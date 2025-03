Montréal annonce la sécurisation de deux artères dangereuses

MONTRÉAL, le 14 mars 2025 /CNW/ - Déterminée à poursuivre ses efforts pour créer des milieux de vie apaisés et sécuriser les déplacements de l'ensemble des usagères et usagers de la route, la Ville de Montréal est heureuse d'annoncer le réaménagement de deux artères majeures dans les arrondissements du Plateau-Mont-Royal et de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Attendues depuis plusieurs années, ces interventions sécuriseront de manière permanente des intersections répertoriées parmi les plus dangereuses de la métropole.

Sécurisation de l'intersection Parc / Mont-Royal

La Ville est fière d'annoncer le début des travaux pour sécuriser l'axe névralgique des avenues du Parc et du Mont-Royal où se côtoient plusieurs modes de transport. L'Administration présente aujourd'hui un projet qui permettra d'augmenter la connectivité entre les différents axes cyclables grâce au prolongement de la piste de la Côte-Sainte-Catherine. Le nouvel aménagement sécurisera également une des intersections les plus dangereuses de la métropole, où 220 collisions ainsi qu'un décès sont survenus depuis 2015.

La piste bidirectionnelle qui s'arrête actuellement à l'avenue Villeneuve sera prolongée jusqu'à l'avenue du Mont-Royal, et une piste unidirectionnelle, de part et d'autre de l'avenue du Mont-Royal, sera aménagée jusqu'à la rue Saint-Urbain.

En plus de sécuriser les déplacements actifs par divers aménagements, ce projet sera également l'occasion de réhabiliter les conduites d'eau et d'égout du secteur, ainsi que de remplacer des entrées de service en plomb. Les travaux doivent s'amorcer au printemps et se terminer à la fin d'octobre 2025.

Une rue Hochelaga apaisée dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et Ville-Marie

Dans les arrondissements de Ville-Marie et de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, la Ville annonce également le réaménagement de la rue Hochelaga grâce à l'implantation d'un nouvel axe cyclable de 6,5 km, d'ajout de feux et de traverses piétonnes. Le corridor de mobilité durable de la rue Hochelaga transformera complètement l'expérience des déplacements dans ce secteur. Il permettra, à terme, de relier les trois quartiers de l'arrondissement, soit Mercier-Est, Mercier-Ouest et Hochelaga-Maisonneuve avec le quartier Centre-Sud dans l'arrondissement Ville-Marie.

Les nouvelles voies cyclables protégées seront implantées en différentes phases, entre la rue du Havre, dans l'arrondissement de Ville-Marie, et l'autoroute 25, dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. En plus de l'ajout de voies cyclables, la Ville prévoit réaménager les abords des stations de métro Préfontaine et Joliette et sécuriser les déplacements des piétons, notamment avec l'ajout de traverses nord-sud sur la rue Hochelaga. Pour ce faire, une voie de circulation sera retranchée, mais tous les stationnements en bordure de la rue seront préservés. L'ensemble de ces travaux s'amorceront ce printemps et se termineront en 2025.

« Nous sommes fières et fiers de confirmer que la Ville ira de l'avant avec le réaménagement de ces deux artères qui sont parmi les plus dangereuses de Montréal. On sait que la population attend depuis longtemps des interventions majeures sur ces axes. On parle ici de secteurs complexes, où les modes de transport se superposent. Grâce au travail acharné des équipes d'ingénieurs, de l'arrimage avec les résidentes et les résidents ainsi que les commerçantes et les commerçants, on présente aujourd'hui des concepts d'aménagements qui vont répondre aux attentes de la population. Seulement sur le tronçon de la rue Hochelaga, on compte cinq écoles, cinq CPE et deux maisons des aînés. Ce sont tous ces jeunes et moins jeunes qui vont, à terme, bénéficier d'une rue verdie et où les déplacements d'un quartier à l'autre y seront sécuritaires. Les décès de piétons et cyclistes sur nos rues sont en croissance et deviennent un véritable fléau au Québec. Montréal n'est pas épargné et notre Administration est déterminée à faire tout en son pouvoir pour continuer de transformer les rues de la métropole afin de les rendre plus sécuritaires pour les usagères et usagers de la route les plus vulnérables. » - Sophie Mauzerolle, élue responsable des transports et de la mobilité au comité exécutif

« C'est avec le sentiment du devoir accompli que nous annonçons le début du réaménagement de deux secteurs particulièrement accidentogènes de la métropole. Ces interventions dans nos rues visent littéralement à sauver des vies ainsi qu'à rendre nos milieux de vie apaisés et plus conviviaux. Pour ce qui est de l'intersection des avenues du Parc et du Mont-Royal, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée pour les proches de Andrea Rovere qui a perdu la vie alors qu'il se déplaçait à vélo dans notre ville, et ceux de Clément Ouimet, décédé en pratiquant son sport sur la voie Camillien-Houde. Comme Ville, il est de notre devoir de réaménager l'espace pour éviter ces drames. » - Marianne Giguère, conseillère associée à la mobilité et au Plan vélo au comité exécutif

Pour consulter les rendus du réaménagement des deux artères, cliquez ici.

