MONTRÉAL, le 12 mars 2026 /CNW/ - Placements Montrusco Bolton inc. (« Montrusco Bolton ») et Walter Gestion d'actifs mondiale (« Walter GAM ») sont heureuses d'annoncer la nomination de Richard « Rick » Nino à des rôles de conseiller stratégique au sein des deux organisations, une étape qui vient appuyer davantage leur expansion stratégique aux États-Unis.

Chez Montrusco Bolton, où il agit à titre de conseiller stratégique au développement commercial, Rick Nino mettra l'accent sur l'accélération de la croissance de la firme sur le marché américain. Il contribuera au positionnement des stratégies d'investissement américaines, mondiales et internationales de Montrusco Bolton auprès des consultants, des investisseurs institutionnels et des gestionnaires de patrimoine. Son arrivée s'inscrit dans la foulée de l'ajout récent au sein de la firme d'une équipe internationale, dirigée par Egor Rybakov, à Newport Beach, en Californie.

Parallèlement, Rick Nino occupera le rôle de conseiller stratégique au développement américain auprès de Walter GAM. À ce titre, il collaborera étroitement avec l'équipe de direction pour cibler des opportunités d'investissement américaines pour sa stratégie de placements privés axée sur l'industrie de la gestion d'actifs. Il contribuera également aux démarches de levée de capitaux aux États-Unis ainsi qu'aux initiatives de développement des affaires.

Établi à Boston, Rick Nino possède plus de 35 ans d'expérience en gestion et en investissement. Au cours de sa carrière, il a dirigé avec succès l'expansion américaine de trois sociétés de gestion de placements dans des environnements complexes couvrant plusieurs territoires, incluant divers marchés internationaux. Il occupait jusqu'à tout récemment des fonctions de haute direction au sein d'une firme mondiale de placement établie à Montréal, où il a joué un rôle déterminant dans le développement de la présence de la firme aux États-Unis ainsi que dans son expansion à l'international.

« L'arrivée de Rick marque notre deuxième engagement stratégique envers le marché américain, a déclaré Sylvain Boulé, chef de la direction de Montrusco Bolton. La profondeur de son expérience et l'étendue de ses relations dans l'industrie joueront un rôle clé pour renforcer notre présence aux États-Unis, aux côtés de l'équipe internationale que nous avons récemment accueillie en Californie. »

« Cette nomination représente une étape importante dans la stratégie américaine de Walter GAM, a ajouté Sylvain Brosseau, chef de la direction et associé fondateur de Walter GAM. Grâce à l'impressionnante expérience de Rick, nous serons bien positionnés pour accélérer notre croissance aux États-Unis, après avoir réalisé un premier investissement dans ce marché il y a deux ans. »

La nomination de Rick Nino fait suite à l'investissement stratégique récent de Walter GAM dans Montrusco Bolton et met en lumière le fort alignement entre les deux organisations, ainsi que leur ambition commune d'établir une présence significative et durable sur le marché américain.

À propos de Walter Gestion d'actifs mondiale

Walter Gestion d'actifs mondiale est une firme de placements privés mondialement diversifiés qui offre du capital de développement ainsi qu'une expertise stratégique à des sociétés de gestion d'actifs à fort potentiel, de même qu'à des firmes de services financiers et de gestion de patrimoine œuvrant dans l'industrie de la gestion d'actifs. Lancée en 2019 par une équipe de professionnels du placement chevronnés, Walter GAM met de l'avant une approche basée sur un réel partenariat. Walter GAM fait partie de Gestion Walter Capital, une firme de gestion d'actifs offrant des solutions d'investissement performantes et diversifiées dans les marchés publics et privés.

www.walter-gam.com

À propos de Placements Montrusco Bolton inc.

Placements Montrusco Bolton inc. est un gestionnaire d'actifs boutique indépendant détenu par ses employés et établi à Montréal. La firme allie une culture entrepreneuriale à une gouvernance saine, à une infrastructure robuste et à des partenaires stratégiques à long terme.

Fidèle à une philosophie d'investissement fondamentale de sélection de titres de type bottom-up axée sur les sociétés de qualité en croissance, Montrusco Bolton gère environ 13 milliards de dollars américains d'actifs (au 31 décembre 2025) et dessert une clientèle institutionnelle au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie. La firme offre une plateforme de placement diversifiée comprenant des stratégies d'actions internationales, mondiales, américaines et canadiennes.

www.montruscobolton.com

