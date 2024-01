Montréal investit 7,2 M$ pour des projets de prévention de la violence chez les jeunes

MONTRÉAL, le 17 janv. 2024 /CNW/ - Mobilisée pour prévenir et réduire la violence, la Ville de Montréal annonce un investissement de 7,2 M$ au cours des 2 prochaines années pour la réalisation de 46 projets développés par des organismes communautaires. Ces soutiens favoriseront la prévention de la violence et contribueront à renforcer la sécurité des enfants et des jeunes qui se trouvent en situation de vulnérabilité dans la métropole.

Les projets financés s'inscrivent dans le cadre du programme Prévention Montréal, qui a été lancé en 2023 avec du financement municipal ainsi qu'une subvention accordée par le ministère de la Sécurité publique du gouvernement du Québec, grâce au financement du gouvernement du Canada via le Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires. Ce programme soutient le travail communautaire, la médiation sociale, le travail de rue ainsi que la lutte contre le harcèlement de rue. Il mise également sur la mobilisation et la consultation des enfants, des jeunes et de leurs familles par l'entremise de forums, d'ateliers de discussion, de cafés-rencontres et de projets favorisant la prise de parole.

« Les jeunes sont au cœur de notre modèle montréalais de sécurité publique et nous sommes engagés à leur offrir des opportunités et une meilleure équité des chances. Avec ce financement de 7,2 M$ pour la réalisation de 46 projets destinés aux jeunes et portés par des organismes communautaires, nous réaffirmons notre engagement à renforcer la prévention dans la lutte contre la violence. Nous sommes fiers de soutenir le milieu communautaire, qui joue un rôle crucial dans les quartiers et dans la vie des jeunes. Ce front commun doit se poursuivre avec l'ensemble des partenaires pour donner toutes les chances à nos jeunes de s'épanouir et pour maintenir le caractère sécuritaire de notre métropole », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Il faut continuer de faciliter le développement d'actions qui placent les jeunes au cœur des initiatives pour prévenir la violence. Avec cet investissement de 7,2 M$, nous donnons les moyens à des organismes communautaires de poursuivre leur travail essentiel de prévention et ce, dans les meilleures conditions possibles. C'est ce qui assurera le succès de la mobilisation des jeunes envers l'amélioration de leurs milieux de vie », a souligné Josefina Blanco, responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'itinérance, de l'accessibilité universelle, de la condition féminine, de la jeunesse et des personnes aînées au comité exécutif.

Un soutien financier aux jeunes autochtones

Parmi les 46 projets retenus, la Ville alloue la somme de 1,3 M$ à 4 organismes pour le déploiement d'initiatives visant à améliorer la qualité de vie des jeunes des Premières nations et Inuit :

754 680 $ à la Société Makivik, pour mettre en place des actions qui renforceront la sécurité des Inuits à risque d'itinérance à Montréal, notamment en augmentant la présence de travailleurs de rue dédiés à cette population;

211 420 $ au projet de sécurisation, bien-être et sensibilisation aux réalités de la jeunesse autochtones 2SLGBTQIA+, de l'organisme Mikana;

160 000 $ sont remis à Tasiutigiit pour offrir du soutien communautaire, des activités sociales et culturelles, des haltes-accueil et des ateliers pour les jeunes autochtones placés en famille d'accueil, en famille adoptive et en foyer de groupe dans la région de Montréal;

200 000 $ octroyés à Montréal Autochtone pour le Camp Ioráhkote, un camp d'été et de relâche avec club d'activités de fin de semaine toute au long de l'année ainsi que des sorties saisonnières en plein air et des ateliers traditionnels pour les familles.

« Aujourd'hui, en adéquation avec sa Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones, la Ville de Montréal fait un pas de plus pour soutenir les citoyennes et les citoyens des Premières Nations et Inuit. Le soutien de 1,3 M$ que nous versons à 4 de nos précieux partenaires permettra de bonifier l'offre d'intervention et d'activités culturellement adaptées aux besoins des différentes communautés. Je suis heureuse que la Ville soutienne nos partenaires pour qu'ils puissent offrir des activités gratuites et accessibles. Grâce à eux, davantage de jeunes des Premières Nations et Inuit bénéficieront de services diversifiés et les plus vulnérables trouveront une aide adaptée », a ajouté Alia Hassan-Cournol, conseillère associée à la mairesse et à la réconciliation avec les peuples autochtones.

Voici la liste des organismes ayant reçu un financement :

La Puce ressource informatique;

Corporation L'Espoir;

Les ateliers Speech;

Le Regroupement pour la Trisomie 21;

Cirque Hors Piste;

Missions Exeko;

Montréal Autochtone;

Événements Prima Danse;

Association Tasiutigiit pour familles interculturelles d'enfants inuits et autochtones;

Enfants transgenres Canada ;

; MU;

Accueil aux immigrants de l'Est de Montréal;

Réseau réussite Montréal;

Centre d'intégration à la vie active pour les personnes vivant avec un handicap physique;

Bureau de la communauté haïtienne de Montréal;

Rue Action Prévention Jeunesse;

La Converse;

Equitas - Centre international d'éducation aux droits humains;

Les Grands Ballets canadiens;

Centre socioéducatif Lasallien;

Conseil communautaire Notre-Dame -de-Grâce;

-de-Grâce; Regroupement Entre-mamans;

Centre social d'aide aux immigrants;

Fédération des femmes du Québec;

Les YMCA du Québec;

Regroupement des organismes communautaires famille de Montréal;

Jeunesse au Soleil;

GRIP Montréal;

Hoodstock;

Fondation de L'ASÉQ;

Société Makivik;

Réseau outils de paix;

Desta Black Youth Network;

Centre des femmes de Verdun ;

; Carrefour de ressources en Interculturel;

Sayaspora;

Association jamaïcaine de Montréal;

Projet ado communautaire en travail de rue;

Organisme Ballroom pour la communauté;

Coalition Pozé;

Bureau associatif pour la diversité et la réinsertion;

Mikana;

Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal;

Connexion justice sociale;

Centre international pour la prévention de la criminalité;

Centre d'aide aux victimes d'actes criminels de Montréal.

