Modernité et durabilité au cœur d'un environnement économique en plein essor

Visuel disponible ici

MASCOUCHE, QC, le 13 nov. 2024 /CNW/ - MONTONI a annoncé aujourd'hui, en présence du maire de Mascouche, Guillaume Tremblay, le début de la construction de 16 condos industriels au CentrOparc de Mascouche. Évalué à près de 25 M$, le projet, dessiné par Archi-Tech Design, est conçu pour offrir une flexibilité optimale aux entreprises en quête de locaux modernes et adaptés aux usages industriels. Il comprend deux bâtiments totalisant 82 000 pi ca. Les 16 condos industriels sont maintenant disponibles à la vente, offrant aux investisseurs et aux entreprises l'opportunité de posséder un espace clé en main qui s'adapte aux besoins spécifiques de chacun, tout en bénéficiant d'un emplacement stratégique à proximité des grands axes de transport et d'un environnement d'affaires dynamique.

« L'opportunité d'acheter un condo industriel clé en main dans un environnement aussi stratégique et en pleine croissance est une offre unique. Nous croyons fermement que cet investissement aidera les entreprises à se développer et à prospérer. »

- Dario Montoni, président du Groupe Montoni

Un emplacement de choix

Le projet bénéficie d'une localisation stratégique au cœur du CentrOparc de Mascouche, offrant aux futurs occupants une visibilité optimale et un dynamisme économique issu d'un quartier en forte expansion. En plus de sa proximité avec Montréal et de son accès direct aux autoroutes 640 et 25, ce site se distingue par son caractère novateur, attirant ainsi des entreprises en quête d'opportunités.

Signé MONTONI, le CentrOparc de Mascouche représente un investissement total de près de 400 M$ et a permis la création de près de 1 000 emplois - un accomplissement sans précédent pour la ville. Les entreprises qui s'y installeront seront à quelques pas de grandes entreprises telles que Mondou, St-Hubert, EMJ Metals, Blanchelle, EEGT, Ménagez-Vous, Jacmar, Desjardins, et Quilicots - un véritable écosystème dynamique propice à la collaboration et à l'innovation.

Un projet écoresponsable

Conçus selon le programme Distinction par MONTONI, les condos intègrent des mesures de durabilité qui permettront des réductions de près de 30 % de la consommation d'eau potable et des économies d'énergie de plus de 15 %. Les employés bénéficieront également d'un cadre de travail agréable, avec une qualité d'air améliorée et un apport abondant en lumière naturelle, créant ainsi un environnement de travail stimulant et sain.

À propos de MONTONI

Pionnier des bâtiments durables au pays, MONTONI développe, construit et gère des projets immobiliers à l'avant-garde sur le plan de la conception, de la performance, de l'urbanisme et du bien-être des occupants. Sa raison d'être : créer de la valeur pour ses clients, pour l'environnement, et pour sa communauté.

Aujourd'hui, MONTONI compte à son actif plus de 700 projets représentant plus de 30 millions de pi ca de constructions industrielles, commerciales, institutionnelles et résidentielles, 30 campus corporatifs ainsi que 25 millions de pi ca présentement en développement - s'articulant en un imposant portefeuille de propriétés à travers le Québec.

Détenteur du titre des Sociétés les mieux gérées au Canada depuis près de 25 ans, le Groupe s'est engagé à faire des critères ESG un réflexe stratégique permanent. Il cumule plus de 5,2 millions de pi ca de bâtiments certifiés LEED et vise l'atteinte de près de 7 millions de pi ca additionnels pour ses projets présentement en construction. La complétion de près de 4,5 millions de pi ca de construction BCZ est en cours. Son ambition : léguer un patrimoine qui rendra fières les futures générations. www.groupemontoni.com

SOURCE Groupe Montoni (1995) Division Construction Inc.

Demandes médias : Hajar Ouchrif, Conseillère, Affaires publiques et Communications, MONTONI, 438-994-1587, [email protected]