Montréal est prête à accueillir la COP 15 sur la biodiversité

MONTRÉAL, le 2 nov. 2022 /CNW Telbec/ - À l'approche de la 15e Conférence des parties (COP 15), Montréal est prête à accueillir cet événement d'envergure qui rassemblera, au centre-ville, 12 000 délégués provenant de 195 pays signataires, entre le 7 et le 19 décembre. En collaboration avec ses partenaires, la métropole a mis en place un plan logistique qui tient compte de tous les impératifs associés à un événement d'une telle ampleur, en termes de sécurité et de mobilité.

« La COP 15 est un événement d'envergure qui exige des mesures exceptionnelles. Montréal agit de façon proactive afin de favoriser la meilleure expérience possible pour la population et les milliers de délégués qui seront à Montréal durant le mois de décembre. Les travaux préparatoires séquencés, ordonnés et planifiés visent à atténuer les impacts en tenant compte des impératifs des institutions riveraines. Nos équipes sont à pied d'œuvre pour accompagner les entreprises, les institutions, les hôtels, les restaurants et les commerces et elles le demeureront pendant et après la COP 15 », explique Philippe Sabourin, porte-parole administratif de la Ville de Montréal.

« La COP 15 est un événement majeur et de grande importance pour Montréal. Le SPVM travaille en étroite collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada et la Sûreté du Québec, qui ont chacune un mandat important en matière de sécurité entourant l'événement. C'est aussi avec la contribution de plusieurs autres partenaires et organisations policières que la sécurité de l'événement et de la communauté sera assurée. Le maintien de l'excellence du service à la population demeure une priorité et je tiens à saluer tous ceux et toutes celles qui contribueront au bien-être de la population montréalaise pendant cette période de mobilisation sans précédent », mentionne Sophie Roy, directrice par intérim du Service de police de la Ville de Montréal.

« Montréal est une ville de grands événements et à titre d'axe central de la mobilité dans la métropole, la STM sera prête pour la COP 15. En collaboration avec les autorités concernées, nos équipes travaillent activement à répondre efficacement aux besoins de mobilité durant l'évènement, tout en assurant la sécurité de nos infrastructures. Nous mettrons à profit une panoplie de moyens, dont nos outils d'information en temps réel, pour faciliter la planification des déplacements et favoriser la meilleure expérience possible », a déclaré Marie-Claude Léonard, directrice générale de la Société de transport de Montréal.

Pour des raisons de sécurité, un périmètre clôturé sera installé autour du Palais des congrès à compter du 7 novembre. La Ville préconise un scénario de fermeture en séquence pour l'installation des clôtures.

Afin d'assurer la fluidité de la circulation dans le centre-ville, plusieurs mesures sont prévues. La présence policière sera accrue pendant l'installation et la désinstallation des clôtures et pour toute la durée de la COP 15. Des panneaux à messages variables destinés aux automobilistes seront installés en amont des artères entravées pour signaler les chemins de détour. Les liens cyclables, dont le REV, seront maintenus pendant l'événement, quoique possiblement détournés durant la pose des clôtures.

L'équipe responsable de la coordination des chantiers, en collaboration avec l'arrondissement de Ville-Marie ainsi que l'Escouade mobilité, assureront une surveillance accrue dans les rues du secteur, afin qu'elles soient libres de toutes entraves non planifiées et non nécessaires, avant et pendant l'événement.

Du personnel dédié à l'accompagnement et au suivi des entreprises, des institutions, des hôtels, des restaurants et des commerces du secteur est à pied d'œuvre pour les informer des impacts de l'événement sur leur quotidien et tenir en compte leurs impératifs. Il sera en lien avec la communauté avant et pendant toute la durée de la COP 15. Des avis seront distribués en porte-à-porte et par courriel pour informer la population limitrophe des entraves à la circulation et de leurs impacts.

Pour plus d'information sur la COP 15 et la mobilité associée à l'événement : montreal.ca

SOURCE Ville de Montréal

Renseignements: Division des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]