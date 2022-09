Montréal annonce la nomination de Me Denis Gallant à titre de directeur des poursuites pénales et criminelles du Service des affaires juridiques

MONTRÉAL, le 7 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Lors de sa séance du 7 septembre, le comité exécutif a entériné la nomination de Me Denis Gallant à titre de directeur des poursuites pénales et criminelles du Service des affaires juridiques.

Titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke et d'une maîtrise en droit de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), Me Gallant est spécialisé en droit criminel et membre du Barreau du Québec depuis 1990.

Il est connu et respecté, tant par le public que par la communauté juridique, pour avoir agi comme procureur en chef adjoint de la Commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction. Il a été la première personne à occuper les postes d'inspecteur général de la Ville de Montréal puis de président-directeur général de l'Autorité des marchés publics.

Me Gallant a œuvré pendant plusieurs années comme substitut du procureur général au Bureau de lutte au crime organisé du ministère de la Justice du Québec pour ensuite se joindre, en 2007, au Service des poursuites pénales du Canada où il occupait le poste de procureur fédéral et chef d'équipe. Il enseigne également le droit criminel depuis plus de vingt ans à la Faculté de science politique et de droit à l'Université du Québec à Montréal. Au moment de sa nomination, il était avocat au sein du cabinet Roy Bélanger où il exerçait principalement en droit criminel, pénal réglementaire, droit disciplinaire ainsi qu'en droit administratif.

Me Gallant participera activement aux travaux d'optimisation déjà entrepris de la Direction des poursuites pénales et criminelles. Son entrée en fonction est prévue le 19 septembre 2022.

