Montréal affirme son leadership climatique international à Paris et à Londres

MONTRÉAL, le 17 juin 2025 /CNW/ - Afin de renforcer le statut international de Montréal comme métropole engagée dans la lutte aux changements climatiques, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, effectuera une mission à Paris et à Londres du 22 au 26 juin 2025, au cours de laquelle elle participera à deux événements internationaux majeurs.

La mairesse sera de passage à Paris le 22 juin pour participer à des événements d'envergure soulignant le 10e anniversaire de la COP21. Ces rencontres réuniront des maires engagés, des représentants d'États, des organisations internationales, des institutions financières et la société civile afin de dresser le bilan d'une décennie d'actions climatiques urbaines et de réfléchir aux prochaines étapes vers 2030 et 2050. Les activités mettront en lumière les enjeux liant climat, justice climatique et démocratie, dans la continuité de l'Accord de Paris adopté en 2015.

À l'invitation du réseau C40, la mairesse prendra ensuite la direction de Londres pour participer à la rencontre du comité directeur de l'organisation qui souligne ses 20 ans d'action. Elle prendra part aux activités prévues dans le cadre de la London Climate Action Week (LCAW). Montréal, membre active du C40 depuis 2016, y est représentée par la mairesse qui en assume également la vice-présidence pour l'Amérique du Nord. La Ville est aussi engagée dans plusieurs accélérateurs du réseau, notamment ceux portant sur les bâtiments carboneutres, le zéro déchet, la promesse d'équité, l'énergie renouvelable, la nature urbaine, l'alimentation durable et l'investissement propre.

« Le leadership climatique de Montréal et des villes à travers le monde est plus crucial que jamais. Mon Administration a fait de l'environnement et de la lutte aux changements climatiques des priorités transversales dont l'effort est reconnu à l'échelle internationale. Après avoir représenté la voix du milieu municipal au sein d'un comité mis sur pied par Antonio Gutierrez et avoir accueilli la COP15 à Montréal, cette mission à Paris et à Londres est l'occasion de réaffirmer l'engagement de Montréal à agir concrètement pour le climat, tout en collaborant avec d'autres grandes villes du monde pour accélérer la transition écologique », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Cette mission s'inscrit dans la volonté de Montréal de jouer un rôle de premier plan sur la scène internationale en matière de climat, de biodiversité, d'équité, de justice sociale et de développement durable.

