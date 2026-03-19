Le complexe comprendra 10 terrains intérieurs de pickleball de niveau professionnel, 4 terrains extérieurs de pickleball ainsi que 4 terrains de tennis intérieurs. Les installations répondront à des standards élevés, avec des surfaces de jeu de qualité, des dégagements optimisés pour la sécurité et un éclairage indirect performant, créant une ambiance chaleureuse et immersive.

« Nous construisons bien plus qu'un centre sportif : nous créons une destination où les gens peuvent jouer, se rencontrer et partager leur passion pour les sports de raquette, dans un environnement inspiré par la nature exceptionnelle de Mont-Tremblant », souligne Marie-Laurence Fortin, cofondatrice du projet.

Grâce à son emplacement stratégique à proximité d'infrastructures sportives existantes, le complexe contribuera à structurer un véritable pôle de sports de raquette dans les Laurentides, renforçant le positionnement de Mont-Tremblant comme destination sportive quatre saisons, tant pour les résidents que pour les visiteurs.

Un lieu accessible et rassembleur

Pensé comme un espace à la fois dynamique et convivial, le centre vise à accueillir toutes les générations et tous les niveaux de joueurs. L'objectif est de créer un environnement inclusif où l'on peut apprendre, progresser et partager, dans un esprit communautaire fort.

Le projet s'inscrit dans un contexte de croissance rapide des sports de raquette -- en particulier du pickleball -- et répond à une demande croissante pour des installations intérieures accessibles à l'année dans la région.

Une offre complète

Le complexe proposera une programmation diversifiée :

Réservation de terrains pour jeu libre et ligues

Cours, cliniques et leçons privées ou semi-privées

Ligues, tournois et jeux supervisés

Événements corporatifs et activités de groupe

Un bistrot-café sur place pour prolonger l'expérience

Un moteur pour la communauté et l'économie

Au-delà de l'offre sportive, le projet vise à devenir un véritable carrefour régional favorisant les rencontres intergénérationnelles et le développement des talents, tout en générant des retombées économiques grâce à l'attraction de visiteurs et d'événements.

Ouverture prévue : novembre 2026

Les détails concernant les abonnements, la programmation et les activités d'inauguration seront dévoilés dans les prochains mois.

À propos de Pickleball et Tennis Tremblant

Le centre de Pickleball et Tennis Tremblant est porté par des entrepreneurs d'expérience en développement immobilier résidentiel, commercial et industriel -- Marie-Laurence Fortin, Daniel Cadieux, Gilbert Ayoub et Eric Lefebvre. Passionnés de sports de raquette, les fondateurs -- dont un coach sportif -- sont eux-mêmes des joueurs assidus, animés par la volonté de créer un lieu rassembleur pour la communauté.

SOURCE Le Club Pickleball & Tennis Tremblant

Marie-Laurence Fortin, [email protected]