TORONTO, le 19 oct. 2020 /CNW/ - Morneau Shepell est heureuse d'annoncer la nomination de Robert Courteau à son conseil d'administration, en vigueur dès aujourd'hui. M. Courteau était jusqu'à récemment chef de la direction du Groupe Altus, un chef de file dans la prestation de services-conseils indépendants et de solutions logicielles et de données dans le secteur de l'immobilier commercial mondial.

« Au nom du conseil d'administration et de la société, c'est un grand plaisir d'accueillir M. Courteau », affirme Jill Denham, présidente du conseil. « Nous sommes heureux de pouvoir compter sur son expérience approfondie à l'échelle mondiale, ses compétences en matière de transformation numérique et ses vastes connaissances des modèles d'affaires de logiciels-services. Sa maîtrise des plateformes de marchés de données, d'analytique et de services d'information sera très importante pour la société alors que nous poursuivons la mise en œuvre de notre plan stratégique. » Le conseil d'administration et l'équipe de direction bénéficieront également de ses talents de cadre supérieur, de son orientation axée sur la croissance et de l'étendue de ses compétences en gestion afin de soutenir les nombreuses possibilités d'affaires de la société. Avant d'occuper son poste au Groupe Altus, M. Courteau était président, Amérique du Nord et chef de l'exploitation à l'échelle mondiale, de SAP AG, un chef de file mondial du marché des logiciels d'entreprise.

M. Courteau siège au conseil d'administration de Kinaxis, et a déjà siégé au conseil de Real Matters. Il détient un baccalauréat en sciences commerciales de l'Université Concordia, et a obtenu un doctorat honorifique en droit de l'Université Concordia en 2011. En reconnaissance de son engagement envers l'éducation et de ses efforts de promotion de la réglementation et des normes internationales, il a reçu le titre de Fellow de la RICS en 2014. M. Courteau est également vice-président du conseil de la Holland Bloorview Hospital Foundation.

La société annonce également que Michele Trogni s'est retirée du conseil d'administration, en date du 30 septembre 2020. « Forte d'une carrière de 30 ans comme bâtisseuse d'entreprises et d'une grande expertise en valorisation des données, en analytique et en solutions technologiques, Mme Trogni a eu un apport considérable à la société », affirme Mme Denham. « Je tiens à la remercier pour sa grande contribution au succès de Morneau Shepell durant son mandat au sein du conseil d'administration. »

