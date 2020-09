Movember est à la recherche de solutions numériques ou technologiques universelles pour aider les hommes à maintenir leur connectivité sociale à travers l'isolement

L'organisme de bienfaisance pour la santé des hommes lance le Défi Connexions Sociales dans cinq marchés - dont le Canada - dans le but de soutenir les hommes en situation d'isolement et de solitude durant 2020 et au-delà

TORONTO, le 24 sept. 2020 /CNW/ - L'organisme de philanthropie dédié à changer le visage de la santé masculine est à la recherche d'idées nouvelles et innovantes basées sur la technologie qui mettront de l'avant des stratégies pour lutter contre les sentiments de solitude et d'isolement et améliorer les liens sociaux chez les hommes, renforçant ainsi leur santé mentale générale. Aujourd'hui, le Défi Connexions Sociales, deuxième volet du portfolio plus large de Défi Innovateurs Sociaux, sera lancé sur cinq marchés et, par la participation du public, vise à trouver et développer des idées qui aideront à maintenir ou à renforcer les liens sociaux et à lutter contre l'isolement dans les groupes d'hommes à risque. Pas moins de 75 idées provenant du Canada, d'Australie, d'Irlande, de Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni seront présélectionnées, dans le but de choisir 16 idées et d'y investir au total 3,22 millions de dollars. Au Canada, jusqu'à cinq idées pourront être sélectionnées pour un codéveloppement avec Movember, avec un investissement variant de 90 à 225 000 $ pour chacune des idées.

Lancé au bon moment, le Défi Connexions Sociales survient au milieu d'un sentiment d'isolement et d'incertitude plus grand auquel beaucoup sont confrontés en raison de la crise mondiale de la COVID-19. En mai, Movember a lancé une enquête mondiale dont les résultats indiquent que près d'un quart des hommes dans le monde (23%) ont signalé que leur santé mentale s'était détériorée au cours des six premières semaines de la pandémie de la COVID-19, tandis que près d'un tiers des hommes (30 %) ont noté un sentiment de solitude plus grand avec le pourcentage le plus élevé (71%) chez les jeunes hommes âgés de 18 à 29 ans. À l'échelle locale, la recherche a révélé qu'un tiers des hommes canadiens estimaient que leurs relations avec leurs amis et collègues (tous deux 32%) s'étaient affaiblies depuis l'imposition de mesures de confinement à la maison, tout en démontrant également que les hommes canadiens étaient moins susceptibles que les femmes de demander de l'aide pour gérer les changements dans leur vie dus à la pandémie de la COVID-19.1

Le directeur mondial de la santé mentale et de la prévention du suicide chez Movember, Brendan Maher, a déclaré que des liens sociaux solides étaient pour les hommes un facteur de protection clé contre l'anxiété, la dépression et potentiellement le suicide. « Il est préoccupant qu'au milieu de cette pandémie, les recherches de Movember nous disent que 33% des hommes ont admis qu'ils se sentaient plus souvent seuls. 1 Nous avons été isolés de nos réseaux de soutien et mécanismes d'adaptation habituels qui peuvent avoir un impact énorme sur la santé mentale et le bien-être », a-t-il déclaré. « Il est primordial de soulager l'anxiété et la tension résultant de la séparation physique. »

Le défi veillera à ce que le financement soit dirigé vers les groupes prioritaires suivants, en mettant l'accent sur ceux qui risquent davantage d'être exposés à un plus grand risque d'isolement social en raison de leur situation géographique, leur statut socio-économique, leur sexe et / ou de leur origine culturelle, notamment:

Hommes âgés vivant seuls

Hommes ayant vécu récemment une rupture de relation conjugale / une séparation familiale

Hommes traités pour un cancer de la prostate / testiculaire et qui vivent l'isolement social

Hommes vivant un deuil et éprouvant du chagrin alors qu'ils sont isolés socialement

Hommes vivant avec un problème de santé mentale qui sont à risque de toxicomanie en raison de l'isolement social ou qui sont en réhabilitation

Jeunes hommes touchés par l'interruption des études ou confrontés au chômage en raison du ralentissement économique

Hommes issus de milieux culturels divers, sans emploi et/ou isolés socialement

Movember de structure similaire, le Défi Innovateurs Sociaux, lancé en 2015 et qui a financé une programmation de mesures actives visant à encourager les hommes à établir des relations positives et à accroître leurs niveaux de liens sociaux. Le défi initial des Innovateurs Sociaux a reçu une réponse extraordinaire avec plus de 426 soumissions à travers le monde. Douze initiatives ont progressé au cours de la première ronde de financement.

