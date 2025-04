Montréal investit un montant record de 6,42 M$ pour soutenir les commerces hors SDC dans les 19 arrondissements

MONTRÉAL, le 9 avril 2025 /CNW/ - Poursuivant son engagement historique envers les commerces locaux, la Ville de Montréal est fière d'annoncer un investissement de 6,42 M$ sur trois ans pour soutenir la vitalité commerciale dans les quartiers hors des Sociétés de développement commercial (SDC). Ces sommes jusqu'ici inégalées seront, pour la première fois, distribuées à l'ensemble des 19 arrondissements, offrant ainsi une prévisibilité accrue aux commerçants grâce à cet engagement pluriannuel.

Cette nouvelle mouture, complètement repensée par rapport au programme initial lancé en 2022, remplace l'ancienne version qui avait permis de soutenir 14 projets répartis dans 10 arrondissements. Face au contexte d'incertitude économique mondiale, il demeure essentiel d'appuyer ces pôles commerciaux sur l'ensemble du territoire montréalais pour assurer leur dynamisme.

Avec quelque 15 000 établissements commerciaux situés hors du périmètre des SDC, la Ville réaffirme son engagement à offrir les ressources nécessaires pour renforcer la vitalité de ces secteurs. Ce programme vise à encourager les initiatives locales et à stimuler l'attractivité des quartiers.

Le soutien financier offert dans le cadre du programme permettra notamment :

d'embellir et d'animer le domaine public avec des projets de verdissement et de piétonnisation;

de réaliser des études économiques et des sondages pour mieux cerner les besoins du milieu;

de recruter de nouveaux commerces et réactiver des locaux vacants;

de promouvoir l'offre commerciale locale à travers des campagnes de communication et des événements d'animation;

d'offrir des formations pour appuyer les commerçants dans leur développement;

de soutenir la transition écologique et encourager la création de regroupements de commerçants.

Par ailleurs, cette nouvelle mouture du programme permettra aux arrondissements de mettre en place des mesures de mitigation pour les chantiers majeurs de plus de six mois qui touchent les artères commerciales hors SDC, afin d'en limiter les impacts.

L'expertise des arrondissements en développement local jouera un rôle central dans la mise en œuvre de ces initiatives. En s'appuyant sur une connaissance fine des dynamiques propres à chaque quartier, elle permettra de structurer les communautés d'affaires, de favoriser une planification concertée, et d'implanter des projets durables et porteurs qui auront des retombées positives.

Une attention particulière sera portée aux arrondissements où les enjeux économiques sont plus marqués. Ceux-ci bénéficieront d'une bonification de l'aide financière afin de mieux répondre à leurs besoins spécifiques. Cette approche vise à réduire les inégalités entre les territoires et à favoriser une relance inclusive, équitable et résiliente.

Ces efforts contribueront à renforcer la cohésion sociale, améliorer l'expérience des consommatrices et consommateurs, et soutenir concrètement les commerces de proximité. L'objectif est de bâtir un environnement commercial dynamique et prospère, au bénéfice de l'ensemble des quartiers montréalais.

Citations

« Jamais une administration n'a autant soutenu le commerce et l'achat local : après avoir quintuplé les sommes dédiées aux SDC, et créé un nouveau programme pour soutenir des projets de piétonnisation, je suis très fier d'annoncer aujourd'hui de nouvelles sommes importantes pour soutenir les plus petites rues commerciales au sein de tous les arrondissements montréalais. En investissant 6,42 M$ sur trois ans, nous élargissons notre appui pour des rues commerciales dynamiques partout à Montréal. Ce programme est une réponse proactive aux défis économiques actuels auxquels font face les commerçants. Nous croyons fermement que ces initiatives contribueront à améliorer la qualité de vie des résidents, à créer des quartiers où il fait bon vivre et à encourager l'achat local », déclare Luc Rabouin, responsable du développement économique et de l'enseignement supérieur au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« En soutenant nos commerces locaux hors SDC, nous leur permettons de réaliser des projets qui rendent leurs espaces attractifs, animent les rues et embellissent nos quartiers. Ce programme favorise la croissance économique et l'inclusivité dans nos communautés. Pour distribuer les sommes, nous avons établi un processus novateur où, pour la première fois, tous les arrondissements reçoivent des fonds et décident où va l'argent, car ils connaissent mieux leur territoire. Les initiatives prévues créeront des espaces commerciaux dynamiques, renforçant le sentiment d'appartenance des résidents envers la vitalité de leur quartier », poursuit Alia Hassan-Cournol, conseillère associée au développement économique et de l'enseignement supérieur, de la lutte au racisme et aux discriminations systémiques et déléguée à la réconciliation avec les peuples autochtones au comité exécutif.

