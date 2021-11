Montréal : choix de l'International Sustainability Standards Board (ISSB) pour son premier bureau nord-américain

MONTRÉAL, le 3 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Après plusieurs mois de mobilisation par l'ensemble de l'écosystème financier et économique montréalais, l'ISSB (International Sustainability Standards Board) annonce officiellement avoir choisi Montréal comme bureau nord-américain de cette prestigieuse nouvelle organisation internationale de réglementation en finance durable. La Ville de Montréal est fière de constater que son leadership en matière de transition écologique et de finance durable soit reconnu une fois de plus.

La Ville de Montréal a obtenu ce siège notamment grâce à la force de son écosystème financier qui se démarque sur la scène internationale. C'est bien connu, Montréal compte une multitude d'organisations prestigieuses dans l'industrie des services financiers, telles que des banques, des fonds d'investissement, des caisses de retraite et des compagnies d'assurances.

« La sélection de notre ville pour l'obtention de ce bureau de l'ISSB est un signal fort du positionnement de Montréal. Nous sommes à l'avant-garde du mouvement mondial dans les milieux d'affaires et marchés financiers en faveur du développement durable et de l'investissement responsable », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Soulignons également que quelques semaines avant la COP 26, dans le cadre de la première édition du Sommet de la finance durable tenu à Montréal et organisé en collaboration avec l'Initiative Finance du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, plus d'une vingtaine d'institutions, basées à Montréal, représentant des actifs sous gestion de plus de 900 milliards de dollars canadiens se sont engagées à promouvoir une finance basée sur les principes de l'investissement responsable et à faire du Québec un leader international en tant que place d'affaires en finance durable.

Mobilisation des acteurs

Il y a quelques semaines, la mairesse Valérie Plante a fait valoir les intérêts de la métropole auprès de l'IFRS, la principale instance internationale de normalisation en matière de comptabilité financière, afin qu'ils sélectionnent Montréal comme prochain lieu d'implantation pour leur bureau nord-américain. Ainsi, la mairesse a pris la parole aux côtés de Stéphane Paquet, président-directeur général de Montréal International, Marc-André Blanchard, premier vice-président et chef, CPDQ mondial, Anne-Marie Hubert, associée directrice pour l'Est du Canada, Ernst & Young, et le premier ministre du Québec M. François Legault qui se sont tous mobilisés pour l'arrivée de ce bureau dans notre métropole.

Ville consulaire, onusienne et véritable leader en matière de transition écologique, cette sélection confirme à la fois Montréal comme un leader international dans le soutien aux organisations axées sur la transition écologique, et la finance durable. Montréal fait dorénavant partie de la solution lorsqu'il est question de déterminer les meilleures pratiques en matière de finance durable.

« L'arrivée de ce bureau confirme que l'attractivité de Montréal est grande et bien réelle. Je suis fière qu'on reconnaisse encore une fois Montréal comme leader parmi les grandes villes du monde dans la lutte contre les changements climatiques. Le développement des nouvelles normes de divulgation financière environnementale internationales, telles que l'ISSB élaborera, jouera un rôle clé pour assurer l'accès à une meilleure information et permettra ainsi le mouvement de capitaux vers des solutions tangibles. Nous sommes fermement engagés à poser des gestes ambitieux, tant à l'échelle locale qu'internationale, pour une relance verte et inclusive pour notre métropole. Je me réjouis que l'ISSB ait choisi d'installer son bureau à Montréal », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Le succès de cette démarche est le fruit d'un travail concerté entre plusieurs acteurs des milieux financier, universitaire, environnemental, de Montréal International, de Finance Montréal et des trois paliers de gouvernement. C'est donc grâce à cette collaboration que Montréal a su attirer ce prestigieux bureau à Montréal, qui aura des retombées concrètes pour les Montréalaises et les Montréalais.

Montréal accueille plus de 65 organisations internationales, dont 4 sièges de l'ONU, se positionnant ainsi comme la 3e plus importante ville d'organisations internationales en Amérique du Nord. En 2021, Montréal a également été nommée 1ère ville canadienne en finance verte par le Global Green Finance Index.

