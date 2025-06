Montréal investit dans les organismes à but non lucratif d'habitation pour stimuler le développement de logements hors marché

MONTRÉAL, le 10 juin 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal lance aujourd'hui un appel de projets stratégique pour renforcer la capacité des organismes à but non lucratif (OBNL) à développer du logement hors marché, qu'il soit social ou abordable. En plus de poursuivre le financement des projets à la pièce, la Ville investit désormais directement dans le développement organisationnel de ses partenaires OBNL afin qu'ils puissent multiplier leurs réalisations et accélérer leurs livraisons.

Cette approche structurante vise à consolider des organismes capables de générer des centaines de logements sociaux et abordables supplémentaires - un levier essentiel pour atteindre l'objectif de 20 % de logements hors marché d'ici 2050. Pour la Ville, cet objectif constitue un rempart contre la spéculation immobilière et une garantie de maintenir l'abordabilité de la métropole pour toutes les citoyennes et tous les citoyens.

L'initiative s'inscrit dans une démarche complémentaire à celles de différents acteurs du milieu, permettant de maximiser l'impact des investissements consacrés à l'habitation hors marché.

Loger+ : un soutien renforcé aux OBNL développant et gérant des logements hors marché

Avec un budget total de 2 M$, cet appel de projets permettra aux OBNL de bénéficier d'une contribution financière de la Ville comprise entre 200 000 $ et 600 000 $. Plus spécifiquement, les projets de changement d'échelle des organismes doivent servir à accroître leur capacité à développer du logement hors marché et à en faire la gestion durablement.

Ces projets de changement d'échelle peuvent prendre plusieurs formes, notamment :

la mise sur pied de stratégies visant à accélérer la structuration et la professionnalisation de l'organisme;

le renforcement de la fonction de développement immobilier de l'organisme;

la consolidation ou la fusion de deux ou plusieurs organismes œuvrant dans le domaine de l'habitation à but non lucratif, comme partie d'une stratégie de croissance;

la création de partenariats structurants ou la mutualisation de services, d'actifs ou de main-d'œuvre entre deux ou plusieurs organismes œuvrant dans le domaine de l'habitation à but non lucratif;

le développement de nouveaux modèles d'affaires.

Les dépenses admissibles doivent être affectées spécifiquement à la réalisation du projet de changement d'échelle et comprennent, entre autres :

l'embauche de nouvelles ressources et leur rémunération;

les honoraires professionnels;

l'achat ou la location d'équipements;

les frais de location de locaux;

etc.

Les promoteurs de logements hors marché sont des partenaires essentiels pour l'atteinte de la cible des 20 % de logements hors marché à Montréal d'ici 2050. Grâce aux nombreuses mesures Loger +, la Ville poursuivra son engagement à soutenir l'essor de ces acteurs incontournables.

Citations

« En plus de contribuer financièrement aux projets de logements hors marché, nous investissons dans la capacité même de nos partenaires à en livrer davantage. Soutenir ces organismes, c'est leur donner les ressources et les capacités nécessaires pour changer d'échelle et concrétiser des projets d'habitation plus nombreux. Pour loger plus de Montréalaises et de Montréalais rapidement, nous devons construire plus et acquérir plus de logements hors marché, autant sociaux qu'abordables. Cette approche nous permettra de générer des centaines de logements supplémentaires et d'atteindre notre cible de 20 % de logements hors marché d'ici 2050 », a déclaré le responsable du développement économique et de l'enseignement supérieur au comité exécutif, Luc Rabouin.

« Avec cet appel de projets, nous reconnaissons que nos partenaires OBNL sont des collaborateurs essentiels à la lutte contre la crise du logement. Ces organismes sont des acteurs incontournables de la création de logements hors marché à Montréal. En collaborant avec eux et en renforçant leurs capacités, nous pourrons accélérer les mises en chantier et optimiser la livraison de projets. Ainsi, nous offrirons des solutions adaptées aux besoins des ménages vulnérables, tout en renforçant la résilience du marché immobilier montréalais », a ajouté Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, des finances et de l'évaluation foncière et des affaires juridiques.

« En appui à cet objectif, la Caisse d'économie solidaire Desjardins, l'un des principaux financiers de l'habitation hors marché au Québec, met à la disposition de ses membres de l'habitation sociale une enveloppe d'un million de dollars, provenant de la ristourne collective de ses membres. Cette somme est consacrée à soutenir la consolidation du secteur de l'habitation et leur renforcement des capacités organisationnelles. Pas moins de 40 % de ce soutien se fera à Montréal », a précisé Marc Picard, directeur général de la Caisse d'économie solidaire.

« Le Chantier de l'économie sociale salue le leadership que prend la Ville de Montréal pour concrétiser sa vision en matière d'habitation et atteindre l'objectif d'avoir 20 % du parc immobilier à but non lucratif d'ici 2050. Les 14 et 15 mai 2025, lors du Sommet de l'économie sociale, les parties prenantes du secteur de l'immobilier collectif se sont dotées d'objectifs clairs pour répondre à la crise actuelle. Le renforcement des capacités est un de ces objectifs incontournables. L'annonce de la Ville s'inscrit donc comme un jalon essentiel pour permettre aux organisations de l'immobilier collectif d'offrir des logements à juste prix pour toute la population », a mentionné Béatrice Alain, directrice générale du Chantier de l'économie sociale.

« Les organismes à but non lucratif sont les mieux placés pour répondre adéquatement à la crise du logement. Nous sommes heureux de collaborer à cette importante initiative mise en place par la Ville de Montréal en permettant un accès supplémentaire à des outils financiers adéquats et complémentaires, tels que le capital patient. Ensemble, nous avons un rôle clé à jouer dans les solutions que ces organisations apportent afin qu'elles puissent se doter de capitaux suffisants pour concrétiser et développer leurs projets de logements abordables à plus grande échelle », a mentionné Philippe Garant, directeur général de la Fiducie du Chantier de l'économie sociale.

« La Ville de Montréal pose aujourd'hui un geste structurant qui était fort attendu par le milieu. Le développement des capacités professionnelles du secteur de l'habitation hors marché est une condition préalable à la mobilisation des importants investissements publics et privés qui sont requis pour atteindre progressivement des parts de 20 % dans le marché résidentiel. En économie sociale, les organisations propriétaires-développeuses agiles et performantes sont des partenaires de choix des municipalités qui veulent livrer des volumes de logement hors marché de qualité dans des délais rapides, à des coûts raisonnables et en réponse directe aux besoins des communautés locales », a déclaré Sébastien Parent-Durand, directeur général de l'ACHAT.

« Depuis 10 ans, UTILE a pu compter sur différents partenaires, dont le RISQ, la Fondation Chagnon et Investissement Québec, pour monter en échelle. Ces investisseurs de confiance nous ont permis d'ajouter de nouvelles ressources et expertises à l'équipe qui est aujourd'hui la clé de nos réalisations des dernières années. En investissant dans le potentiel des développeurs de logement à but non lucratif, la Ville de Montréal pose les pierres d'une fondation encore plus solide pour que le secteur se dote des moyens de nos ambitions collectives », a conclu Laurent Levesque, président-directeur général d'UTILE.

Les organismes intéressés sont invités à soumettre leur projet d'ici le 17 juillet 2025.

Pour en savoir plus sur les critères d'admissibilité et les modalités de dépôt, consultez montreal.ca.

