Moto, VTT, décapotable, VR : préparez-vous à déremiser votre véhicule avec SAAQclic!

QUÉBEC, le 29 mars 2023 /CNW/ - En prévision d'un fort achalandage dans les prochains jours, la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) souhaite rappeler à sa clientèle qu'il est possible de déremiser un véhicule en tout temps avec SAAQclic. Elle recommande à tous ceux et celles qui n'ont pas encore créé leur compte SAAQclic de le faire à l'avance afin de gagner du temps lors du déremisage.

La journée du 1er avril étant connue pour être grandement achalandée, la SAAQ prévoit un fort volume de transactions. S'il y a beaucoup d'achalandage, les clients et clientes pourraient être redirigés vers une file d'attente virtuelle tout en conservant leur priorité. Chaque personne sera alors avisée de la durée d'attente approximative, ce qui lui permettra de vaquer à d'autres occupations.

La SAAQ rappelle que pour déremiser sa moto, sa décapotable ou encore son véhicule récréatif, le chemin le plus court demeure SAAQclic. Il est d'ailleurs possible de le faire en tout temps, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans avoir à se déplacer.

Faits saillants :

Au printemps 2022, ce sont plus de 200 000 déremisages qui ont été effectués.

En plus de pouvoir accéder aux services en ligne de manière autonome, la clientèle peut bénéficier d'un accompagnement dans l'un des nouveaux espaces SAAQclic situés dans les centres de services suivants : Langelier (Montréal), Gatineau , Laval , Longueuil , Lebourgneuf, Drummondville et Saguenay.

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Renseignements: Adresse exclusive pour les médias : saaq.gouv.qc.ca/salle-de-presse/ Pour information : Relationnistes auprès des médias, Tél. : 418 528-4894, Sans frais : 1 866 238-4541