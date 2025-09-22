Montréal soutient quatre projets innovants pour accélérer le développement de 6 300 unités de logement hors marché

MONTRÉAL, le 22 sept. 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal annonce les quatre projets lauréats de l'appel de projets Changer d'échelle pour l'habitation à but non lucratif, lancé le 6 juin dernier. Cette initiative injecte 2 M$ dans le renforcement de la capacité des organismes à but non lucratif (OBNL) à développer et gérer des logements hors marché, contribuant ainsi à l'objectif de 20 % de logement hors marché d'ici 2050.

Parmi les 11 projets déposés, quatre ont été retenus pour leur solidité, leur potentiel de croissance et leurs retombées sur l'écosystème de l'habitation.

Interloge Centre-Sud - 600 000 $

Renforcer les capacités internes en vue de tripler le parc immobilier et atteindre 3 000 logements d'ici 2030.

Renforcer les capacités internes afin de créer 2 300 nouveaux logements d'ici 2035.

Renforcer les capacités organisationnelles par l'intégration d'outils technologiques, de ressources adaptées et de stratégies de financement novatrices, afin d'atteindre un objectif de 2500 logements d'ici 2029.

Structurer le modèle de gestion afin de doubler l'actif immobilier et d'être propriétaire d'environ 500 unités d'ici 2028

« Avec cette initiative, notre volonté est de donner l'occasion à des OBNL actifs dans le développement et la gestion d'habitation à but non lucratif, de changer d'échelle. Pour ces organismes, ça veut dire la possibilité d'augmenter leur capacité organisationnelle à développer et à gérer des parcs immobiliers de plus grande taille. En contribuant à leur croissance organisationnelle, on contribue à augmenter leur impact bénéfique sur l'habitation et sur l'économie. C'est une petite révolution dans le monde municipal, étant la première administration à financer directement la mission des organisations à but non lucratif pour soutenir la création de logements hors marché. L'objectif : des organismes plus forts pour construire plus d'unités de logement et atteindre notre cible de 20 % de logement hors marché d'ici 2050 », a souligné le responsable du développement économique et de l'enseignement supérieur au comité exécutif, Luc Rabouin.

« En contribuant à la croissance des capacités organisationnelles des OBNL en habitation, on leur procure des moyens qui les aideront à livrer rapidement des projets d'habitation essentiels, adaptés aux besoins locaux, qui renforcent la résilience du marché immobilier montréalais. Et ça, c'est toute la collectivité qui en bénéficie », a ajouté Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, des finances et de l'évaluation foncière et des affaires juridiques.

« Nous sommes honorés de recevoir ce soutien de 500 000 $ de la Ville de Montréal. Être choisis parmi les lauréats de cet appel à projets représente une reconnaissance importante de notre mission et un levier concret pour accélérer la création de nouveaux logements hors marché. C'est une étape clé vers notre objectif de 3 500 unités d'ici 2035, afin d'offrir des milieux de vie abordables, inclusifs et durables au bénéfice de la communauté », a souligné François Claveau, directeur général, Corporation Mainbourg.

«Tous les jours, la Mission Old Brewery travaille d'arrache-pied pour briser le cycle de l'itinérance. Face à la complexité grandissante de ce défi, nous devons accélérer nos efforts de modernisation et de croissance, afin de pouvoir offrir un logement adapté à toutes et à tous. Ce financement octroyé par la Ville de Montréal contribuera justement à l'atteinte d'objectifs clairs: mieux s'organiser, mieux gérer et mieux soutenir. Concrètement, nous pourrons renforcer notre capacité organisationnelle, professionnaliser notre gestion immobilière, opérer une transformation numérique et soutenir la croissance de notre parc immobilier hors marché. En construisant plus de logements, et mieux, nous pourrons briser le cycle de l'itinérance », a ajouté James Hughes, président et chef de la direction à la Mission Old Brewery.

« En tant qu'acteur immobilier de l'économie sociale guidé par une gestion rigoureuse au service de ses locataires, Interloge offre depuis près de 50 ans des logements sociaux et abordables de qualité. Avec notre équipe, nous avons développé des stratégies de développement et de financement viables qui nous permettent d'envisager d'offrir un volume significatif de logements hors marché. Avec le soutien de la Ville de Montréal, nous comptons poursuivre nos investissements visant le renforcement de nos capacités organisationnelles afin d'accélérer nos projets de développement pour atteindre 3 000 logements d'ici 2030 -- au bénéfice direct des ménages montréalais. Nous remercions la Ville de Montréal pour sa confiance renouvelée envers Interloge et nous souhaitons un franc succès à toutes les organisations qui profitent de l'initiative Changer d'échelle pour l'habitation à but non lucratif », a souligné Louis-Philippe Myre, directeur général, Interloge.

« Le soutien de la Ville de Montréal nous donne les moyens de franchir une nouvelle étape dans notre développement organisationnel. Grâce à l'intégration de technologies en gestion immobilière, à des ressources adaptées et à l'exploration de modèles de financement novateurs, nous renforçons notre capacité à livrer des projets d'habitation hors marché répondant aux besoins des communautés. Ce changement d'échelle nous permettra d'ajouter 500 unités par an à notre parc immobilier et d'atteindre 2 500 logements en 2029 », a ajouté Michel Taylor, président du conseil d'administration de Gérer son quartier.

