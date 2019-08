Montréal International obtient un statut consultatif auprès du Conseil économique et social de l'ONU

MONTRÉAL, le 29 août 2019 /CNW Telbec/ - Montréal International (MI), l'agence de promotion économique du Grand Montréal, obtient un statut consultatif auprès du Conseil économique et social (ECOSOC) de l'Organisation des Nations Unies (ONU), qui joue un rôle clé sur les questions de coopération économique et sociale internationales.

Montréal International, l'une des rares agences de promotion de l'investissement à également détenir un mandat d'attraction et de rétention des organisations internationales, possède désormais un accès privilégié au Conseil économique et social, à ses organes subsidiaires, au Secrétariat ainsi qu'aux différentes institutions des Nations Unies.

Les avantages du statut consultatif

Prendre part à des conférences et événements internationaux organisés par les Nations Unies

Présenter des déclarations écrites et orales aux réunions

Collaborer avec plus de 5 000 organisations internationales, régionales, sous-régionales, non gouvernementales, bénévoles ou à but non lucratif dotées du statut consultatif auprès de l'ECOSOC

Mettre sur pied des événements parallèles

Accéder aux sites de l'ONU

« Nous sommes fiers de voir Montréal International obtenir le statut consultatif de l'ECOSOC. Au cœur de l'ONU, l'ECOSOC permet d'explorer des solutions ingénieuses pour aborder les questions comme celles posées par le développement durable. C'est une occasion unique pour Montréal de mettre son savoir-faire au profit de l'Agenda 2030 », a indiqué Marc-André Blanchard, ambassadeur et représentant permanent du Canada auprès des Nations Unies.

« Montréal possède désormais un accès privilégié aux centres de décisions de la société civile et des Nations Unies, notamment en ce qui a trait aux objectifs de développement durable et aux discussions sur les changements climatiques. La métropole jouira d'une place unique au sein de ces instances, qui lui permettra non seulement de faire rayonner la communauté internationale de Montréal, mais aussi Montréal, le Québec et le Canada », a affirmé Hubert Bolduc, président-directeur général de Montréal International.

Grâce aux relations étroites qu'il entretient avec plus de 60 organisations internationales présentes à Montréal, Montréal International se positionne favorablement pour leur communiquer les priorités, les événements et les dossiers d'actualité de l'ECOSOC et réciproquement, fournir à l'ECOSOC, ainsi qu'à l'ONU, son expertise sur les questions relatives aux organisations internationales, aux travailleurs étrangers, à l'immigration et aux investissements étrangers. MI entend contribuer concrètement aux études et rapports de référence, aux consultations avec les principales parties prenantes et à d'autres fonctions importantes de l'ECOSOC, qui touchent Montréal.

Qu'est-ce que l'ECOSOC?

Forum de diffusion à l'échelle internationale, le Conseil économique et social est l'organe principal coordonnant les travaux d'ordre économique, social et environnemental de 14 institutions spécialisées, dont l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) établie à Montréal, des commissions techniques des Nations Unies ainsi que de 5 commissions régionales. Son rôle est d'élaborer des recommandations à l'attention des États membres de l'ONU quant aux politiques publiques à mettre en place.1



Montréal : siège d'organisations internationales

Avec plus de 60 organisations internationales, dont 4 sièges de l'ONU, Montréal se positionne comme la 3e plus importante ville d'organisations internationales en Amérique du Nord.



Découvrez comment Montréal rivalise avec les grandes villes du monde.

