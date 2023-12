Montréal annonce les lauréats et les lauréates des prix Pierre-Ayot et Louis-Comtois et du prix François-Houdé 2023

MONTRÉAL, le 1er déc. 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal est ravie d'avoir remis aujourd'hui le prix Pierre-Ayot, le prix Louis-Comtois et le prix François-Houdé 2023 à des artistes et des artisans à la créativité et au talent remarquable.

Prix Pierre-Ayot et Prix Louis-Comtois 2023

Alexia Laferté Coutu (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif) Nelson Henricks (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif) Sophie Gailliot et Richard Pontais, Photo Portrait (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif)

La Ville de Montréal, en collaboration avec l'Association des galeries d'art contemporain (AGAC), remet deux prix à des artistes en arts visuels qui vivent ou dont la pratique est établie sur le territoire de la métropole. Le prix Pierre-Ayot, assorti d'une bourse de 5 000 $, reconnaît un ou une artiste en début de carrière. Il est remis cette année à Alexia Laferté Coutu. Le prix Louis-Comtois, accompagné d'une bourse de 7 500 $, souligne la qualité de la production d'un artiste en art contemporain ayant plus de 15 ans de pratique professionnelle. Il est décerné à Nelson Henricks.

Alexia Laferté Coutu remporte le Prix Pierre-Ayot

Les sculptures d'Alexia Laferté Coutu sont réalisées à partir de la pression d'argile ou de cuivre sur la surface de bâtiments, d'objets ou de monuments historiques. Elles portent les marques de ses mains, du temps, de l'environnement et des déformations résultant du processus de transfert et de renversement en passant par différentes matières. Sa pratique révèle un dialogue entre les récits construits et l'expérience sensorielle et intuitive.

Le Prix Louis-Comtois est décerné à Nelson Henricks

L'univers artistique de Nelson Henricks comprend la photographie, la peinture, le dessin et les installations vidéo. À la fois poétique et ironique, son travail est dédié à l'expérimentation, mais avec un fort ancrage dans la culture populaire. Ses nouvelles œuvres s'accompagnent d'une préoccupation pour le transfert de la matérialité comme moyen de remettre en question les conventions en matière d'esthétique et de représentation.

Le prix François-Houdé

La Ville de Montréal, en collaboration avec le Conseil des métiers d'art du Québec (CMAQ), remet le prix François-Houdé à Sophie Gailliot et à Richard Pontais de l'Atelier C.U.B, gainière et ébéniste. Le Prix, doté d'une bourse de 5 000 $, reconnaît un ou une artiste en début de carrière qui vit sur le territoire de Montréal ou dont la pratique y est établie.

À propos des lauréats 2023 : Sophie Gailliot et Richard Pontais

Sophie Gailliot a étudié en arts appliqués puis en infographie en France. En s'installant à Montréal, elle apprend le travail du cuir au cours de sa formation au Centre des métiers du cuir de Montréal, où elle enseigne maintenant. Après cette formation, elle commence à associer avec son complice et conjoint Richard Pontais, le bois au cuir.

Richard Pontais, quant à lui, est diplômé de l'École d'ébénisterie artisanale de Montréal depuis 2015, il a ensuite monté son propre atelier dans lequel il travaille sur des projets très variés allant de la fabrication de meuble d'ébénisterie classique à la réalisation d'œuvres conceptuelles. Sophie Gailliot et Richard Pontais réalisent ensemble, à quatre mains, des pièces uniques, tableaux et petites séries, où ils fusionnent plusieurs techniques.

Le Prix François-Houdé a pour but de promouvoir l'excellence de la nouvelle création montréalaise en métiers d'art et de favoriser la diffusion d'œuvres d'artisans en début de carrière. Il souligne la facture remarquable des créations et leur apport original à l'exercice d'un métier d'art et reconnaît leur maîtrise des techniques exploratoires propres à leur discipline.

L'exposition des œuvres des finalistes du Prix François-Houdé de cette année ainsi que celle du lauréat du Prix 2022, le souffleur de verre David Frigon-Lavoie, est organisée par le CMAQ en collaboration avec La Guilde, et y sera présentée du 23 novembre au 4 février 2024.

« La Ville est fière de reconnaître les artistes en arts visuels ainsi que les artisans et artisanes en métiers d'art, tant chez la relève que chez celles et ceux dont la carrière est établie. L'expérience démontre que ce type de reconnaissance a un impact bien réel pour la carrière des finalistes et des personnes lauréates. La Ville travaille en étroit partenariat avec l'Association des galeries d'art contemporain (AGAC) et le Conseil des métiers d'art du Québec (CMAQ) pour l'attribution de ces prix et cette collaboration nous tient à cœur », a déclaré la responsable de la culture et du patrimoine au sein du comité exécutif, Ericka Alneus.

« L'AGAC félicite Nelson Henricks et Alexia Laferté-Coutu pour cette reconnaissance méritée. L'excellence et l'unicité de leur pratique artistique ont su convaincre le comité de sélection et nous suivrons leur carrière avec intérêt et enthousiasme. L'AGAC est fière de s'associer à la Ville de Montréal pour décerner ces prix qui célèbrent les artistes montréalais contemporains », a ajouté la directrice de l'Association des galeries d'art contemporain, Julie Lacroix.

« Le prix François-Houdé est important, d'une part pour reconnaître l'excellence de la création, des savoir-faire, et de l'engagement de l'artisan.e de la relève envers sa discipline, et d'autre part, pour encourager le renouvellement créatif constant qui nous rappelle que Montréal est une ville métiers d'art », a souligné le directeur générale du Conseil des métiers d'art du Québec, Julien Silvestre.

Découvrez les œuvres finalistes 2023 du prix François-Houdé ici .

