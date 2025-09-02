BERLIN, le 2 sept. 2025 /CNW/ - Morphy Richards, un nom de confiance dans le domaine des appareils électroménagers depuis 89 ans, présentera ses dernières innovations au salon IFA Berlin 2025 (du 5 au 9 septembre, hall 7.1C, kiosque 105) sous le thème « Innover pour éclairer le progrès ». La présentation mettra en valeur la fusion du savoir-faire traditionnel de Morphy Richards et de la technologie de pointe, redéfinissant ainsi le mode de vie moderne.

Des innovations phares pour les maisons d'aujourd'hui

Les produits qui seront présentés par Morphy Richards au salon IFA 2025. (PRNewsfoto/Morphy Richards)

S'appuyant sur le succès du S1 Pro - le premier climatiseur portatif sans conduit au monde, qui a recueilli environ 1 million de dollars sur Kickstarter et a reçu des distinctions au salon IFA 2024, Morphy Richards lancera le S1 Ultra au salon IFA 2025. Alimenté par Fusion Max Tech, le S1 Ultra offre une fonctionnalité cinq en un, y compris le refroidissement, le chauffage, l'humidification, le débit d'air et le fonctionnement sans conduit, offrant un confort tout au long de l'année. Inspiré par les moteurs d'avion et rehaussé par des éléments subtils en bois, il combine l'innovation de pointe à une conception élégante, reflétant sa vision profonde et axée sur l'utilisateur.

En plus du S1 Ultra, Morphy Richards présentera l'ensemble Fusion Kettle and Toaster amélioré doté d'une poignée ergonomique et des éléments inspirés du bois qui allient fonctionnalité et élégance minimaliste. Morphy Richards lancera également des innovations comme le Infusechill Flavored Ice, MixChill 3-en-1 Ice Maker, une machine à espresso entièrement automatique et des produits classiques pour l'exploration sur place.

Expansion mondiale et partenariats

IFA est une plateforme stratégique permettant à Morphy Richards de présenter ses produits phares et d'étendre sa présence mondiale. Au cours de la dernière année, la marque a été reconnue par les médias, les influenceurs et les athlètes du monde entier, et mise en évidence lors des Jeux olympiques de Paris, renforçant ainsi sa réputation dans le domaine des solutions intelligentes et modernes.

À l'avenir, Morphy Richards se concentrera sur l'établissement de partenariats stratégiques, les investissements dans la fabrication durable et l'expansion de son portefeuille de produits pour rendre les appareils ménagers novateurs accessibles à un plus grand nombre de familles. Les produits qui seront lancés sous peu au salon IFA à Berlin témoignent de l'engagement de la marque à « éclairer le progrès », alliant harmonieusement le savoir-faire traditionnel et la conception avant-gardiste pour améliorer la vie des gens tout en offrant des solutions fiables, élégantes et avancées sur le plan technologique.

Visitez-nous au hall 7.1C (kiosque 105)

Vous pourrez découvrir des démonstrations en direct, interagir avec des experts et apprendre comment Morphy Richards combine tradition et innovation pour créer des environnements élégants et intelligents, comme en témoigne son engagement à « innover pour éclairer le progrès ».

À propos de Morphy Richards

Fondée en 1936, Morphy Richards est un chef de file dans le domaine des appareils électroménagers reconnu dans 26 pays. Misant sur 89 ans d'innovation, nous offrons un soutien fiable, des solutions intelligentes et des services personnalisés, ce qui permet aux partenaires et aux consommateurs d'atteindre une excellence de la qualité et une croissance durable dans le monde entier.

Pour en savoir plus : morphyrichards.com

Personne-ressource pour les relations publiques

Courriel : [email protected]

Photo -https://mma.prnewswire.com/media/2760999/pr1.jpg

SOURCE Morphy Richards