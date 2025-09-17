BERLIN, le 17 sept. 2025 /CNW/ -- Lors du salon IFA 2025, les technologies futuristes, la robotique et l'intelligence artificielle ont retenu l'attention, mettant en évidence l'intégration croissante des technologies intelligentes dans la vie quotidienne. S'appuyant sur cette plateforme de visibilité, Morphy Richards, leader britannique bien établi du petit électroménager depuis 89 ans, a dévoilé ses dernières innovations, qui illustrent une approche avant-gardiste du design et de la philosophie de vie.

Visiteurs découvrant les produits phares de climatisation toutes saisons de Morphy Richards au salon IFA 2025

En combinant le savoir-faire britannique classique à un design moderne et à des fonctionnalités intelligentes, Morphy Richards a présenté une gamme complète de produits allant du traitement de l'air et de la production de glace aux machines à café et aux accessoires de cuisine essentiels, réaffirmant ainsi sa vision d'une « innovation pour un progrès constructif » afin d'améliorer la vie quotidienne grâce à un confort intelligent et durable.

Les innovations de Morphy Richards ont permis de rajeunir la marque en attirant particulièrement la curiosité du public au salon IFA 2025. L'ensemble bouilloire et grille-pain Fusion a reçu le prix « Best of IFA » (meilleur de l'IFA), décerné par Gadget Flow. Dans la zone consacrée au froid, la machine à glaçons aromatisés InfuseChill a été véritablement plébiscitée pour ses glaçons aromatisés personnalisables, tandis que la machine à glaçons 3 en 1 MixChill a fasciné les visiteurs par sa polyvalence : production rapide de glace, broyage et pressage. La machine à café entièrement automatique a suscité un vif intérêt de la part des partenaires et des détaillants, et les produits phares de climatisation domestique S1 Pro et Ultra ont séduit les visiteurs par leur design original, leur technologie avancée et leur approche respectueuse de l'environnement.

Bloomberg a également consacré un reportage à Morphy Richards au sujet de la canicule en Europe, dans lequel la marque a souligné comment les conditions météorologiques extrêmes nourrissent la croissance à long terme du marché européen de la climatisation tout en consolidant son engagement en faveur de l'innovation durable.

Stratégie marketing et partenariats

Le salon IFA 2025 a servi de plateforme cruciale pour le réseautage et l'acquisition d'informations sur le marché, en favorisant les liens avec les partenaires mondiaux. Les principaux clients se sont beaucoup intéressés à la dernière gamme de produits Morphy Richards, tandis que de nombreux partenaires potentiels ont été attirés par la force de la marque. Cet échange d'idées et de commentaires ouvre la voie à l'expansion future du marché et renforce la confiance dans la stratégie de croissance mondiale de la marque.

L'événement a attiré l'attention de nombreux médias, notamment TrendHunter, The Globe and Mail et La Vanguardia. Des influenceurs en Europe et en Asie, tels que Blin Othman, Jan Březina et Özgür Bilge, ont encore amplifié le rayonnement de la marque. Leurs contributions ont conforté la réputation de Morphy Richards comme innovateur mondial au service de modes de vie intelligents et durables qui trouvent un écho auprès des consommateurs.

À propos de Morphy Richards

Fondée en 1936, la marque Morphy Richards est un chef de file mondial de l'électroménager, présente dans 26 pays. Forte de 89 ans d'innovation, Morphy Richards offre un soutien fiable, des solutions intelligentes et des services sur mesure afin de permettre à ses partenaires et consommateurs de bénéficier d'une qualité supérieure, appuyée par une croissance durable à l'échelle mondiale.







