DUBAÏ, Émirats arabes unis, le 11 déc. 2023 /CNW/ - Corporation Moteurs Taiga (TSX: TAIG) (« Taiga » ou la « Société »), un chef de file dans la fabrication de véhicules électriques (VE) hors route, est heureuse d'annoncer que Delma Industrial Supplies and Marine Services (« Delma Marine ») est désormais un distributeur officiel des produits Taiga dans les Émirats arabes unis (« EAU »). Taiga est impatiente de faciliter l'exploration et les loisirs nautiques de manière durable dans la région du Golfe, son premier marché dans cette région.

La motomarine 100% electrique de Taiga. (Groupe CNW/Taiga Motors Corporation) Une motomarine Orca en recharge au quai (Groupe CNW/Taiga Motors Corporation)

« Nous sommes fiers d'offrir la motomarine OrcaMC de Taiga aux EAU, particulièrement en 2023, année déclarée par leur gouvernement comme l'"année de la durabilité", indique Sam Bruneau, PDG et cofondateur de Taiga. La motomarine Orca permet aux utilisateurs de profiter d'activités nautiques sans nuire à l'environnement. De plus, notre unité motrice et notre bloc-batterie exclusifs ont été conçus pour répondre aux exigences élevées des sports motorisés, et les EAU offrent l'environnement idéal pour démontrer la valeur de notre technologie. »

Delma Marine, l'un des principaux distributeurs de véhicules nautiques aux EAU, desservant à la fois les clients du secteur commercial et ceux du secteur récréatif, a été choisi pour ses connaissances approfondies et son expertise avancée dans la distribution et l'entretien des marques haut de gamme de produits nautiques. Ayoub Alkhajeh, propriétaire et président de Delma Marine, note : « Nous sommes enchantés d'ajouter Taiga à notre portefeuille de marques de produits nautiques de luxe et de faire connaître sa technologie révolutionnaire et durable aux EAU. Delma ouvre la voie en matière de services et de produits nautiques depuis 1978 dans la région, et nous sommes heureux de poursuivre cette tradition d'excellence et d'innovation grâce aux motomarines de pointe Orca de Taiga ».

OrcaMC : explorer les eaux de manière durable et sans compromis

La motomarine Orca Performance représente une véritable avancée technologique grâce à sa coque, sa batterie, et son système de propulsion électrique novateurs. La coque créée par moulage de précision est optimisée sur le plan hydrodynamique pour favoriser un parfait équilibre entre virages amusants et conduite efficace dans n'importe quelle condition. De plus, son centre de gravité bas en raison de la position de la batterie sous la ligne d'eau assure une stabilité inégalée lors de manœuvres à haute vitesse.

La motomarine Orca Performance est propulsée par l'unité motrice à moteur-onduleur intégré de sixième génération de Taiga et atteint une efficacité inédite allant jusqu'à 160 hp et 170 Nm de couple, offrant ainsi une vitesse maximale de 100 km/h1. L'unité motrice offre un couple de pointe sur une plage étendue et une réponse quasi instantanée pour une accélération précise et exaltante à n'importe quelle vitesse. La batterie au lithium-ion scellée est optimisée en vue de procurer en toute sécurité une puissance maximale pendant toute sa durée de vie dans des environnements d'eau salée à hautes vibrations, pour des périodes allant jusqu'à deux heures à la fois. Grâce au système de charge automobile standard, il est facile de recharger la Orca Performance dans toute prise murale en une nuit avec le câble inclus, avec un chargeur de niveau 2 en 3,5 heures ou d'opter pour la recharge rapide en courant continu "DCFC" (optionnelle) pour atteindre 80 % en environ 40 minutes1.

Figurant dans la catégorie des meilleures inventions de 2022 du TIME Magazine et gagnante du prix des idées qui changent le monde 2022 de Fast Company et du prix de la meilleure nouveauté de 2022 de Popular Science, Taiga est heureuse de proposer ses VE aux EAU et de redéfinir les sports motorisés et l'industrie nautique en les rendant plus durables, accessibles et exaltants que jamais.

À propos de Taiga

Taiga (TSX : TAIG) est une entreprise canadienne qui réinvente l'environnement des sports motorisés grâce à des véhicules électriques hors route révolutionnaires. Adoptant une approche d'ingénierie optimisée, Taiga repousse les frontières de la technologie électrique pour atteindre des rapports puissance-poids extrêmes et des spécifications thermiques nécessaires afin de surpasser les véhicules de sports motorisés à combustion haute performance comparables. Les premiers modèles commercialisés s'inscrivent dans une gamme de motoneiges et de motomarines électriques visant à répondre à la demande croissante de la clientèle récréative et commerciale qui cherche de meilleurs moyens d'explorer les grands espaces, sans compromis. Pour de plus amples renseignements, visitez www.taigamotors.com

À propos de Delma Industrial Supplies and Marine Services

Delma Industrial Supplies and Marine Services, mieux connue sous le nom de Delma Marine, est une entreprise détenue et exploitée de manière indépendante depuis 1978. Delma Marine vise à être le meilleur et le plus efficace fournisseur indépendant de produits nautiques diversifiés de haute qualité et à offrir un service d'entretien des bateaux d'une qualité exceptionnelle. L'entreprise a son siège social dans la capitale du pays à Umm Al Nar - Abu Dhabi, et elle dessert les sept émirats des Émirats arabes unis à partir de ses succursales établies stratégiquement à Abu Dhabi, Dubaï, Fujaïrah, and Ras Al Khaïmah. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.delmamarineuae.com

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces informations prospectives se reconnaissent généralement, mais pas toujours, à l'utilisation de termes et d'expressions tels que « perspectives », « objectif », « peut », « pourrait », « devrait », « attentes », « intention », « estimation », « prévisions », « projection », « viser », « anticiper », « croire », « prévoir » ou « continuer », ou des expressions similaires suggérant des résultats ou des événements futurs et ainsi que la forme négative de ces termes et expressions. Les informations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont beaucoup sont hors du contrôle de Taiga, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus par ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, l'expérience client, les plans stratégiques et d'affaires actuels et futurs de la Société et tous autres énoncés autres que des faits historiques, ainsi que ceux qui sont décrits dans les rapports de gestion de Taiga des périodes de trois mois et de neuf mois se terminant le 30 septembre 2023 et ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société déposée le 30 mars 2023 dans le profil SEDAR de la Société à www.sedarplus.ca.

Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs prévus ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs se concrétiseront, ni que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés se réaliseront. De par leur nature, les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces énoncés.

Toutes les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont assujetties à la mise en garde qui précède. À moins d'indications contraires ou que le contexte ne l'indique, les informations prospectives contenues dans les présentes sont fournies en date des présentes, et, sauf si la loi applicable l'exige, Taiga ne s'engage pas à mettre à jour ou à modifier publiquement de telles informations prospectives, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

1 Performance et spécifications : Les spécifications sont présentées à des fins informatives seulement selon les essais menés par Taiga. Les mesures (comme le poids, l'autonomie, la vitesse, l'accélération et la durée de vie de la batterie) peuvent varier en fonction de l'environnement, du terrain, des conditions météorologiques, des réglementations locales et de la version finale du produit commandé.

SOURCE Taiga Motors Corporation

Renseignements: Pour des photos, un entretien ou de plus amples renseignements : Annick Lauzon, +1 514 922-9225, [email protected]; Relations avec les investisseurs : Shahroz Hussain, +1 416 333-8374, [email protected]