement de Movember servira à former des instructeurs pairs pour fournir des ressources à leurs services d'incendie et à adapter le programme aux autres communautés de premiers intervenants (policiers et ambulanciers). Resilient Minds TM recevra 423 000 $ en financement de Movember au cours des deux prochaines années.

Vous pouvez en savoir plus sur Movember et sur l'initiative Movember Veterans and First Responder Grant sur Movember.com.

A propos de Movember:

Movember est le principal organisme philanthropique dédié à changer la face de la santé masculine à l'échelle mondiale, concentré sur la santé mentale et la prévention du suicide, le cancer de la prostate et le cancer testiculaire. L'organisme de bienfaisance récolte des fonds pour offrir des programmes de recherche et de soutien novateurs et révolutionnaires qui permettent aux hommes de vivre plus heureux, en meilleure santé et plus longtemps. Engagés à briser le statu quo, des millions de gens se sont joints au mouvement, aidant à financer plus de 1 250 projets à travers le monde. En plus de s'attaquer aux principaux problèmes de santé auxquels sont confrontés les hommes, Movember s'efforce d'encourager les hommes à rester en bonne santé dans tous les domaines de leur vie, en mettant l'accent sur rester socialement connectés et être plus ouverts à parler de leur santé et des moments marquants dans leur vie. La vision de l'organisme de bienfaisance est d'exercer une influence durable sur la santé masculine. Pour faire un don ou en savoir plus, veuillez visiter ca.movember.com/fr.

Note aux rédacteurs :

Movember encourage fortement l'inclusion d'informations appropriées sur la recherche d'aide et de soutien pour les articles sur le suicide et la maladie mentale. Pour du soutien en cas de crise en tout temps, de jour comme de nuit, nous encourageons les Canadiens à contacter l'un des services suivants : Service de prévention du suicide (sans frais : 1-833-456-4566 - ENG, 1-866-277-3553 - FR ) ou Jeunesse, J'écoute (1-800-668-6868). Pour plus d'informations sur la recherche d'aide, visitez https://ca.movember.com/fr/mens-health/get-support.

