Montréal invite la population à voter pour les projets du 2e budget participatif qu'elle souhaite voir se réaliser en ville

MONTRÉAL, le 2 oct. 2023 /CNW/ - Montréal invite la population à voter dès maintenant pour les projets qu'elle souhaite voir se réaliser dans le cadre du 2e budget participatif. Les Montréalaises et les Montréalais de plus de 12 ans ont jusqu'au 29 octobre pour se prononcer parmi les 31 projets finalistes. Les projets qui auront reçu le plus de votes seront dévoilés au mois de novembre.

Les projets qui sont soumis au vote sont issus des quelque 650 idées originales d'aménagements ou d'équipements municipaux à implanter dans les quartiers montréalais, proposées par la population à l'automne 2022. Elles devaient porter sur au moins l'un des trois thèmes de l'année, soit la jeunesse, l'équité ou la sécurité. Un budget de 30 M$ est prévu pour réaliser les projets qui obtiendront le plus de votes. De ce montant, au moins 5 M$ sera destiné exclusivement à des projets qui répondent aux besoins des jeunes dans le but d'améliorer leurs milieux de vie et de prévenir la violence, tel qu'annoncé lors du Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée, en mars 2022.

« Personne n'est mieux placé que les Montréalaises et les Montréalais, qui connaissent si bien leur quartier et leur milieu de vie, pour choisir la manière de construire et de faire évoluer notre ville. Le budget participatif est une occasion en or de redonner du pouvoir à la collectivité, pour qu'elle puisse contribuer directement au développement de Montréal. En permettant de proposer des idées et de voter pour des projets qui s'implanteront aux quatre coins de la ville, le budget participatif contribue à en faire un lieu unique et à l'image de celles et ceux qui l'habitent. J'ai déjà très hâte de voir quels projets seront retenus et contribueront concrètement à accélérer la transition écologique et sociale de Montréal, tout en démocratisant l'action municipale. On a d'ailleurs bonifié le budget de 5 M$ cette année et de 15 M$ l'an prochain, pour un total de 45 M$, afin de réaliser de plus en plus de projets qui tiennent à coeur aux Montréalaises et aux Montréalais », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« À l'instar des projets réalisés dans le cadre du 1er budget participatif, comme les minis-forêts en ville ou le Corridor écologique du grand Sud-Ouest, je suis emballé par les nouvelles propositions des citoyennes et citoyens. Pour cette 2e année, nous sommes allés à la rencontre des jeunes pour qu'ils imaginent des lieux de rencontre, de création et de pratiques sportives de manière à créer une ville plus sécuritaire, plus verte et plus solidaire, où tout le monde trouve sa place. Nous les invitons maintenant à se prononcer en grand nombre en ligne ou lors d'une des séances de vote organisées par la Ville sur les projets qu'ils souhaitent voir se réaliser près de chez eux, dans leurs quartiers », a commenté Robert Beaudry, responsable de l'urbanisme, de la participation citoyenne et de la démocratie au sein du comité exécutif.

Le budget participatif est une démarche de démocratie participative par laquelle la population montréalaise propose des idées et décide de la façon de dépenser une partie du budget de la Ville. Pour être considérés comme admissibles, les projets doivent viser l'intérêt collectif, c'est-à-dire servir le bien commun et non des intérêts privés, représenter une dépense en investissement, soit une dépense en équipement ou en aménagement, et leur réalisation doit être durable à long terme et être réalisable par la Ville sur le domaine public ou une propriété de la Ville. De plus, les projets doivent pouvoir donner lieu à un projet d'envergure (valeur entre 500 000 $ et 5 M$ pour les projets uniques, localisés en un seul lieu, et d'un maximum de 10 M$ pour les projets duplicables dans différents lieux).

