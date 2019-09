Mont-Royal solidaire en ce jour de la Marche pour le climat

MONT-ROYAL, QC, le 27 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de Mont-Royal souhaite témoigner de son appui aux dizaines de milliers de marcheurs qui participent aujourd'hui à la manifestation citoyenne et étudiante pour le climat aux côtés de l'activiste environnementale Greta Thunberg.

« Au sein de l'administration municipale de Mont-Royal, personne ne remet en doute l'urgence et l'importance de la situation concernant les changements climatiques. C'est pourquoi nous réitérons en cette journée toute spéciale notre préoccupation profonde et notre désir de participer à la solution » déclare le maire de Mont-Royal, Philippe Roy.

Le maire en profite pour rappeler des initiatives et décisions récentes de son administration, réfléchies de façon à répondre à l'urgence climatique. En effet, la Ville de Mont-Royal annonçait au printemps dernier l'adoption d'une série de mesures concrètes, destinées à protéger toujours mieux l'environnement. Parmi le nombre :

L'interdiction du chauffage résidentiel au mazout à compter de 2025 ;

Le retrait imminent du dernier système de chauffage au mazout existant parmi les édifices municipaux ;

L'interdiction du chauffage au bois conventionnel dès 2020 ;

La création d'un fonds dédié pour des projets en lien avec la lutte contre les changements climatiques ;

Un meilleur encadrement des circulaires distribuées dans les domiciles (dont les fameux Publisacs) ;

L'ajout de composantes environnementales progressistes au projet de complexe sportif et communautaire, notamment en termes de géothermie ;

L'arrivée du système de vélo-partage Bixi à Mont-Royal ;

; L'activation de deux premières bornes de recharge pour voitures électriques ;

Un meilleur encadrement de l'utilisation des bouteilles d'eau en plastique dans les édifices et parcs municipaux ;

L'augmentation substantielle des interventions horticoles en faveur de la pérennité de la forêt urbaine monteroise, entre autres au chapitre de sa biodiversité.

« La lutte contre le réchauffement fait partie de notre réalité à toutes et à tous. Elle doit se répercuter dans les gestes que nous posons au quotidien, explique le maire Roy. Chaque jour, des phénomènes météorologiques inquiétants nous rappellent que des bouleversements à l'échelle planétaire sont en cours. Comme administration municipale, il est de notre devoir d'agir de concert avec notre population pour faire mieux et davantage, et il est urgent de poser des actions concrètes afin d'atténuer les conséquences des changements climatiques pour les générations actuelles et futures. »

