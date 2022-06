Environ 250 emplois seront ajoutés cette année dans des fonctions liées à la technologie, le reste dans les activités de base de l'organisation

TORONTO, le 13 juin 2022 /CNW/ - Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN), chef de file de la recherche indépendante sur les placements, a annoncé son projet d'ajouter 350 emplois à Toronto cette année, étendant ainsi sa présence sur le marché clé du Canada.

Il s'agit d'environ 250 emplois technologiques comme des ingénieurs et des développeurs de logiciels, des gestionnaires de produits et des gestionnaires de projets. La centaine d'emplois qui reste sera affectée aux capacités ESG et de cotes de crédit.

Morningstar emploie actuellement 700 personnes au Canada, et les emplois supplémentaires lui assureront au Canada une empreinte de plus de 1 000 employés.

« Quand nous avons décidé d'élargir notre empreinte au Canada, Toronto était le choix qui s'imposait », dit Kunal Kapoor, PDG de Morningstar Inc. « Toronto est une ville d'envergure mondiale avec un secteur technologique florissant et une abondance de talents dans l'industrie financière. Notre expansion à Toronto s'appuie sur notre croissance en Amérique du Nord et dans le monde. »

Morningstar procure des recherches, des données et des informations indépendantes au Canada depuis plus

de 20 ans par le truchement de Morningstar, DBRS Morningstar et Morningstar Sustainalytics. La société est reconnue par l'institut Great Place to Work® Canada comme un des meilleurs lieux de travail depuis neuf ans d'affilée.

« Nous sommes ravis d'accroître notre présence à Toronto, et plus généralement au Canada, et d'enrichir notre long historique sur cet important marché », dit Scott Mackenzie, président-directeur général de Morningstar Canada. « Augmenter le nombre de nos employés à Toronto nous permet d'être plus proches de nos clients et des investisseurs. Aujourd'hui plus que jamais, les investisseurs canadiens ont besoin d'accéder à des recherches, données et informations indépendantes pour les aider à naviguer les marchés et à poursuivre leurs objectifs financiers. »

Selon les estimations de Morningstar, l'ajout de ces emplois devrait injecter chaque année des millions de dollars à l'économie locale.

« Nous nous employons à ce que Toronto rebondisse plus fort que jamais et progresse dans la relance. Il s'agit notamment de continuer à attirer vers notre ville des personnes et des entreprises du monde entier », dit le maire de Toronto John Tory. « Cette nouvelle de Morningstar représente un autre vote de confiance de la part d'une entreprise qui voit la valeur de notre ville et de ce que nous avons à offrir. J'accueille avec plaisir les centaines de nouveaux emplois annoncés aujourd'hui et remercie Morningstar d'épouser la cause de Toronto et de faire partie de sa réussite exemplaire. »

Les meilleurs lieux de travail au Canada

Les employés de Morningstar Canada font partie d'une entreprise reconnue comme un des « Meilleurs lieux de travail au Canada » depuis neuf ans d'affilée. À Morningstar, les contributions des employés ont de l'importance et constituent un moteur du changement. Nous avons investi dans le soutien à une communauté où des personnes talentueuses et motivées peuvent s'épanouir. Notre esprit d'entreprise et notre inébranlable sens moral nous guident dans tout ce que nous faisons, tout cela au nom des investisseurs et pour leur donner les moyens de réussir. Morningstar offre à son personnel un environnement de travail sain et stimulant qui célèbre la diversité et la transparence, et propose des allocations d'études, des programmes de santé et de bien-être, un régime d'actionnariat, des congés sabbatiques réguliers et une politique de congés souple.

Pour vous porter candidat(e) à un poste dans l'organisation, consultez https://www.morningstar.com/careers.

À propos de Morningstar Research Inc. et Morningstar, Inc.

Morningstar Research Inc. est une filiale de la société de Chicago Morningstar, Inc., chef de file de la recherche indépendante sur le placement en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie. Morningstar offre des données et des informations de recherche sur une vaste gamme de produits de placement, de sociétés cotées en bourse, de marchés des capitaux privés et des données boursières mondiales en temps réel. Morningstar offre aussi des services de gestion de placements par le truchement de ses filiales de conseils en placement, avec environ 265 milliards $US d'actifs en délibéré et sous gestion au 31 mars 2022. La société est implantée dans 29 pays. Pour plus de détails, veuillez visiter www.morningstar.com/company. Suivez Morningstar sur Twitter @MorningstarInc.

