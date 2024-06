LITTLE ROCK, Arkansas, 25 juin 2024 /CNW/ - Montrose Environmental Group, Inc. (« Montrose » ou « la Société ») (NYSE : MEG), une entreprise mondiale de solutions environnementales à forte croissance, a publié aujourd'hui son rapport sur le développement durable de 2023 qui fait le point sur le parcours de l'entreprise dans le domaine du développement durable et fournit des renseignements sur son travail novateur à l'appui des clients et des collectivités partout dans le monde.

Le rapport sur le développement durable de 2023 de la Société met en lumière les éléments clés des efforts de Montrose en matière de durabilité des entreprises à long terme, y compris le soutien aux employés, le service aux collectivités, l'incidence positive sur notre environnement et la réalisation de véritables changements.

« À Montrose, nous considérons la durabilité de notre entreprise comme un élément central de notre cadre décisionnel », a déclaré Vijay Manthripragada, président et chef de la direction de Montrose Environmental Group. « Notre approche dans le domaine du développement durable tient compte des éléments déterminés par notre évaluation de l'importance relative, en mettant l'accent sur les facteurs les plus pertinents pour notre entreprise, nos intervenants et nos employés. Cela oriente notre stratégie globale pour servir et aider nos clients - la méthode « One Montrose ». Cela signifie intégrer des pratiques durables dans nos activités quotidiennes, tout en offrant aux clients des solutions de pointe pour maximiser leur impact positif sur notre environnement commun. »

Voici les principales réalisations de Montrose en 2023 :

Élargissement de la communication de l'information sur la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre (GES) de la Société, y compris un nouveau calcul de l'inventaire de référence de 2022 et la réalisation d'un inventaire amélioré des émissions de portée 3;

la réalisation d'un inventaire amélioré des émissions de portée 3; Établissement d'objectifs à court terme pour soutenir l'objectif de carboneutralité de la Société et soumission de ceux-ci à l'initiative Science Based Targets (SBTi) aux fins de validation;

Réalisation d'acquisitions stratégiques, y compris Matrix Solutions, Greenpath Energy et Vandrensning, afin de mieux servir les clients de l'entreprise et de renforcer son expertise dans de nouvelles régions;

Réalisation d'un examen des talents et de la rémunération à l'échelle de l'organisation afin de repérer les futurs leaders, d'évaluer les lacunes en matière de talents et de cibler les possibilités futures;

Renforcement de nos mesures de cybersécurité en élargissant l'équipe responsable de la cybersécurité de la Société, en établissant une politique d'IA générative et en mettant en œuvre un processus automatisé de correction des lacunes de sécurité;

Lancement réussi de deux nouveaux groupes-ressources dirigés par des employés et investissement continu dans notre programme de diversité, d'équité et d'inclusion et notre programme de mentorat WeLEAD.

De plus, la Société a fait le point sur ses deux objectifs de développement durable à long terme :

Atteindre la carboneutralité d'ici 2040; et

Atteindre et maintenir un équilibre entre les sexes au sein de son effectif d'ici 2040.

Lisez le rapport sur le développement durable 2023 de Montrose pour en savoir plus sur les engagements de l'entreprise, ses solutions novatrices et ses contributions à l'amélioration de notre planète.

À propos de Montrose

Montrose est une entreprise de premier plan spécialisée dans les solutions environnementales qui se concentre sur le soutien des organisations commerciales et gouvernementales qui doivent composer avec les défis d'aujourd'hui et se préparer pour l'avenir. Avec environ 3 200 employés répartis dans plus de 100 emplacements à travers le monde, Montrose combine des connaissances locales approfondies à une approche intégrée de la conception, de l'ingénierie et de l'exploitation, ce qui lui permet de répondre efficacement aux exigences uniques de chaque projet. Qu'il s'agisse de services complets de mesure de l'air et de laboratoire, de conformité réglementaire, d'intervention d'urgence, de délivrance de permis, d'ingénierie et de remise en état, Montrose offre des solutions novatrices et pratiques qui permettent à ses clients de rester à l'affût de leurs besoins immédiats, et bien en avance sur le plan stratégique. Pour en savoir plus, visitez www.montrose-env.com .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué comprend certains énoncés qui peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens de l'article 27A de la Securities Act de 1933, dans sa version modifiée (la « Securities Act »), et de l'article 21E de la Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée. On reconnaît les énoncés prospectifs à l'emploi de termes comme « a l'intention de », « s'attend à », et « peut », et d'autres expressions semblables qui servent à prédire ou à indiquer des événements futurs ou qui ne sont pas des énoncés historiques. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les renseignements actuels disponibles au moment où ils sont formulés et sur les convictions ou les attentes raisonnables de la direction à l'égard d'événements futurs, et sont sujets à des risques et à des incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société, qui pourraient faire en sorte que le rendement ou les résultats réels diffèrent sensiblement de la croyance ou des attentes exprimées ou suggérées dans les énoncés prospectifs. De nouveaux faits ou événements susceptibles d'influer sur nos résultats réels peuvent aussi survenir de temps à autre, et la Société ne peut pas tous les prévoir. Les énoncés prospectifs ne sont pertinents qu'à la date de leur publication., et la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs pour tenir compte des événements futurs, des développements ou d'autres éléments, sauf si la loi applicable l'exige. Nous invitons les investisseurs à consulter les documents déposés par la Société auprès de la Commission des valeurs mobilières, y compris son rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les risques et les incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs.

