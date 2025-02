LITTLE ROCK, Arkansas, le 21 févr. 2025 /CNW/ - Montrose Environmental Group, Inc. (NYSE: MEG), une entreprise mondiale de solutions environnementales, a annoncé la nomination de M. Vincent Colman à son conseil d'administration et à son comité d'audit à compter du 19 février 2025.

« L'arrivée de M. Colman au sein de notre conseil d'administration reflète notre engagement à intégrer des spécialistes dans leurs domaines respectifs qui peuvent aider l'entreprise à générer de la valeur à long terme pour nos actionnaires, a déclaré Vijay Manthripragada, président et chef de la direction de Montrose Environmental Group. Son expertise approfondie en matière de développement du leadership, d'élaboration de stratégies, de publication de rapports sur les sociétés publiques et de gouvernance apportera une valeur ajoutée considérable à l'entreprise. Nous sommes ravis qu'il rejoigne notre conseil d'administration et nous avons hâte de bénéficier de son influence. »

M. Colman met au service du conseil d'administration ses compétences exceptionnelles en matière de finances et de comptabilité, qu'il a acquises au plus haut niveau au cours de sa carrière de près de 40 ans chez PricewaterhouseCoopers (PwC), où il a travaillé avec de nombreuses sociétés cotées en bourse figurant au classement Fortune 500. Son expérience lui confère une connaissance inestimable des questions liées à l'information sur les sociétés cotées en bourse, ainsi qu'une expertise en matière de stratégie et de développement d'entreprise. Il possède également une connaissance approfondie de la manière dont un comité d'audit interagit avec le conseil d'administration, la direction et les auditeurs externes. Le conseil d'administration a confirmé que M. Colman est indépendant et qu'il est un expert financier du comité d'audit.

« Je suis ravi de rejoindre le conseil d'administration de Montrose et de contribuer à sa mission, qui est d'aider à protéger l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons et le sol qui nous nourrit, a commenté M. Colman. Tout au long de ma carrière, j'ai pu constater de première main que le leadership financier stratégique peut favoriser une croissance durable, et je me réjouis de mettre à profit cette expérience pour soutenir l'évolution continue de Montrose. L'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation et l'accent mis sur la croissance organique correspondent à ma propre conviction de créer de la valeur à long terme, et je suis impatient de collaborer avec le conseil d'administration et l'équipe de direction pour faire progresser la vision de Montrose pour l'avenir. »

M. Colman est souvent invité à s'exprimer sur les questions émergentes en matière de gouvernance, de réglementation et de professionnalisme. Il a été membre du comité exécutif du Center for Audit Quality, du comité exécutif des pratiques professionnelles de l'AICPA, du conseil consultatif des normes de comptabilité financière du FASB et du groupe consultatif permanent du PCAOB. Il est titulaire d'une licence en comptabilité avec mention honorifique de l'université St. John's.

À propos de Montrose

Montrose est une entreprise de premier plan spécialisée dans les solutions environnementales qui se concentre sur le soutien des organisations commerciales et gouvernementales qui doivent composer avec les défis d'aujourd'hui et se préparer pour l'avenir. Avec environ 3 400 employés répartis dans plus de 100 emplacements à travers le monde, Montrose combine des connaissances locales approfondies à une approche intégrée de la conception, de l'ingénierie et de l'exploitation, ce qui lui permet de répondre efficacement aux exigences uniques de chaque projet. Qu'il s'agisse de services complets de mesure de l'air et de laboratoire, de conformité réglementaire, d'intervention d'urgence, de délivrance de permis, d'ingénierie et de remise en état, Montrose offre des solutions novatrices et pratiques qui permettent à ses clients de rester à l'affût de leurs besoins immédiats, et bien en avance sur le plan stratégique. Pour en savoir plus, visitez www.montrose-env.com.

Personnes-ressources

Relations avec les investisseurs :

Adrianne Griffin

(949) 988-3383

[email protected]

Relations avec les médias :

Tammy Hovey

(917) 520-2751

[email protected]

