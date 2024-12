Le premier Sommet Nature et Entreprises rassemble plus de 200 acteurs du changement à Montréal

MONTRÉAL, le 5 déc. 2024 /CNW/ - Agir maintenant, collaborer davantage et devenir des ambassadeurs : voici trois axes clés qui ont émergé du premier Sommet Nature et Entreprises, organisé par l'organisme Ateliers pour la biodiversité le 26 novembre à Montréal.

« Le Sommet a démontré sans aucun doute que les entreprises peuvent jouer un rôle clé dans la régénération de la nature et que des solutions existent. Cependant, leur mise en œuvre exige ambition, collaboration et le soutien de tous les acteurs de la société. »- David Roy, directeur général d'Ateliers pour la biodiversité

Les intervenants - des leaders d'entreprises, du milieu de la recherche et d'organismes environnementaux - ont souligné qu'agir pour la nature n'est pas seulement un impératif écologique, mais aussi une priorité économique. La protection de la biodiversité renforce l'économie, améliore le bien-être, préserve la santé et aide à mieux s'adapter aux changements climatiques.

Tout au long de la journée, plus de 50 intervenants ont enrichi les échanges et proposé des solutions concrètes pour intégrer la biodiversité au cœur des stratégies d'affaires. Parmi les thèmes abordés : leadership, valorisation, cadre réglementaire, circularité, conservation, connexions écologiques, renforcement des capacités et changements transformateurs.

Les participants au sommet sont repartis avec un message clair : chacun•e a un rôle à jouer, et il est essentiel de bâtir des ponts et de forger des alliances dès aujourd'hui.

Le Sommet a été rendu possible grâce à la collaboration de partenaires engagés tels que Fondaction, Habitat et Transfert Environnement et Société, qui partagent la vision d'une économie durable et respectueuse de la nature.

SOURCE Ateliers pour la biodiversité

