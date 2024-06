Montréal s'enrichit de la nouvelle œuvre d'art public Les Diamants irréguliers de Yann Pocreau

MONTRÉAL, le 18 juin 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal est fière d'ajouter la nouvelle œuvre d'art public Les Diamants irréguliers de Yann Pocreau à sa collection municipale. Cette œuvre, située aux abords de l'UQAM, au coin des rues Sainte-Catherine et Berri, est la troisième réalisation de Yann Pocreau dans la collection municipale d'art public.

Les Diamants irréguliers de Yann Pocreau. Crédit photo : Geneviève Matteau, 2024 (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif)

La « peau » des trois sculptures en bronze de Yann Pocreau a été réalisée en collaboration avec des personnes qui fréquentent CACTUS Montréal, un organisme communautaire, actif depuis plus de 35 ans dans le centre-ville de Montréal auprès des personnes marginalisées et vulnérables. Par cette collaboration, l'artiste Yann Pocreau souhaitait donner une voix aux gens du quartier, promouvoir l'esprit de solidarité, l'espoir et rappeler les grandes luttes sociales qui ont marqué ce secteur sensible du centre-ville.

« Montréal est une métropole culturelle, axée sur les arts et la création. Aux quatre coins de la ville, des milliers d'œuvres de toutes sortes colorent et dynamisent nos quartiers. C'est par la qualité de son offre artistique, de son originalité et de sa créativité que Montréal arrive tant à se démarquer. L'œuvre d'art public que nous inaugurons aujourd'hui contribue à démocratiser l'art urbain en le rendant visible dans un secteur achalandé, mais également en mettant à contribution des personnes marginalisées. L'œuvre Les Diamants irréguliers redéfinit à sa façon le tissu social et urbain de notre belle grande ville », a déclaré la responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au comité exécutif, Ericka Alneus.

« Je me réjouis de voir que cette œuvre, aussi magnifique que percutante, se retrouve à l'angle des rues Sainte-Catherine et Berri, en plein cœur du Quartier latin. C'est un secteur bouillonnant du centre-ville, qui est en pleine phase de réaménagement, et ces Diamants irréguliers viennent s'y implanter à merveille. Yann Pocreau a fait preuve d'une inclusivité remarquable, mais aussi d'un esprit d'audace et d'innovation, avec une démarche artistique hors du commun, qui mérite d'être soulignée. Je salue la démarche derrière cette œuvre magnifique, qui donne une voix à des personnes qui n'ont habituellement pas ce genre de tribune. Bravo à celles et ceux qui ont contribué à la création des Diamants irréguliers », a souligné le responsable de l'urbanisme, de l'OCPM et de l'itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal, Robert Beaudry.

« Diplômé de l'UQAM, Yann Pocreau a produit une œuvre à l'image de notre université : ouverte sur son milieu, accessible et publique. Située au cœur du Quartier latin, elle exprime le formidable potentiel des gens qui le composent. Nous le savons, la relance du quartier passe par la mise sur pied d'initiatives diversifiées et fédératrices, dont fait partie un art public vibrant et inclusif. Les Diamants irréguliers en sont une manifestation exemplaire », a déclaré le recteur de l'UQAM, Stéphane Pallage.

« Ce projet m'aura profondément transformé, aura changé mon point de vue sur l'art public et même sur l'art en général, sur ses réels publics. Il m'aura fait mieux comprendre l'immense privilège du droit de parole, qui est aussi celui d'exister dans l'espace public. J'ai été plus qu'honoré de la confiance des équipes et des participant.es des différents programmes de CACTUS Montréal et d'avoir la chance de réaliser ce projet à leurs côtés », a souligné l'artiste Yann Pocreau.

« Cette installation d'art public permettra de représenter durablement ces personnes qui habitent le quartier et qui, pourtant, sont souvent perçues comme des intrus, des indésirables. L'artiste Yann Pocreau, grâce à cette œuvre, vient reconnaitre l'existence de ces personnes, leur droit de cité, leur citoyenneté et leur appartenance historique à ce secteur du centre-ville de Montréal, qui les accueillait, les accueille et continuera à les accueillir à l'avenir », a soutenu Jean-François Mary, directeur général de CACTUS Montréal.

L'implantation de cette œuvre d'art public s'inscrit dans le cadre du programme Accès jardins, qui découle de l'entente de partenariat entre l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et la Ville de Montréal pour faciliter l'accès public à des espaces verts privés dans l'arrondissement de Ville-Marie.

À propos de CACTUS Montréal

CACTUS Montréal est le principal organisme communautaire de prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) au Québec, œuvrant au centre-ville de Montréal depuis plus de 35 ans. CACTUS Montréal soutient et accompagne les personnes marginalisées et vulnérables par le moyen de différents services et activités de prévention, de sensibilisation et d'éducation.

À propos de Yann Pocreau

Né à Québec en 1980, Yann Pocreau vit et travaille à Tiohtiá:ke/Montréal. Il s'intéresse à la lumière comme sujet vivant, notamment à travers la photographie, la sculpture et l'installation. L'artiste a participé à de nombreuses expositions au Canada et à l'étranger. Ses œuvres figurent au sein de diverses collections, comme celles du Musée d'art contemporain de Montréal, du Musée des beaux-arts de Montréal, de la Galerie de l'UQAM, de la Banque Nationale, de la Caisse de dépôt et placement du Québec et d'Hydro-Québec. Il s'agit de la troisième œuvre de Pocreau dans la collection municipale d'art public de la Ville de Montréal. Il est représenté par la galerie Blouin Division I Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Béatrice Saulnier-Yelle, Attachée de presse du comité exécutif, Ville de Montréal, 438 354-8017; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole Ville de Montréal, [email protected]