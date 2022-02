Morgan Stanley nommée l'un des meilleurs employeurs de Montréal

« Développer des technologies de calibre mondial requiert d'importants investissements pour développer le talent de ses employés. Nous sommes heureux de recevoir cette reconnaissance compte tenu de tous les efforts que nous avons déployés afin de créer un environnement de travail inclusif, centré sur le développement professionnel et la croissance personnelle », a déclaré Alan Vesprini, dirigeant du bureau de Montréal. « Si vous êtes curieux, passionné, et souhaitez mettre en pratique les plus récentes technologies afin de développer des solutions avancées à fort impact, venez nous voir! », conclut-il.

Plus tôt cette année, Morgan Stanley a également été nommée l'un des meilleurs employeurs pour les jeunes au Canada en 2022, notamment en raison de l'engagement de la compagnie à aider les étudiants ou les jeunes finissants à démarrer leur carrière en force, en mettant à leur disposition un environnement d'apprentissage hors du commun, ainsi qu'un programme de mentorat pour les accompagner tout au long de leur carrière.

Le bureau de Morgan Stanley à Montréal est l'un des principaux centres technologiques de la firme dans le monde. Avec plus de 2,700 ingénieurs et professionnels des TI de calibre mondial, il joue un rôle primordial dans le déploiement des plateformes technologiques de Morgan Stanley, incluant le commerce électronique à faible latence, l'ingénierie infonuagique, la cybersécurité, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, ainsi que les technologies numériques.

Au fil des ans, Morgan Stanley a su établir sa présence au sein de l'écosystème technologique montréalais, prenant part, entre autres, aux événements et au dialogue concernant les technologies émergentes développées dans la métropole, comme l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique.

La firme soutient également la passion de ses employés envers le bien social au profit de la communauté grâce à l'organisation, entre autres, d'événements caritatifs comme le récent hackathon Code pour t'engager, où des étudiants et des experts en technologie ont développé des solutions innovantes pour aider des organismes communautaires montréalais.

Morgan Stanley entretient aussi des relations étroites avec les acteurs des milieux universitaires et des affaires, ce qui a permis la création de bourses en technologie destinées à des talents issus de la diversité et la mise en place d'initiatives pour développer la place des femmes en technologie.

Morgan Stanley est l'une des plus importantes institutions financières d'Amérique du Nord, offrant à ses clients institutionnels un large éventail de services financiers.

Apprenez en plus sur l'expérience des employés de Morgan Stanley à Montréal en lisant cet article produit par Canada's Top 100 Employers, Top Employer: Morgan Stanley Services Canada Corp. (canadastop100.com)

À propos de Morgan Stanley

Morgan Stanley est un leader mondial en matière de services financiers relatifs au financement, aux valeurs mobilières, à la gestion de patrimoine, et à l'investissement. Avec des bureaux dans plus de 41 pays, Morgan Stanley sert des clients partout dans le monde, incluant des corporations, des entités gouvernementales, des institutions, et des individus. Pour plus d'information concernant Morgan Stanley, visitez le www.morganstanley.com.

