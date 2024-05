Montréal annonce le retour des Patrouilles bleue et verte pour sensibiliser la population sur les grands enjeux environnementaux

MONTRÉAL, le 31 mai 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal est heureuse d'annoncer le retour, ce printemps, des Patrouilles bleue et verte. Ces équipes ont pour objectif d'informer, de sensibiliser et d'éduquer la population montréalaise sur les grands enjeux environnementaux. Leurs actions auprès des citoyennes et des citoyens contribuent à la vision Montréal 2030, dont un des objectifs principaux est d'accélérer la transition écologique.

Patrouille bleue

Patrouille Verte et bleue 2024 (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif) Patrouille dans les quartiers (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif)

La Patrouille bleue est une escouade coordonnée par le Regroupement des éco-quartiers (REQ), un organisme à but non lucratif et non partisan fondé en 1999 par des éco-quartiers désireux de mettre leurs ressources en commun.

Les membres de la Patrouille bleue sont mandatés pour sensibiliser la population aux bonnes pratiques d'économie d'eau potable à la maison, en particulier par l'élimination des fuites sur les appareils de plomberie ainsi qu'à la réduction de la consommation d'eau par un usage responsable de l'eau. Cette année encore, l'équipe de la Patrouille bleue fera la promotion des produits économiseurs d'eau (par exemple : pommes de douche et trousses d'économie d'eau).

Finalement, les membres de la Patrouille sensibiliseront la population aux bénéfices de ne pas jeter les matières proscrites dans l'égout ou les toilettes contribuant ainsi à terme à la prolongation de la durée de vie de nos infrastructures et à la qualité du milieu aquatique récepteur.

La contribution financière accordée à la Patrouille bleue a permis de recruter 14 patrouilleuses et patrouilleurs pour une période de 4 semaines. La Patrouille bleue a été formée spécifiquement par le Service de l'eau pour la réalisation de ses mandats tandis que le travail de la Patrouille bleue était coordonné par le REQ dans les arrondissements.

Patrouille verte

La Patrouille verte, également coordonnée par le REQ, est une escouade de sensibilisation qui va à la rencontre de la population montréalaise pour discuter des enjeux environnementaux actuels et l'aider à poser des gestes concrets pour améliorer l'environnement urbain. Le fait d'apprendre à vivre avec la nouvelle réalité des changements climatiques est aussi un thème abordé.

La brigade travaille sur cinq volets prioritaires, soit la gestion des matières résiduelles, la gestion durable de l'eau, la promotion et la protection de la forêt urbaine, la nature en ville et les saines habitudes de vie. Cette patrouille contribue à l'objectif de la Ville de tendre vers un avenir zéro déchet, notamment par la réduction à la source et la valorisation des matières résiduelles. Elle sensibilise la population à l'importance des arbres et des espaces verts dans un contexte de transition écologique et invite la population à faire sa part afin de réussir la transition écologique.

En 2024, trois services centraux, soit le Service de l'environnement, le Service de l'eau et le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, participent à la contribution financière pour la Patrouille verte et lui donnent des mandats de sensibilisation. Ce soutien financier de 58 850 $ attribué au REQ a permis l'embauche de 56 patrouilleuses et patrouilleurs qui travailleront pour une durée de 9 à 12 semaines, entre le 27 mai et le 18 août 2024. Le REQ coordonne le travail des membres de la brigade à l'échelle de l'île de Montréal dans 17 arrondissements et 4 villes liées participantes.

« Nous sommes fiers de poursuivre la présence de ces deux patrouilles, dont les actions sont complémentaires à l'ensemble des gestes que nous posons pour réussir la transition écologique à Montréal. La Patrouille verte contribue à tendre vers un avenir zéro déchet pour les générations futures, notamment par la sensibilisation et l'accompagnement des citoyennes et des citoyens quant à la réduction à la source et la valorisation des matières résiduelles. Les Patrouilles verte et bleue facilitent certains changements d'habitudes nécessaires, que les Montréalaises et les Montréalais peuvent opérer facilement. C'est ensemble que nous réussirons à avoir un impact réel sur notre environnement », a déclaré Marie-Andrée Mauger, responsable de la transition écologique et de l'environnement au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Je remercie les membres de la Patrouille bleue pour leur contribution à sensibiliser la population à faire un bon usage de l'eau potable, à ne pas la gaspiller et à être consciente de l'importance de ne pas jeter n'importe quoi dans les toilettes. Ce n'est pas parce que ça disparait de notre vue que ça n'a pas d'impact. Les patrouilleurs sont en mesure de donner des conseils personnalisés, précis et variés pour que chacune des personnes rejointes contribue à l'effort collectif pour un environnement urbain et un fleuve Saint-Laurent plus sain », a souligné Maja Vodanovic, responsable de l'eau au comité exécutif.

