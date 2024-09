150 M$ : la nouvelle infrastructure culturelle du centre-ville de Laval

Visuels disponibles ici

LAVAL, QC, le 23 sept. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui a eu lieu la cérémonie de pelletée de terre de la nouvelle infrastructure culturelle de Laval, qui intégrera une bibliothèque centrale ainsi qu'un centre dédié à la création artistique professionnelle. Ce projet ambitieux - le plus grand chantier culturel du Québec de la dernière décennie, évalué à près de 150 M$ - a été attribué au Groupe Montoni. Le dévoilement du concept a eu lieu à Espace Montmorency, un projet phare de MONTONI, en présence du ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, et du maire de Laval, M. Stéphane Boyer. Signé par Atelier TAG et NEUF architect(e)s en consortium, ce bâtiment novateur s'étendra sur près de 258 000 pieds carrés. La livraison du bâtiment est prévue en 2027.

Le complexe de 4 étages servira de quartier général de la culture lavalloise, avec des installations incluant un auditorium, une galerie artistique, un studio de danse et des espaces événementiels. Des logements pour artistes seront intégrés, favorisant ainsi les résidences artistiques. Le projet bénéficie d'un soutien financier de 44 M$ du ministère de la Culture et des Communications ainsi que de plus de 6 M$ du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030.

MONTONI : Un partenaire clé

Implantée au cœur du nouveau centre-ville de Laval, à quelques pas d'Espace Montmorency, cette réalisation s'ajoutera au portefeuille déjà impressionnant de MONTONI dans la région.

« Nous sommes honorés de pouvoir contribuer à l'essor et au dynamisme de notre ville avec ce projet ambitieux et porteur pour notre communauté. Le génie architectural des lieux et les innovations technologiques en matière d'efficacité énergétique en font un modèle sur le plan du développement durable et de la conception d'infrastructures publiques. »

- Dario Montoni, président du Groupe Montoni

Pour parvenir à décrocher ce contrat, MONTONI s'est allié d'une équipe spécialement dédiée à la conception et à la construction du projet, composée d'Atelier TAG et NEUF architect(e)s en consortium, Martin Roy et Associés, Services conseils en structure BCA, Équipe Laurence, Pelletier & Associés Conseils et Projet Paysage.

Un projet durable de la fondation au toit

Ce bâtiment, visant la certification LEED Or, sera conçu selon les plus hauts standards en matière de durabilité. Pour affronter les défis climatiques, un parc éponge intégré permettra une gestion efficace des eaux pluviales, la recharge des nappes phréatiques et la préservation de la biodiversité.

Le projet inclura également des éléments électromécaniques avancés en matière d'efficacité énergétique, tels que des murs photovoltaïques avec préchauffage de l'air et un puits géothermique.

Le toit-terrasse végétalisé, accessible au public, favorisera la lutte contre les îlots de chaleur, améliorera la gestion de l'eau, soutiendra la biodiversité, capturera les polluants atmosphériques et renforcera l'efficacité énergétique globale du bâtiment.

À propos de MONTONI

Pionnier des bâtiments durables au pays, MONTONI développe, construit et gère des projets immobiliers à l'avant-garde sur le plan de la conception, de la performance, de l'urbanisme et du bien-être des occupants. Sa raison d'être : créer de la valeur pour ses clients, pour l'environnement, et pour sa communauté.

Aujourd'hui, MONTONI compte à son actif plus de 700 projets représentant plus de 30 millions de pi ca de constructions industrielles, commerciales, institutionnelles et résidentielles, 30 campus corporatifs ainsi que 25 millions de pi ca présentement en développement - s'articulant en un imposant portefeuille de propriétés à travers le Québec.

Détenteur du titre des Sociétés les mieux gérées au Canada depuis près de 25 ans, le Groupe s'est engagé à faire des critères ESG un réflexe stratégique permanent. Il cumule plus de 5,2 millions de pi ca de bâtiments certifiés LEED et vise l'atteinte de près de 7 millions de pi ca additionnels pour ses projets présentement en construction. La complétion de près de 4,5 millions de pi ca de construction BCZ est en cours. Son ambition : léguer un patrimoine qui rendra fières les futures générations. www.groupemontoni.com

SOURCE Groupe Montoni (1995) Division Construction Inc.

Demandes médias : Frédérick Truchon-Gagnon, Directrice, Affaires publiques et Communications, MONTONI, (438) 350-1001, [email protected]