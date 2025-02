Montréal lance un nouveau programme de soutien financier pour les SDC touchées par des travaux d'infrastructures majeurs

MONTRÉAL, le 10 févr. 2025 /CNW/ - En cette période d'incertitude économique, la Ville de Montréal est fière d'annoncer le lancement d'un nouveau programme de soutien financier destiné aux Sociétés de développement commercial (SDC) affectées par des travaux d'infrastructures majeurs. Consciente des défis que représentent les chantiers pour les commerçants et la communauté d'affaires, la Ville met en place ce programme pour réduire les impacts sur les commerces locaux.

Afin de soutenir les SDC, la Ville de Montréal investira jusqu'à 6 500 000 $ sur les trois prochaines années.

Nouveauté : un soutien stratégique pour anticiper et gérer les impacts des chantiers

Ce programme, structuré en deux volets, introduit une nouveauté majeure : un soutien aux SDC en amont des chantiers. Les SDC pourront recevoir jusqu'à 150 000 $ pour mieux anticiper et planifier les actions et mesures d'atténuation à mettre en œuvre, offrir des formations spécialisées et réaliser des études économiques et de marché. Cette nouveauté répond directement aux besoins exprimés par les SDC lors des consultations menées par la Ville.

Le deuxième volet du programme vise à soutenir les SDC pendant les travaux, avec des subventions allant de 53 000 $ à 350 000 $. Ces fonds permettront d'informer et d'attirer la clientèle et de maintenir l'achalandage dans les secteurs en travaux, facilitant ainsi la continuité des activités commerciales malgré les perturbations.

La Ville de Montréal collabore également avec ses partenaires pour établir une aide après le passage d'un chantier, afin de redynamiser l'activité commerciale et de réduire la vacance des locaux. Ce dernier volet sera développé dans les prochains mois et visera à revitaliser les zones touchées par les travaux.

« Ce nouveau programme de soutien financier est essentiel pour aider nos SDC à anticiper et gérer les impacts des travaux d'infrastructures majeurs et pour qu'elles occupent pleinement leur rôle de partenaire en matière de développement économique. Alors que l'achat local est plus important que jamais, il faut favoriser la fréquentation de nos artères commerciales locales. Grâce à ce programme, on reconnaît l'expertise locale des Sociétés de développement commercial qui auront les moyens d'assurer une meilleure communication avec les visiteurs et visiteuses des artères commerciales, ainsi que les commerçants et commerçants, avant, pendant et après la réalisation des chantiers majeurs. C'est un outil supplémentaire pour soutenir le développement économique local et améliorer la prévisibilité en matière de travaux », souligne Alia Hassan-Cournol, responsable du développement économique et de l'enseignement supérieur, de la lutte au racisme et aux discriminations systémiques et déléguée à la réconciliation avec les peuples autochtones au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« À la suite du Sommet sur les chantiers qui a été organisé par la Ville de Montréal en 2023, l'administration publique a souhaité concentrer ses actions sur les besoins réels sur le terrain. Nous avons donc réalisé un sondage auprès de la population, qui confirme que la communication et le partage d'informations au sujet des chantiers demeurent des opportunités d'amélioration. C'est pourquoi nous sommes fiers d'annoncer un important programme de soutien financier aux associations de développement commercial qui permettra d'améliorer la communication entourant les chantiers, notamment par de nouveaux habillages de chantiers plus adaptés, des campagnes d'information et des stratégies de mitigation concertée. Grâce à ce programme de soutien et l'appui de nos partenaires, nous sommes confiants de parvenir à mieux limiter les irritants liés aux chantiers majeurs dans la métropole », soutient Émilie Thuillier, présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs.

« L'ASDCM salue l'initiative de la Ville de Montréal visant à soutenir les Sociétés de développement commercial touchées par les travaux d'infrastructure majeurs. Ce programme représente une mesure essentielle pour aider les SDC et leurs membres à traverser ces défis et assurer la vitalité économique de nos quartiers », ajoute Sébastien Ridoin, directeur général de l'Association des SDC de Montréal.

Un engagement continu pour soutenir les commerçants

Depuis 2018, la Ville a mis en place plusieurs programmes pour soutenir les SDC et les commerçants en situation de chantier. Cette nouvelle mesure s'ajoute aux aides directes offertes aux commerçants à travers deux programmes, soit le programme d'aide financière et le programme de subvention forfaitaire, tous deux dédiés au soutien des commerces affectés par les travaux majeurs.

La Ville de Montréal continuera d'innover et de se transformer de manière dynamique au cours des prochaines années. Grâce à cet investissement proactif, la Ville assure une meilleure coordination des chantiers avec les entreprises directement affectées par ces transformations. Cette approche vise à renforcer les actions déjà entreprises, réduisant ainsi les impacts et améliorant la qualité de vie des Montréalaises et Montréalais. En soutenant les commerces touchés, la Ville contribue à préserver la vitalité économique des quartiers et à offrir des artères commerciales attrayantes.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Maxime Duchesne, Attaché de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117; Renseignements : Direction des Affaires publiques et du Protocole, Ville de Montréal, [email protected]