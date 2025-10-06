MISSISSAUGA, ON, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Morguard Corporation ("Morguard"), en partenariat avec le CENGN, le Centre d'excellence du Canada en matière de réseaux de nouvelle génération et Nokia, est heureuse d'annoncer le lancement de trois nouveaux laboratoires vivants dédiés aux bâtiments intelligents à Montréal, Toronto et Ottawa. Ce projet de 6,5 millions de dollars offre une occasion unique aux jeunes pousses et jeunes entreprises en croissance de développer des technologies qui rendent les bâtiments plus sûrs, plus efficaces et mieux connectés.

Morguard, CENGN et Nokia lancent des laboratoires vivants pour bâtiments intelligents afin de soutenir la technologie canadienne. [de gauche à droite] Le Bay Club, à Toronto, Place Innovation à Montréal et le centre commercial St-Laurent, à Ottawa. (Groupe CNW/Morguard Corporation)

Les Laboratoires vivants transforment trois propriétés de Morguard en environnements d'innovation concrets : Place Innovation, un immeuble de bureaux à Montréal ; The Bay Club, un immeuble à unités résidentielles multiples à Toronto ; et le centre commercial St. Laurent, un immeuble commercial à Ottawa. Grâce à la 5G et à la connectivité avancée de Nokia, les innovateurs pourront valider des solutions telles que des systèmes d'IA capables de prédire les pannes d'équipement, des robots qui automatisent la maintenance et des capteurs qui réduisent en temps réel la consommation d'énergie. Tous les projets seront pensés pour s'intégrer de façon transparente aux opérations quotidiennes.

« Avec CENGN, Morguard est fière d'intégrer les bâtiments intelligents à l'écosystème d'innovation canadien. Ces laboratoires reflètent notre engagement à promouvoir des propriétés intelligentes et durables tout en accélérant le développement de technologies qui améliorent la vie quotidienne des personnes qui vivent, travaillent et font leurs achats dans nos communautés. Dans le même temps, ils soulignent notre engagement à créer de la valeur à long terme pour nos parties prenantes en renforçant la résilience, en favorisant la durabilité et en menant le changement dans le secteur immobilier » indique Angela Sahi, présidente et directrice de l'exploitation chez Morguard.

Les laboratoires vivants dédiés aux bâtiments intelligents s'inscrivent dans l'initiative Living Lab du CENGN, soutenue par un investissement fédéral de 45 millions de dollars du Fonds de réponse stratégique. Cette initiative nationale permettra à plus de 100 jeunes pousses et jeunes entreprises en croissance de préparer leurs solutions technologiques à la mise sur le marché et à une croissance à grande échelle.

« Nokia est fière d'être l'un des principaux partenaires en technologies 5G et fibre optique des laboratoires vivants du CENGN. En poursuivant notre collaboration de longue date avec le CENGN, nous réaffirmons notre engagement à stimuler l'innovation technologique et la transformation numérique à travers le Canada. Nous mettons à contribution nos ressources réseau avancées et notre expertise pour ouvrir la voie à l'industrie 4.0. » ajoute Jeff Maddox, président chez Nokia Canada.

L'Initiative CENGN Living Labs (laboratoires vivants) combine l'expertise technique à l'infrastructure de partenaires comme Morguard pour accélérer la validation et l'adoption de solutions numériques. « En tirant parti de nos services complets et de notre financement, ainsi que des environnements réels de bâtiments intelligents de nos partenaires, nous permettons aux innovateurs canadiens de commercialiser leurs technologies de pointe plus rapidement et avec une plus grande confiance. Cette initiative renforce la position du Canada en tant que chef de file mondial dans l'automatisation des bâtiments, l'IdO (Internet des objets), les communications avancées ainsi que les technologies d'IA appliquées. Ces technologies sont essentielles pour transformer la maintenance et l'exploitation des infrastructures immobilières, tout en soutenant la résilience économique et la croissance à long terme du pays. » souligne Chris Joyce, vice-président, développement commercial et marketing au CENGN.

Les jeunes pousses et les entreprises en croissance peuvent postuler à l'adresse suivante : https://www.cengn.ca/living-lab-initiative/smart-building-living-labs

À propos du CENGN

CENGN, le Centre d'excellence canadien en réseaux de prochaine génération, stimule l'innovation et l'adoption de l'IA appliquée, de l'IdO et des technologies de réseau avancées à travers son initiative Living Lab, son expertise technique et à son écosystème de partenaires. CENGN offre un accès à des environnements réels d'utilisateurs finaux ainsi qu'à des services et une expertise complets de tests qui accélèrent la validation, la démonstration, la commercialisation et l'adoption des solutions d'innovation numérique à travers le Canada et le monde. Pour plus d'informations sur les laboratoires vivants du CENGN, rendez-vous sur https://www.cengn.ca/fr/

À propos de Morguard Corporation

Morguard Corporation est une importante société nord-américaine de gestion immobilière et de biens immobiliers. Elle possède un vaste portefeuille de biens immobiliers commerciaux, de bureaux, industriels, hôteliers et résidentiels, détenu directement et par l'intermédiaire de ses investissements dans Morguard Real Estate Investment Trust et Morguard North American Residential REIT. Morguard fournit également des services de gestion immobilière aux investisseurs institutionnels et autres. Le portefeuille d'actifs détenu et géré par Morguard est évalué à 18,7 milliards de dollars. Cette année, Morguard célèbre avec fierté 50 ans de leadership, d'innovation et de croissance dans le secteur immobilier.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.morguard.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Instagram.

