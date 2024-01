Montréal dévoile son projet de Politique de la vie nocturne qui sera soumis à une consultation publique

MONTRÉAL, le 30 janv. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal est fière de soumettre son projet de Politique de la vie nocturne à la Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation de la Ville de Montréal, qui tiendra une consultation publique, prévue dès le mois de février. Par ce travail, Montréal souhaite renforcer son positionnement de ville festive, prisée pour sa vie nocturne foisonnante et sa scène culturelle dynamique.

À terme, cette politique charnière vise à dynamiser les activités nocturnes dans la métropole, à en renforcer le potentiel économique et culturel, tout en favorisant la cohabitation harmonieuse et la qualité de vie dans les quartiers.

Par ce projet de politique avant-gardiste et inclusive, la Ville consolide son positionnement et sa vision quant à la vie nocturne montréalaise, en proposant notamment les actions suivantes :

Identifier des zones de vitalité nocturne dans des secteurs propices;

Offrir des nouvelles occasions d'affaires aux partenaires commerciaux et culturels de l'économie nocturne;

Assurer une cohabitation harmonieuse des populations et un respect des milieux de vie;

Adapter la réglementation entourant les activités nocturnes, en tenant compte des volontés et des préoccupations des Montréalaises, des Montréalais et des partenaires.

Le projet de Politique de la vie nocturne est le fruit d'un travail rigoureux et d'expérimentations grâce à plusieurs projets pilotes qui ont permis à la Ville d'identifier les meilleures occasions pour Montréal en matière d'économie de la nuit, ainsi que les conditions permettant de répondre aux besoins des noctambules et des établissements, tout en offrant des milieux de vie de qualité aux résidentes et aux résidents.

Les prochaines étapes

La Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation de la Ville de Montréal tiendra une consultation publique dès le mois de février. Une présentation officielle de la politique au grand public aura lieu le 13 février. Le calendrier complet de la consultation sera rapidement rendu disponible par la Commission.

La Ville invite ainsi les Montréalaises et les Montréalais, les partenaires commerciaux et culturels de l'économie nocturne, ainsi que les organisations de services communautaires, de santé et de sécurité publique à formuler leurs avis et leurs suggestions sur les orientations proposées et à préciser le rôle qu'ils souhaitent jouer dans la mise en œuvre de la politique. Une fois cette étape franchie, la politique devra être présentée et adoptée par les élus de l'agglomération de Montréal.

« Montréal est une ville festive, reconnue pour sa vitalité nocturne et créative, ici comme ailleurs. C'est la volonté de préserver ce bouillonnement unique de la métropole qui est au cœur de ce projet mobilisateur. L'expérience d'autres grandes villes à travers le monde démontre que la vie nocturne offre un important levier de vitalité économique, culturelle et touristique. Nous sommes fiers de présenter cette politique aux Montréalaises et aux Montréalais, ainsi qu'aux partenaires de la vie nocturne, car ce sont eux qui sont aux premières loges et qui sont les mieux placés pour soulever les enjeux et identifier les priorités d'action », a déclaré le président du comité exécutif et responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l'innovation et du design et responsable des ressources humaines par intérim, Luc Rabouin.

Pour consulter le projet de Politique de la vie nocturne, cliquez ici.

