Monsieur Legault, il faut que les négociations avancent dans le réseau de la santé et des services sociaux !

L'ASSOMPTION, QC, le 5 mai 2021 /CNW Telbec/ - Les membres affiliés à l'APTS, la CSN et la FIQ manifestent aujourd'hui devant le bureau de circonscription du premier ministre du Québec François Legault pour lui lancer un message clair : les négociations doivent avancer pour sauver le réseau de la santé et des services sociaux [RSSS] !

En effet, la situation est catastrophique en raison, entre autres, de la grave pénurie de main-d'œuvre qui sévit depuis trop longtemps. « Pour renverser la vapeur, le gouvernement doit reconnaître l'expertise des travailleuses et travailleurs du RSSS en bonifiant ses offres. Les offres soumises le 31 mars dernier ne sont ni généreuses ni raisonnables, elles sont méprisantes ! Cela fait 20 ans que les augmentations salariales des travailleuses et travailleurs du RSSS sont sous l'inflation, diminuant constamment leur pouvoir d'achat. Il faut rectifier rapidement ce retard, car le réseau se vide sans attirer la relève. » ont déclaré Kevin Newbury, Simon Deschênes et Stéphane Cormier, respectivement présidents de l'APTS-Lanaudière, du STT-CSN et du FIQ-SIL CISSS de Lanaudière.

Dimanche, après la convocation des chefs syndicaux par le premier ministre, les membres des trois organisations syndicales ont bien compris que l'objectif du gouvernement n'était pas de faire avancer les négociations, mais plutôt de simplement réitérer ses offres du 31 mars dernier. Aujourd'hui, les membres de l'APTS, la CSN et la FIQ manifestent pour signifier à monsieur Legault que leur patience a des limites ! ll y a urgence d'agir, il faut négocier pour sauver le réseau de la santé et des services sociaux.

À propos de l'APTS CISSS Lanaudière

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente quelque 60 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau, dont près de 3000 dans Lanaudière. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

À propos du STT CISSS Lanaudière FSSS-CSN

Le syndicat des travailleuses et travailleurs du CISSS Lanaudière représentent plus de 6000 membres dans la Fédération en santé et services sociaux (FSSS-CSN). La Fédération en santé et services sociaux représente plus de 110 000 membres dans toutes les régions du Québec.

À propos du FIQ - SIL

Le Syndicat interprofessionnel de Lanaudière (FIQ) représente près de 3500 professionnelles en soins et est affilié à la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, qui compte près de 76 000 membres infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques œuvrant aux quatre coins du Québec. Organisation féministe, composée à près de 90 % de femmes, la FIQ est vouée à la défense de ses membres, mais également à celle des patient-e-s et du réseau public de santé.

