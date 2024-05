Un financement supplémentaire accordé par Femmes et Égalité des genres Canada et Banques alimentaires Canada va permettre d'étendre la portée du projet pilote Fonds d'équité menstruelle dans le Nord

TORONTO, le 15 mai 2024 /CNW/ - Moon Time Connections, projet phare de True North Aid, est fière d'annoncer qu'elle va s'occuper de la distribution de produits menstruels, pour une valeur de 2,4 millions de dollars, aux communautés autochtones du Nord d'un océan à l'autre, grâce à Banques alimentaires Canada et au projet pilote Fonds d'équité menstruelle financé par Femmes et Égalité des genres Canada (FEGC).

En septembre 2023, WAGE a annoncé que Banques alimentaires Canada avait reçu 17,9 millions de dollars pour mener un projet pilote national visant à éliminer les obstacles à l'équité menstruelle, en se basant sur deux objectifs : mettre à l'essai une approche nationale de la distribution de produits menstruels gratuits à diverses populations à faibles revenus partout au Canada; et accroître l'éducation et la sensibilisation aux produits menstruels, aux bonnes pratiques et à la stigmatisation des règles.

Compte tenu du succès initial du projet pilote, WAGE a décidé d'apporter un financement supplémentaire pouvant aller jusqu'à 5 millions de dollars à Banques alimentaires Canada pour accroître l'impact du projet pilote Fonds d'équité menstruelle.

Reconnaissant la relation étroite entre Moon Time Connections et les communautés du Nord, Banques alimentaires Canada a fait appel à Moon Time Connections pour étendre le projet pilote à davantage de communautés du Nord. De ce financement supplémentaire fourni à Banques alimentaires Canada, 2,4 millions de dollars sont consacrés à aider Moon Time Connections à atteindre un plus grand nombre de femmes menstruées du Nord.

« L'équité menstruelle ne se limite pas à la question de l'abordabilité; c'est un droit fondamental. Dans les régions nordiques et rurales du pays, l'accès aux produits menstruels peut être coûteux et limité. L'accessibilité des services de santé ne devrait pas être déterminée par la personne que vous êtes ou l'endroit où vous vivez. L'équité menstruelle a pour but de veiller à ce que les communautés autochtones disposent des produits de base nécessaires pour vivre dans la dignité et l'égalité ainsi que profiter de soins de santé convenables. » L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« La possibilité d'élargir le programme pilote pour atteindre d'autres communautés autochtones du Nord et éloignées était une priorité pour Banques alimentaires Canada et WAGE, si bien que travailler à nouveau avec l'incroyable équipe de Moon Time Connections pour faire de ce projet une réalité était une occasion que nous avons été ravis de saisir », a déclaré Chris Ferraz, directeur administratif de Banques alimentaires Canada.

Ce financement de 2,4 millions de dollars, organisé par l'entremise du projet pilote Fonds d'équité menstruelle, a été alloué par Banques alimentaires Canada pour acheter des millions de produits menstruels supplémentaires afin de desservir les communautés autochtones rurales et éloignées. Avec ce financement supplémentaire visant à appuyer le travail de Moon Time Connections, ces produits atteindront plus de 160 communautés autochtones et plus de 100 000 femmes menstruées supplémentaires habitant dans le Nord. D'autres activités de sensibilisation sont déjà en cours pour accroître l'impact du projet pilote et toucher davantage de communautés.

Depuis le 1er janvier de cette année, MTC a déjà reçu plus de 90 nouvelles demandes de produits de la part de communautés partout dans le pays, soit près de la moitié du nombre total de demandes reçues en 2022 et 2023 combinées. Le besoin pour ce type d'aide est massif et croissant.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers Banques alimentaires Canada et Femmes et Égalité des genres Canada d'avoir alloué des fonds supplémentaires pour permettre au projet pilote d'atteindre les femmes menstruées autochtones vivant dans des régions éloignées du Nord », a déclaré Nicole White, fondatrice de Moon Time Connections. « Le fait de demander à Moon Time Connections de gérer la distribution aux communautés constitue une étape cruciale dans la décolonisation de l'équité menstruelle. »

Banques alimentaires Canada a sélectionné six organisations canadiennes exceptionnelles pour acheter la variété de produits menstruels que Moon Time Connections va distribuer dans le Nord : Joni (serviettes hygiéniques et tampons certifiés biologiques, durables et biodégradables), Aisle (culottes menstruelles et inserts absorbants écologiques et inclusifs), Only (serviettes hygiéniques et tampons en coton biologique d'origine éthique), Knix (sous-vêtements menstruels ultra-étanches innovants), Marlow (tampons 100 % biologiques avec applicateur à base de plantes) et Öko (inserts en chanvre et en coton biologique).

Le fait que Moon Time Connections collabore avec Banques alimentaires Canada pour superviser la distribution dans le Nord démontre un haut degré de connaissance du statut institutionnel qui s'applique aux besoins uniques des femmes menstruées autochtones du Nord, ainsi que des obstacles auxquels ces dernières font face. Cette collaboration constitue une reconnaissance de l'importance vitale qu'il y a à mobiliser les groupes autochtones comme Moon Time Connections, qui travaillent en collaboration avec les communautés du Nord pour s'assurer que leurs besoins soient satisfaits et respectés, et qu'elles continuent à participer au dialogue sur l'équité menstruelle à l'échelle du pays.

À propos de Moon Time Connections

Moon Time Connections (anciennement Moon Time Sisters) est un projet phare de True North Aid, et le seul organisme national d'équité menstruelle dirigé par des Autochtones au Canada. MTC a commencé ses travaux en fournissant des serviettes hygiéniques et des tampons à un conseil scolaire et à une collectivité. Aujourd'hui, Moon Time Connections est devenue un organisme national qui fournit une gamme complète de produits menstruels et de programmes essentiels d'éducation menstruelle à plus de 160 communautés autochtones dans les trois territoires et les sept provinces du Canada. Depuis 2017, MTC a expédié plus de 4 millions de produits menstruels à des femmes menstruées autochtones d'un océan à l'autre.

