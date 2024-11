Montréal facilite significativement le déneigement des débarcadères pour les personnes à mobilité réduite

MONTRÉAL, le 27 nov. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal annonce une optimisation significative, dès l'hiver 2024-2025, des opérations de déneigement des débarcadères pour les personnes à mobilité réduite. Cela fait suite à la révision de ses pratiques et de ses normes de service en la matière.

Après une mesure de 5 cm de neige au sol, plus de 400 débarcadères destinés aux personnes à mobilité réduite bénéficieront de contrats spécifiques de déneigement.

Les opérations seront réalisées en continu et devront être terminées au plus tard huit heures après la fin des chutes de neige. Un budget de plus de 200 000 $ servira à mettre en œuvre ce service dès l'hiver 2024-2025.

Cette optimisation, à la satisfaction de l'Ombudsman de Montréal, résulte d'une collaboration entre la Ville, ses 19 arrondissements, la STM et l'organisme Ex aequo.

Citations

« Le déneigement est un service direct et important pour la population, peu importe le mode de transport. Améliorer le déneigement des débarcadères pour les personnes à mobilité réduite était nécessaire et je suis heureuse que la solution identifiée avec les arrondissements soit aussi bien accueillie par Ex aequo, un partenaire important de la Ville », a affirmé Maja Vodanovic, responsable de la concertation avec les arrondissements et de l'eau au comité exécutif.

« L'optimisation des activités de déneigement aura inévitablement un impact positif sur la qualité de vie des Montréalaises et des Montréalais à mobilité réduite. Elle marque d'ailleurs un grand pas vers une meilleure accessibilité universelle. Nous avons entendu les besoins des personnes à mobilité réduite et nous sommes fiers de présenter ces bonifications qui répondront à leurs attentes », a ajouté Josefina Blanco, responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'accessibilité universelle, de la condition féminine, de la jeunesse et des personnes aînées au comité exécutif.

« Les nouvelles règles de déneigement des débarcadères pour les personnes à mobilité réduite représentent une avancée majeure pour les personnes en situation de handicap. La Ville peut compter sur la collaboration d'Ex aequo pour sa mise en œuvre », a conclu Marie Turcotte, directrice générale d'Ex aequo.

Plus de détails :

