Une régate internationale réunira des athlètes de partout au Canada en situation de handicap, soutenue par l'Association québécoise de voile adaptée.

MONTRÉAL, le 21 juill. 2025 /CNW/ - Du 25 au 29 août 2025, les eaux du lac Saint-Louis accueilleront la Coupe mobilité , une régate internationale unique en son genre qui met en lumière le talent, la passion et la détermination de marins de partout au Canada et de l'international vivant avec un handicap.

René Dallaire, fondateur de l’AQVA et quadriplégique, manœuvre un voilier Martin 16 grâce au système « sip and puff », qui lui permet de contrôler la voile uniquement avec son souffle. (Groupe CNW/Association québécoise de voile adaptée (AQVA))

Organisée sous l'égide du Réseau de voile adaptée du Canada (ASN) et hébergée cette année par l' Association québécoise de voile adaptée (AQVA) et le Yacht Club de Pointe-Claire , cette compétition annuelle réunit des athlètes en situation de handicap du monde entier, tous animés par le même objectif : naviguer, se surpasser et partager leur amour de la voile.

Une célébration du sport et de l'inclusion

Pendant cinq jours, une trentaine de marins en situation de handicap s'affronteront à bord de voiliers Martin 16 , spécialement conçus pour offrir une expérience sécuritaire et adaptée à différents niveaux de mobilité. Grâce à des technologies de pointe, certains marins en situation de handicap naviguent de façon totalement autonome, d'autres avec l'assistance de compagnons expérimentés : tous trouvent leur place sur la ligne de départ.

« La Coupe mobilité, c'est la preuve que rien -- pas même un handicap -- ne devrait freiner l'accès au sport. C'est un formidable élan de liberté, de courage et d'inclusion. L'AQVA est fière d'accueillir cette régate internationale, qui réunit des marins en situation de handicap à bord de voiliers adaptés, démontrant que la performance et l'accessibilité peuvent aller de pair. » -- Paula Stone, Présidente du comité organisateur de la Coupe mobilité 2025

Une visibilité essentielle pour la voile adaptée

La tenue de la Coupe mobilité 2025 à Montréal représente une occasion exceptionnelle de faire rayonner la voile adaptée au Québec. C'est aussi une invitation à découvrir une discipline où l'équité prime entre femmes et hommes, et où inclusion et performance sportive vont de pair.

À propos de l'AQVA

L'Association québécoise de voile adaptée (AQVA) a pour mission de rendre la voile accessible aux personnes vivant avec un handicap. Elle permet chaque année à plus de 200 participants de goûter à la liberté du large, tout en favorisant l'inclusion et le dépassement de soi.

Site web AQVA: aqva.org

Pour de plus amples informations : Joannie Robert, Coordonnatrice communications et événements, [email protected] | 514 622-0748