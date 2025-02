Le leadership quantique du Canada en recherche et en commercialisation offre une toile de fond stratégique aux leaders mondiaux qui tracent l'avenir quantique

MONTRÉAL, le 5 févr. 2025 /CNW/ - Industrie Quantique Canada (IQC) et Distriq, la zone d'innovation quantique de Sherbrooke , annoncent ICI QUANTIQUE / QUANTUM NOW , un forum exécutif qui permettra aux décideurs d'acquérir l'intelligence stratégique nécessaire pour prospérer à l'ère quantique. Se déroulant à Montréal les 18 et 19 juin 2025, pendant l' Année internationale de la science et de la technologie quantiques des Nations Unies , Cet événement se déroule à un moment où les technologies quantiques s'apprêtent à provoquer une transformation aussi majeure que celle de la révolution numérique.

ICI QUANTIQUE - QUANTUM NOW (Groupe CNW/Distriq, Zone Innovation Quantique & Quantum Industry Canada) Industrie Quantique Canada (Groupe CNW/Distriq, Zone Innovation Quantique & Quantum Industry Canada) Distriq, la zone d'innovation quantique de Sherbrooke (Groupe CNW/Distriq, Zone Innovation Quantique & Quantum Industry Canada)

« Une nouvelle ère économique prend forme grâce à l'innovation quantique », affirme Lisa Lambert, PDG de QIC. « Les organisations avant-gardistes s'assurent déjà de recruter des talents, développent leurs stratégies et se préparent pour un avenir où les capacités quantiques définiront les leaders de demain. ICI QUANTIQUE réunit les pionniers qui reconnaissent que la quantique n'est pas l'histoire de demain, mais l'opportunité d'aujourd'hui. »

« Des premières avancées aux innovations d'aujourd'hui, le Canada compte parmi les leaders mondiaux des technologies quantiques », affirme Pascale Nini, PDG de Distriq. « Grâce à ses centres de recherche de pointe et ses entreprises visionnaires, le Québec est le cœur battant de l'écosystème quantique canadien, accélérant l'innovation et la compétitivité quantique du pays. L'Année Internationale de la Quantique est une occasion unique de renforcer les synergies du secteur et d'accélérer les avancées qui façonneront notre avenir technologique et économique, pour un monde meilleur. »

ICI QUANTIQUE présentera aussi la première exposition de technologies quantiques du Canada, mettant en valeur la position du pays comme chef de file mondial avec la deuxième plus forte concentration d'entreprises quantiques au monde. L'exposition mettra en relation les décideurs avec les pionniers qui développent des technologies de rupture en calcul, détection et communications sécurisées.

Le programme du forum soigneusement élaboré va au-delà des discussions techniques pour équiper les décideurs d'outils et de cadres pratiques. À travers des panels exécutifs, tables rondes ciblées et opportunités de réseautage stratégique, les participants acquerront les perspectives et relations essentielles pour exploiter le potentiel transformateur de la quantique.

Pour en savoir plus et postuler : www.iciquantique.ca

À propos d'Industrie Quantique Canada (IQC)

Industrie Quantique Canada (IQC) est le consortium national qui unit les entreprises quantiques canadiennes et les leaders du secteur pour transformer les forces quantiques du pays en succès commercial mondial et en prospérité économique.

À propos de Distriq, la zone d'innovation quantique de Sherbrooke

Distriq , en tant que zone d'innovation quantique de Sherbrooke et gestionnaire de l'Espace Quantique 1, stimule l'adoption des technologies quantiques et la croissance des entreprises grâce à ses connexions profondes avec l'écosystème et son expertise.

SOURCE Distriq, Zone Innovation Quantique & Quantum Industry Canada

Contact médias : [email protected]