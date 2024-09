Montréal accueille le premier Sommet Nature et Entreprises pour accélérer l'engagement des entreprises dans la protection de la biodiversité

MONTRÉAL, le 4 sept. 2024 /CNW/ - Le 26 novembre prochain, Montréal sera l'hôte du premier Sommet Nature et Entreprises, un événement visant à renforcer l'engagement des entreprises en faveur de la régénération de la biodiversité.

Cet événement réunira des acteurs clés du milieu des affaires, de la recherche et de la protection de la biodiversité pour encourager la collaboration et promouvoir des actions concrètes au sein des entreprises.

« Pour inverser la crise de la biodiversité et régénérer la nature, il est crucial que tous les acteurs de la société collaborent et unissent leurs efforts. Les entreprises ont un rôle central à jouer, et le sommet leur fournira les outils et les perspectives nécessaires pour agir efficacement. » - David Roy, directeur général d'Ateliers pour la biodiversité.

Un événement pour un enjeu critique

Les entreprises doivent agir maintenant pour préserver la biodiversité. Selon le Forum économique mondial, plus de 50 % du PIB mondial dépend de la nature, et la perte de biodiversité est désormais reconnue comme l'un des plus grands risques pour les entreprises. L'IPBES, organisme international qui évalue la biodiversité et les services écosystémiques, indique une dégradation significative des services rendus par la nature, tandis que le WWF rapporte que près de 70 % des populations de vertébrés sauvages sont en déclin.

Un programme riche et diversifié

Le Sommet Nature et Entreprises proposera une journée complète d'activités stratégiques, avec la participation d'une trentaine d'intervenants. Au programme : présentations d'experts, études de cas, ateliers pratiques et nombreuses occasions de réseautage.

Les intervenants discuteront de l'ambition requise et des outils recommandés pour intégrer la biodiversité dans les stratégies d'entreprise, de l'état actuel des actions en faveur de la biodiversité au Québec, ainsi que de la valorisation de la nature dans un contexte commercial et des co-bénéfices associés à ces actions. L'événement comprendra également des exemples concrets de projets en cours et proposera des ateliers pratiques.

Un événement incontournable pour les entreprises et les acteurs de soutien

Bien que principalement destiné aux entreprises, le sommet accueillera également des chercheurs et des organismes à but non lucratif. L'objectif est de créer des synergies entre différents acteurs, faisant de cet événement un rendez-vous incontournable pour ceux qui souhaitent collaborer et s'investir activement dans la régénération de la biodiversité.

Le Sommet Nature et Entreprises, organisé par l'organisme Ateliers pour la biodiversité, se tiendra le 26 novembre prochain, de 8 h à 19 h, à l'Édifice Hélène-Desmarais de HEC Montréal.

Pour vous inscrire et obtenir plus d'informations, visitez le site de l'événement au : https://www.ateliersbiodiversite.org/sommet-nature-et-entreprises

À propos d'Ateliers pour la biodiversité

Ateliers pour la biodiversité est un organisme à but non lucratif qui conçoit et organise des ateliers et des formations pour sensibiliser à la valeur et aux enjeux de la biodiversité, et mobiliser les acteurs afin qu'ils intègrent la biodiversité dans leurs décisions.

SOURCE Ateliers pour la biodiversité

Renseignements : David Roy, Directeur général, Ateliers pour la biodiversité, [email protected], 514-835-1080