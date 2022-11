Montréal centre-ville s'associe à Google Cloud pour la relance économique

Lancement du tableau de bord Montréal centre-ville

MONTRÉAL, le 23 nov. 2022 /CNW/ - La SDC Montréal centre-ville est fière de s'associer à Google Cloud pour le déploiement du premier tableau de bord dédié spécifiquement au centre-ville de Montréal. Cette plateforme intégrera des indicateurs clés en vue d'établir un portrait juste et en temps réel de la performance et du développement du cœur économique de la métropole.

Désormais, il serait possible de colliger les données accessibles sur le centre-ville, les consolider, puis analyser les corrélations dans le but d'identifier les grandes tendances et d'orienter la prise de décisions sur les actions à privilégier pour rehausser l'attractivité et la performance du centre-ville de la métropole québécoise.

« L'avenue la plus prometteuse pour assurer la relance durable du centre-ville de Montréal repose sur une prise de décisions basée sur des données fiables et transparentes. C'est pourquoi nous sommes extrêmement fiers de cette association avec Google Cloud qui rend possible la valorisation des données sur notre centre-ville comme jamais auparavant. Nous pourrons évaluer avec précision l'efficacité des actions prises et mieux planifier nos actions pour lui assurer un dynamisme à la hauteur de son rôle névralgique pour la Métropole et l'ensemble du Québec », a déclaré M. Glenn Castanheira, directeur général de Montréal centre-ville.

« Nous félicitons le leadership de Montréal centre-ville. La valorisation des données peut servir à améliorer la qualité de vie des citoyens et soutenir les décideurs publics en fondant leur analyse sur des données fiables. Google Cloud est très fier de mettre sa technologie au service des efforts de relance du centre-ville », a déclaré M. Claude Fortin, Directeur de comptes - Secteur Public de Google Cloud.

LES INDICATEURS RETENUS

Près d'une dizaine d'indicateurs clés publics et privés provenant entre autres de Monéris, Éco-Compteur, BIXI Montréal, la Ville de Montréal et Statistique Canada seront répertoriés dans ce tableau de bord qui présentera les différents volets de l'attractivité du centre-ville:

La mobilité vers et dans le centre-ville

Les transactions commerciales

Le portrait d'occupation commerciale

L'achalandage

Le profil des usagers et commerçants

Montréal centre-ville prévoit rendre publiques périodiquement les données de son tableau de bord dès 2023 afin de bien cibler les efforts collectifs de la relance du centre-ville. Il est également souhaité que l'ajout de nouveaux ensembles de données et l'adhésion d'autres organisations puissent augmenter le nombre et la précision des indicateurs du Tableau de bord.

À propos de Montréal centre-ville

Fondée en 1999, Montréal centre-ville est la Société de développement commercial (SDC) du centre-ville de Montréal, un organisme à but non lucratif qui regroupe près de 5000 entreprises membres situées entre l'avenue Atwater et la rue Saint-Urbain et entre la rue Sherbrooke et la rue Saint-Antoine. Elle est la plus grande organisation du genre au Canada.

À propos de Google Cloud

Google Cloud accélère la capacité des entreprises à transformer, de façon numérique, leurs activités à l'aide des meilleures infrastructures, plateformes, solutions et expertises de l'industrie. Nous fournissons des solutions d'entreprise qui tirent parti du système infonuagique le plus vert de l'industrie et à la fine pointe de la technologie de Google Cloud. Google Cloud compte des clients dans plus de 200 pays et territoires, et ceux-ci lui font confiance pour favoriser la croissance de leur entreprise et résoudre leurs problèmes opérationnels les plus importants.

SOURCE Montréal Centre-Ville

Renseignements: Source et renseignements: Emmanuelle Allaire, Responsable des relations publiques, SDC Montréal centre-ville, Cell. : 514-298-6298; Geneviève Bordeleau, Ryan Affaires publiques Communication, Pour Google Cloud, [email protected], Cell : 514-318-2737