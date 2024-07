LITTLE ROCK, Arkansas, 2 juillet 2024 /CNW/ - Montrose Environmental Group, Inc. (« Montrose » ou « la Société ») (NYSE : MEG), une entreprise mondiale de solutions environnementales à forte croissance, a publié aujourd'hui le résumé de son rapport sur le développement durable de 2023 soulignant les principales réalisations de la Société dans son parcours de développement durable et célébrant ses innovations qui ont un impact dans le monde entier.

Le résumé du rapport sur le développement durable de 2023 met l'accent sur l'approche de Montrose en matière de développement durable, l'impact des solutions environnementales et le rendement environnemental de Montrose.

« Je suis très fier du travail de notre équipe pour faire progresser notre parcours de développement durable en 2023, ainsi que de nos contributions à la protection de notre environnement commun, a déclaré Vijay Manthripragada, président et chef de la direction de Montrose Environmental Group. L'innovation est au cœur de nos propres pratiques de développement durable et des solutions de pointe que nous offrons à nos clients. Nous avons accéléré nos efforts de recherche et de développement afin de mieux nous préparer à relever les défis d'aujourd'hui, de demain et des prochaines années. »

Le résumé souligne les réalisations de la Société en 2023, notamment :

Soumission de cibles de réduction des GES à court terme aux fins de validation par l'initiative Science-Based Target (SBTi);

Création de deux nouveaux groupes-ressources dirigés par des employés;

Élargissement de l'équipe de cybersécurité de la Société et réalisation de plus de 4 700 heures de formation sur la cybersécurité à l'échelle de l'organisation.

De plus, la mise en application de solutions novatrices a eu des répercussions importantes en 2023, notamment :

184 808 millions d'unités thermiques britanniques (MMBTU) de gaz naturel renouvelable (GNR) générées par l'application de notre technologie de biogaz;

62 320 jours de travaux de détection et de réparation des fuites et 47 384 fuites d'émissions de méthane (CH4) détectées grâce à l'application des travaux de détection et de réparation des fuites;

20 demandes de brevets soumises, 19 brevets délivrés/autorisés et 33 en instance;

Plus de 4 milliards de gallons d'eau traitée pour détectger les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), ce qui a permis d'éliminer 4 071 lbs de PFAS de l'environnement à l'échelle mondiale;

63 millions de gallons d'eau traitée pour détecter les substances qui ne sont pas perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.

Lisez le résumé du rapport sur le développement durable de 2023 de Montrose pour en savoir plus sur les réalisations et les progrès novateurs de la Société en matière de développement durable.

À propos de Montrose

Montrose est une entreprise de premier plan spécialisée dans les solutions environnementales qui se concentre sur le soutien des organisations commerciales et gouvernementales devant composer avec les défis d'aujourd'hui et se préparer pour l'avenir. Avec environ 3 200 employés répartis dans plus de 100 emplacements à travers le monde, Montrose combine des connaissances locales approfondies à une approche intégrée de la conception, de l'ingénierie et de l'exploitation, ce qui lui permet de répondre efficacement aux exigences uniques de chaque projet. Qu'il s'agisse de services complets de mesure de l'air et de laboratoire, de conformité réglementaire, d'intervention d'urgence, de délivrance de permis, d'ingénierie et de remise en état, Montrose offre des solutions novatrices et pratiques qui permettent à ses clients de rester à l'affût de leurs besoins immédiats, et bien en avance sur le plan stratégique. Pour en savoir plus, visitez www.montrose-env.com .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué comprend certains énoncés qui peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens de l'article 27A de la Securities Act de 1933, dans sa version modifiée (la « Securities Act »), et de l'article 21E de la Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée. On reconnaît les énoncés prospectifs à l'emploi de termes comme « a l'intention de », « s'attend à », et « peut », et d'autres expressions semblables qui servent à prédire ou à indiquer des événements futurs ou qui ne sont pas des énoncés historiques. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les renseignements actuels disponibles au moment où ils sont formulés et sur les convictions ou les attentes raisonnables de la direction à l'égard d'événements futurs, et sont sujets à des risques et à des incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société, qui pourraient faire en sorte que le rendement ou les résultats réels diffèrent sensiblement de la croyance ou des attentes exprimées ou suggérées dans les énoncés prospectifs. De nouveaux faits ou événements susceptibles d'influer sur nos résultats réels peuvent aussi survenir de temps à autre, et la Société ne peut pas tous les prévoir. Les énoncés prospectifs ne sont pertinents qu'à la date de leur publication., et la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs pour tenir compte des événements futurs, des développements ou d'autres éléments, sauf si la loi applicable l'exige. Nous invitons les investisseurs à consulter les documents déposés par la Société auprès de la Commission des valeurs mobilières, y compris son rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les risques et les incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs.

Personnes-ressources

Montrose

Relations avec les investisseurs :

Rodny Nacier

949 988-3383

[email protected]

Relations avec les médias :

Sarah Kaiser

255 955-1702

[email protected]

