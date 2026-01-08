MONTRÉAL, le 8 janv. 2026 /CNW/ - Placements Montrusco Bolton inc. (« Montrusco Bolton » ou la « société »), firme indépendante de gestion d'actifs reconnue à l'échelle mondiale, annonce qu'un groupe d'employés de la société mené par son équipe de direction a acquis le contrôle majoritaire du capital de la société. Dans le cadre de cette transaction, elle s'allie à un nouveau partenaire, Walter Gestion d'actifs mondiale (« Walter GAM »), qui prend une participation minoritaire par l'entremise de son fonds spécialisé dédié à l'industrie de la gestion d'actifs.

En s'appuyant sur une base solide d'environ 70 % des employés de la société qui sont déjà actionnaires, cette nouvelle structure d'actionnariat renforce l'alignement et accroît l'agilité de la firme, favorisant une croissance durable centrée sur les intérêts de ses clients.

« Avec une structure d'actionnariat simplifiée offrant davantage d'agilité et un partenaire comme Walter GAM à nos côtés, nous sommes bien positionnés pour le futur, affirme Sylvain Boulé, président et chef de la direction de Montrusco Bolton. L'équipe de Walter GAM s'avère un partenaire naturel pour nous, en raison de son expertise, sa culture entrepreneuriale, son approche centrée sur les clients et son engagement à long terme, en plus d'être parfaitement alignée avec notre vision, alors que nous entamons cette nouvelle phase de croissance. »

« Montrusco Bolton cadre parfaitement avec nos critères fondamentaux d'investissement, qui transparaissent dans les 14 autres firmes complémentaires de notre portefeuille : des entreprises indépendantes, dirigées par des équipes de grande qualité, avec qui nous partageons une vision à long terme », explique Sylvain Brosseau, chef de la direction et associé fondateur de Walter GAM.

Les nouveaux partenaires partagent une vision commune qui s'inscrit naturellement dans la trajectoire de croissance de Montrusco Bolton. Forte d'une croissance internationale soutenue, Montrusco Bolton dessert aujourd'hui une clientèle mondiale grâce à des relations solides et durables.

Dans le cadre de cette transaction, AMG et le Fonds de solidarité FTQ (le « Fonds »), actionnaires de longue date ayant accompagné Montrusco Bolton depuis plus de 15 ans, ont accepté de céder leurs participations respectives dans la société.

« Nous avons grandement apprécié notre partenariat avec AMG et le Fonds; notre engagement au fil des ans a renforcé notre entreprise, bâtissant les fondations permettant à Montrusco Bolton d'aborder cette prochaine étape en position de force », ajoute M. Boulé.

La transaction s'est conclue le 31 décembre 2025.

À propos de Walter Gestion d'actifs mondiale

Walter Gestion d'actifs mondiale est une firme de placements privés mondialement diversifiés qui offre du capital de développement ainsi qu'une expertise stratégique à des sociétés de gestion d'actifs à fort potentiel, de même qu'à des firmes de services financiers et de gestion de patrimoine œuvrant dans l'industrie de la gestion d'actifs. Lancée en 2019 par une équipe de professionnels du placement chevronnés, Walter GAM met de l'avant une approche basée sur un réel partenariat. Walter GAM fait partie de Gestion Walter Capital, une firme de gestion d'actifs offrant des solutions d'investissement performantes et diversifiées dans les marchés publics et privés.

www.walter-gam.com

À propos de Placements Montrusco Bolton inc.

Placements Montrusco Bolton inc. est une société canadienne de gestion d'actifs indépendante dédiée à offrir une performance à long terme ajustée au risque, accompagnée d'un service de qualité et d'une gouvernance solide. Basée à Montréal, la société possède une culture entrepreneuriale avec des partenaires stratégiques à long terme, une infrastructure robuste et une gouvernance saine, ainsi qu'une offre d'investissements diversifiée. L'entreprise est détenue de manière privée et dessert des clients institutionnels au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Australie.

www.montruscobolton.com

SOURCE Gestion d’actifs mondiale Walter

Pour information : Amélie Plante, DDMG Communications, 514-975-9425, [email protected]