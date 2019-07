Morneau Shepell récompensée par les Readers' Choice Awards 2019 du Canadian HR Reporter

Morneau Shepell est reconnue parmi les meilleurs fournisseurs de services dans quatre catégories

TORONTO, le 3 juill. 2019 /CNW/ - Morneau Shepell est heureuse d'annoncer que pour la quatrième année consécutive, elle a été reconnue par le Canadian HR Reporter parmi les meilleurs fournisseurs de services en ressources humaines. Cette année, elle a été récompensée par les Readers' Choice Awards dans quatre catégories : conseillers en avantages sociaux et en régimes de retraite, conseillers en gestion d'invalidité, fournisseurs de programme d'aide aux employés (PAE) et fournisseurs de services en santé mentale.

« Une fois de plus, la participation a été excellente lors de la quatrième édition annuelle des Readers' Choice Awards, affirme Sarah Dobson, rédactrice au Canadian HR Reporter. Nous avons reçu plus de 55 000 votes, et les gens ont pris le temps de choisir leurs organisations favorites parmi une liste imposante de candidats. Ces conseillers et fournisseurs de services en ressources humaines ont assurément fait bonne impression sur les professionnels du domaine de partout au pays. »

Les noms des lauréats de cette année figureront dans le numéro de juillet du Canadian HR Reporter. Les votes ont été recueillis lors d'un sondage par voie numérique auprès du lectorat de Canadian HR Reporter, qui est composé de professionnels en ressources humaines du Canada. Ces derniers étaient invités à voter pour leurs fournisseurs favoris en choisissant les entreprises qui se démarquent dans tous les champs d'expertise du secteur des ressources humaines.

« Nous sommes fiers d'être reconnus, année après année, par les lecteurs du Canadian HR Reporter pour notre volonté d'améliorer le mieux‑être des gens et, du coup, de contribuer au succès des entreprises, de dire Stephen Liptrap, président et chef de la direction chez Morneau Shepell. Favoriser le mieux‑être des employés est une priorité pour tous les secteurs de notre organisation. C'est un honneur de voir que notre travail est souligné par nos pairs et de faire partie des lauréats de cette année aux côtés d'autres remarquables organisations. »

À propos de Morneau Shepell

Morneau Shepell est le principal fournisseur de services de gestion des ressources humaines axés sur la technologie, qui adopte une approche intégrée du mieux-être grâce à sa plateforme infonuagique. Nous cherchons à offrir à nos clients tout ce dont ils ont besoin pour favoriser le mieux-être mental, physique, social et financier de leurs employés. En veillant au mieux-être des gens, nous contribuons au succès des entreprises. Nos services portent sur l'aide aux employés et à la famille, la santé et le mieux-être, la reconnaissance, l'administration des régimes de retraite et d'assurance collective, les services-conseils en régimes de retraite et d'assurance collective et les services en actuariat et en placements. Morneau Shepell compte presque 5 000 employés qui travaillent avec près de 24 000 organisations clientes, lesquelles utilisent nos services dans 162 pays. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour de plus amples renseignements, visitez le site morneaushepell.com.

SOURCE Morneau Shepell Inc.

Renseignements: Personne-ressource : Josée St-Pierre, Morneau Shepell, 514 392-7862, jstpierre@morneaushepell.com

Related Links

http://www.morneaushepell.com/