SAINT-PAUL, QC, le 17 mars 2021 /CNW Telbec/ - Les Centres de rénovation Patrick Morin sont fiers d'annoncer la nomination de leur nouveau vice-président et chef de l'exploitation, Daniel Lampron.

Auparavant, M. Lampron avait passé un peu plus de sept ans à la direction générale de l'entreprise familiale. Il y avait donc travaillé pendant plusieurs années pour poursuivre la culture d'entreprise et l'expérience client qui permet aujourd'hui à Patrick Morin de se démarquer sur le marché québécois.

« Sa connaissance approfondie des rouages de l'entreprise, du marché et des clients de Patrick Morin a fait de lui un candidat incontournable », indiquait M. Louis Turcotte, nouvellement propriétaire et président à la suite de l'acquisition récente du détaillant québécois de rénovation par Le Groupe Turcotte.

Daniel Lampron connaît très bien le contexte dans lequel il évoluera à nouveau avec l'équipe. Il affirme : « C'est avec beaucoup de fierté que je reviens en force pour continuer d'assurer la croissance de Patrick Morin avec les excellentes bases qu'on lui reconnaît. »

À propos des Centres de rénovation Patrick Morin

Fondé en 1960, Patrick Morin est reconnu comme un leader dans le secteur de la construction et de la rénovation au Québec, fournissant des produits et des services de qualité aux consommateurs et aux entrepreneurs. Elle emploie près de 1 700 personnes.