Avertissement concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, aux termes de la définition donnée dans

le Private Securities Litigation Reform Act (États-Unis) de 1995. Ces déclarations se fondent sur les attentes que

nous entretenons à l'égard d'événements ou de rendements financiers futurs. De par leur nature, les déclarations prospectives traitent de questions qui sont incertaines à divers degrés, et contiennent souvent des mots comme « peut », « pourrait », « s'attend », « entend », « planifie », « cherche », « anticipe », « croit », « estime », « prédit », « potentiel » ou « continue ». Ces déclarations impliquent des risques connus et inconnus et des incertitudes qui peuvent aboutir à une situation où les événements évoqués ne se produisent pas ou diffèrent sensiblement de nos attentes. Pour nous, ces risques comprennent entre autres l'incapacité à préserver et à protéger notre marque, notre indépendance et notre réputation, par exemple la divulgation d'informations personnelles sur les individus, la responsabilité liée à la cybersécurité et à la protection d'informations confidentielles, la responsabilité vis-à-vis de pertes résultant d'une transgression réelle ou prétendue de nos obligations fiduciaires ou la non-conformité aux lois applicables sur les valeur mobilières, les manquements aux normes, les mesures de réglementation ou les changements juridiques applicables à nos opérations de cotes de crédit ou nos activités liées aux conseils sur les placements, aux principes ESG et aux indices, l'incapacité à nous adapter au changement technologique, suivre le rythme des derniers développements technologiques ou adopter une stratégie technologique réussie, l'incapacité à assurer le recrutement, le développement et la rétention d'employés qualifiés, l'inefficacité de nos programmes de gestion du risque opérationnel et de continuité des opérations dans l'hypothèse d'un événement très perturbant, par exemple une interruption de service de notre base de données, de nos produits et services technologiques ou des installations du réseau, l'incapacité à différencier nos produits et services et à créer continuellement des solutions de technologie financière novatrices, exclusives et judicieuses, une volatilité ou des baisses prolongées affectant le secteur financier, les marchés financiers mondiaux et l'économie mondiale et son effet sur le revenu que nous offrent nos frais fondés sur des actifs et nos activités de cotes de crédit, l'incapacité à maintenir la croissance de nos secteurs d'activité dans le monde géopolitique, réglementaire et culturel fragmenté qui est le nôtre, notre responsabilité vis-à-vis des informations et des données que nous recueillons, entreposons, utilisons, créons et distribuons ou les rapport que nous publions ou qui sont publiés par nos produits logiciels, l'incapacité à intégrer avec efficacité nos acquisitions et autres investissements et à produire les résultats espérés, l'impact de la pandémie actuelle de COVID-19 et les effets des mesures gouvernementales sur notre entreprise, notre situation financière et les résultats de nos opérations, notamment la concentration de données et de travail de développement dans nos antennes extérieures en Chine et en Inde, un endettement susceptible d'affecter négativement nos flux de trésorerie et notre souplesse financière, et l'incapacité à protéger nos droits de propriété intellectuelle ou à mener à bien nos réclamations sur les transgressions de la propriété individuelle perpétrés à notre endroit. On trouvera une description plus complète de ces risques et incertitudes dans les documents officiels que nous avons déposés auprès de la SEC, avec notre dernier rapport annuel sur le formulaire 10-K. En cas de matérialisation de ces risques ou incertitudes, nos résultats futurs réels et d'autres événements à venir pourront être sensiblement différents de ce que nous avons prévu. Nous ne souhaitons pas entreprendre une mise à jour de nos déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations ou d'événements futurs.

©2022 Morningstar, Inc. Tous droits réservés.

MORN-C

Personne-ressource pour les médias :

Scott Anderson, 416-420-9909, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/462798/morningstar_logo.jpg

SOURCE Morningstar, Inc.