« En cette année COVID-19, la façon dont nous nous connectons évolue. Nous voyons le Défi Connexions Sociales de Movember comme une opportunité de faire bouger les choses et de tirer profit des façons incroyables dont les gens ont maintenu les hommes connectés grâce à la technologie », dit-il. « En plus du financement, faire partie du Défi Connexions Sociales comprend le soutien et l'expertise de l'équipe Movember afin de maximiser le potentiel et l'impact. Nous testons, apprenons et découvrons ce qui fonctionne exactement pour les hommes, afin que les programmes les plus prometteurs puissent étendre leur champ d'application et atteindre plus d'hommes, plus rapidement. Trouver des idées prometteuses provenant de la communauté est une opportunité vraiment exceptionnelle. »

Les soumissions pour le Défi Connexions Sociales se termineront le 15 octobre 2020. Les personnes dont les idées ont été présélectionnées seront avisées d'ici la fin de Movember. Pour plus d'informations ou pour savoir comment soumettre votre idée, visitez movember.com ou ICI.

À propos du Défi Innovateurs Sociaux

Le Défi Innovateurs Sociaux a été développé en 2015 à la suite de la recherche Beyond Blue financée par Movember sur le lien social des hommes et son impact sur le bien-être mental. La recherche a montré que les hommes qui entrent dans la cinquantaine connaissent une diminution de leurs liens sociaux et, par conséquent, un niveau de soutien social réduit - facteur de risque d'anxiété, de dépression et de suicide. Cette période de transition, associée à des influences sociales comme une tendance croissante a des cultures de travail compétitives et un plus grand engagement envers le travail et la famille, laisse entendre que les hommes au sein de cette démographie éprouvent un sentiment accru d'isolement et de solitude.

À propos de Movember

Movember est le principal organisme philanthropique dédié à changer le visage de la santé masculine à l'échelle mondiale. L'organisme de bienfaisance recueille des fonds pour offrir des programmes de recherche et de soutien novateurs et révolutionnaires qui permettent aux hommes de vivre plus heureux, en meilleure santé et plus longtemps. Engagées à rompre le statu quo, des millions de personnes se sont jointes au mouvement, aidant à financer plus de 1 250 projets dans le monde se concentrant sur la santé mentale et la prévention du suicide, le cancer de la prostate et le cancer testiculaire. En plus de s'attaquer aux principaux problèmes de santé rencontrés par les hommes, Movember s'efforce d'encourager les hommes à rester en bonne santé dans tous les domaines de leur vie, en mettant l'accent sur le fait de demeurer socialement connectés et d'être plus ouverts à discuter de leur santé et des moments marquants dans leur vie. La vision de l'organisme de bienfaisance est d'exercer une influence durable sur la santé masculine. Pour faire un don ou en savoir plus, veuillez visiter ca.movember.com/fr

1 Une enquête réalisée par le Social Research Center (et commandée par Movember) à travers un panel en ligne auprès de 5737 personnes âgées de 18 ans ou plus à travers le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et l'Australie (environ 1430 répondants dans chaque pays). Comprenant 809 hommes au Royaume-Uni, 804 hommes aux États-Unis, 794 hommes au Canada et 806 hommes en Australie. Les quotas de réponse ont été fixés en fonction de l'âge, de la région et du sexe. Les données finales ont été pondérées pour refléter les profils de chaque pays. Le travail de terrain s'est déroulé du 22 avril au 4 mai 2020.

SOURCE Movember Canada

Renseignements: Fresh PR - Quebec, Catherine Woron, [email protected]; Movember Canada, Sonya Friesen, [email protected]