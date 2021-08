Conseil scientifique en temps de pandémie : 130 pays se rassemblent pour lancer un appel mondial à l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes

MONTRÉAL, le 27 août 2021 /CNW Telbec/ - Le plus grand rassemblement indépendant jamais organisé de groupes d'intérêt, de leaders d'opinion, de conseillers scientifiques auprès de gouvernements et d'institutions mondiales, de chercheurs, d'universitaires, de communicateurs et de diplomates se déroulera à Montréal et en ligne du 30 août au 2 septembre. Plus de 2000 délégués de plus de 130 pays se réuniront pour discuter des véritables enjeux de la relation entre la science et l'élaboration des politiques, tant en période de crise qu'au quotidien.

Cet événement, le 4e Congrès international sur le conseil scientifique aux gouvernements (INGSA 2021), sera accueilli à Montréal par Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec, que l'on annoncera en tant que nouveau président du Réseau international en conseil scientifique aux gouvernements (INGSA).

« Pour ceux d'entre nous qui croient fermement au caractère probant et intègre de la science, les 18 derniers mois ont été difficiles, » a déclaré le professeur Quirion avant le congrès. « L'information, qu'elle soit scientifique ou non, peut se propager comme un virus; c'est pourquoi l'accessibilité de la science et des données n'a jamais été aussi cruciale. Je suis convaincu que les discussions transparentes et honnêtes que nous mènerons depuis Montréal agiront comme des catalyseurs pour favoriser l'engagement. »

Les avancées scientifiques réalisées pour gérer la pandémie de COVID-19 ont suscité un vif intérêt du grand public pour le conseil scientifique. Partout dans le monde, y compris au Canada, de nombreux scientifiques sont devenus célèbres, car les citoyens s'intéressent à la science comme jamais auparavant. Or, cette popularité vient brouiller les frontières entre la science, les scientifiques et la force politique.

Les points saillants du congrès porteront notamment sur les sujets ci-dessous.

Le 30 août :

Un groupe de discussion dirigé par Romain Murenzi, directeur général de l'Académie mondiale des sciences (TWAS), en Italie, examinera les facteurs qui ont influencé les conseils relatifs à la COVID-19.

Le 31 août :

Mami Mizutori, cheffe du Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes et représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies au Japon, discutera du rôle que les données probantes et les politiques ont à jouer dans la protection de notre avenir commun, alors que le monde est confronté à des menaces naturelles et climatiques croissantes.

Le 1 er septembre :

septembre : À compter de cette date, le professeur Rémi Quirion remplacera sir Peter Gluckman , de la Nouvelle-Zélande, en tant que président de l'INGSA. Il sera le premier Canadien à occuper ce poste.

Le 2 septembre :

La création d'un nouveau Réseau francophone en conseil scientifique sera annoncée;



À l'occasion d'une séance plénière avec la docteure Caroline Quach-Thanh du CHU Sainte-Justine, présidente sortante du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI), les pratiques de conseils scientifiques seront soigneusement examinées dans divers contextes (national, régional, sous-régional, municipal) au sein de la francophonie.

Le congrès se déroulera au Palais des congrès de Montréal et en ligne. Consultez le site ingsa2021.org/fr pour voir le programme complet et la liste des conférenciers.

À propos du scientifique en chef du Québec

Depuis 10 ans, le scientifique en chef du Québec conseille le gouvernement en matière de développement de la recherche et agit à titre de premier dirigeant des Fonds de recherche du Québec.

À propos des Fonds de recherche du Québec

Relevant du ministre de l'Économie et de l'Innovation, les Fonds de recherche du Québec ont pour mission d'assurer le développement stratégique et cohérent de la recherche québécoise et de la soutenir financièrement, d'appuyer la formation des chercheuses et des chercheurs, d'établir les partenariats nécessaires à la réalisation de leur mission et de promouvoir et soutenir la mobilisation des connaissances. Consultez notre site Web .

À propos de l'INGSA

Fondée en 2014 avec des chapitres régionaux en Afrique, en Asie, en Amérique latine et dans les Caraïbes, l'INGSA a rapidement acquis une réputation importante en tant que plateforme collaborative pour l'échange de politiques, le renforcement des capacités et la recherche au sein de divers systèmes nationaux et diverses organisations mondiales de conseil scientifique. Actuellement, plus de 5000 personnes et institutions sont répertoriées comme membres. L'INGSA est un organisme affilié au Conseil international des sciences, qui administre ses fonds et son comité de gouvernance. Le secrétariat de l'INGSA est basé au Koi Tū: The Centre for Informed Futures de l'Université d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. www.ingsa.org

